Los países con la población más envejecida y más joven del mundo, recogidos en un revelador gráfico

Estas últimas décadas, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. En países como España es la mayor del mundo junto a la de Japón, con una media de 84 años cuando hace apenas 34 años estaba en los 77 años. El ser humano vive cada vez más, pero eso es algo que depende mucho de donde te haya tocado nacer y, además, puede no ser tan positivo como suena para algunas cosas.

Debe haber un equilibrio en la pirámide demográfica y hay países en los que la calidad de vida lo ha cambiado todo, con una Europa muy, muy vieja y otros países excesivamente jóvenes. Y todo esto queda recogido en un mapa muy interesante que ha elaborado Visual Capitalist con datos de la CIA y con una película que no ha cambiado mucho respecto a años anteriores.

Europa envejecida. Viendo el mapa, hay dos corrientes claras. Por un lado tenemos Europa, con más núcleos de población envejecida y, por otro, África con todo lo contrario. Mónaco se lleva la honrosa corona con una edad media de 57 años. Es el país europeo más envejecido y en ese ranking también tenemos Andorra, Italia, España, Alemania y Grecia en el TOP 10.

El resto de Europa queda lejos de esos primeros puestos, pero Croacia, Estonia, Austria, Ucrania, Hungría, Bosnia, Bulgaria, Lituania, Letonia, San Marino, Portucal o Eslovenia también están entre los primeros con una población de entre 45 y 46 años.

En esta parte de la lista, también tenemos países como Japón (que merecen una explicación aparte), y casos especiales como los de Hong Kong con una media que no se aleja de lo visto en Europa, los territorios franceses en América como San Pedro y Miquelón o San Bartolomé. La edad media de Estados Unidos es de 38,9 años y la de China es de 40,2 años. Francia, Rusia, Bélgica, Dinamarca, Polonia y Países Bajos están en los 42 años de media.

Los 10 con población más joven. En el extremo tenemos los países con una población más joven que, igual que ocurre en los países más envejecidos, presentan una correlación entre este hecho y la esperanza de vida. En la lista total publicada por la CIA vemos que la totalidad de África tiene una población con una edad media muy joven. En países con una corta esperanza de vida, pero también una alta natalidad, la media es de 16, 17 o 18 años, con Níger llevándose la palma con una edad media de sólo 15 años.

Si subimos un poco en la lista, Egipto o Sudáfrica no se salvan. La de Egipto es de 24 años y la de Sudáfrica es de unos 30 años que está en la línea de países latinoamericanos como El Salvador, Perú, Nicaragua, México o República Dominicana. Colombia tiene una media de 32 años y Argentina de 33 años.

Lo de Japón. Si miramos la lista, Japón no es el primer país en población envejecida. Por delante tenemos San Pedro y Miquelón (que es Francia, pero con unas características muy particulares) y Mónaco. De hecho, Mónaco está muy por delante con una población con una media de edad de 57 años. Ahora bien, siempre es importante mirar más allá y mientras San Pedro y Miquelón y Mónaco tienen menos de 6.000 y unos 35.000 habitantes respectivamente, por los más de 125 millones de Japón, Mónaco no es representativo de nada a nivel demográfico. En renta per cápita sí, pero es otro tema.

Japón es un país sin tantos condicionantes y, sin embargo, su población está muy envejecida. Tanto es así que se están cerrando escuelas por falta de alumnos y hay empresas, como una de pañales, cuya producción bajó tanto desde 2001 que se ha reinventado fabricando paneles para personas mayores. Excepto un pueblo, el país está en un invierno demográfico con una solución que no es sencilla y que, hace unos años, registró casi medio millón más de muertes que nacimientos.

Implicaciones. España, al igual que muchos otros países europeos, tiene un serio problema demográfico. Y cuando se habla de las pirámides de población, algo de lo que también hay que hablar es de cómo se mantendrá a esa población envejecida que, llegado el momento, dejará de trabajar.

En 2017, el Foro Económico Mundial presentó un revelador estudio llamado Viviremos hasta los 100 años: ¿cómo podremos pagarlo? que reflejaba esa preocupación sobre una pirámide de población que no será lo suficientemente sólida como para mantener las pensiones en un estado del bienestar. Y no sólo afecta a las pensiones, sino también al propio capital del país porque hay un mayor gasto en salud, menos fuerza laboral, un impacto en el mercado inmobiliario y una serie de otras cuestiones culturales, sociales, tecnológicas, de salud y política que afectan intrínsecamente al país.

Al final, la media de edad a nivel global es de 31 años, pero es algo que depende muchísimo de los países y la mediana europea es de 44 años, habiendo aumentado entre 6 y 8 años desde 2001.

