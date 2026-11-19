Durante años, Instagram se ha llenado de usuarios vendiendo la idea de idílicos y pequeños huertos, estufas de leña recién cortada y amaneceres sin atascos. Es algo que puedes tener en Soria, además de pasar un frío de mil demonios. Nuestros compañeros de Directo al Paladar recogieron el contrapunto de Miguel, un madrileño que lleva siete años en una finca aislada. Y, al parecer, el sueño de vivir en la España rural no compensa tanto.

El caso. Miguel era encargado en un restaurante de comida rápida, el proyecto ‘Stocks and Tomatoes’. Según cuenta, el alquiler, la comida y el transporte se llevaban casi todo su sueldo, y arrastraba insomnio, ansiedad y problemas digestivos. Pidió una excedencia y entonces murió su abuelo, que le dejó una parcela con cabras, perros y gallinas. Iba a quedarse 15 días. Hoy vive como autónomo en una hectárea, con huerto, olivos y leña, y se sostiene con su canal de YouTube y una comunidad online de vida rural. No volvería a Madrid, pero tampoco vive cómodo.

Primer mito. ¿Trabajo? Miguel dice que falta industria e inversión, y que lo que hay son pequeños negocios de servicios o campañas agrícolas de temporada, extenuantes y mal pagadas. Lo resume así: "Si eres un joven con estudios, ¿qué vas a hacer? ¿Estudiar una ingeniería para pasarte ocho horas doblando el lomo vareando aceituna?".

Las estadísticas le dan parte de razón: según el MAPA, el medio rural ocupa el 83,5% del territorio y apenas concentra el 15,2% de la población, y entre 2016 y 2025 sus municipios perdieron un 4,1%. Tampoco concentra riqueza. En los de menos de 1.000 habitantes, la despoblación afecta al 86%. Además, en la mitad de los municipios rurales el 40% de los vecinos supera los 65 años.

Sin coche, "vendido". Miguel tiene el hospital a 70 kilómetros, el supermercado a 50 y un autobús que pasa una vez al día. Su parcela no tiene red de agua potable: dispone de agua de riego 5 horas diarias y va al pueblo con garrafas. Un informe de Greenpeace calcula que el 53,3% de la población rural carece de transporte público útil, frente al 26,3% del conjunto del país. El propio Ministerio de Transportes señala que el 93% de quienes tienen peor accesibilidad vive en zonas rurales.

Médico, banco y fibra. Miguel lamenta que los pueblos pierdan consultorios y cajeros. En sanidad, en Castilla y León 572 consultorios no registraron actividad el año pasado, de más de 3.600. En Cantabria, 80 de 117 consultorios rurales se quedaron sin médico este verano, aunque el consejero matiza que un mismo profesional atiende varios en días alternos. El Colegio de Médicos de Zaragoza alerta de que la sanidad rural aragonesa ese tambalea.

En banca, ha cerrado el 63% de las oficinas que había en 2008. El 3,21% de la población vive en municipios sin sucursal, aunque la cifra baja al 2,23% si se cuentan los cajeros. Según el Banco de España, el efectivo es el medio de pago principal para el 71 % de quienes viven donde no hay oficina estable.

Al menos la fibra llegaba al 88,95% de los hogares rurales en junio de 2025, lo que indica que todo es una cuestión de voluntad, aunque la CNMC concluye que las velocidades bajan cuanto más pequeño es el municipio, ya que sus infraestructuras son más precarias. E Illán de Vacas, el municipio más pequeño del país tiene fibra desde hace seis meses.

¿No lo arreglaba el teletrabajo? Una encuesta reciente habla de un salto del 30% de jóvenes que se trasladan al pueblo en verano, y Extremadura ofrece hasta 15.000 euros a quien se instale en municipios de menos de 5.000 habitantes y resida dos años. Pero los expertos consultados señalan los mismos frenos que Miguel: poco empleo cualificado, vivienda difícil y dependencia del coche. El teletrabajo no frenó la despoblación, parece.

Ciencia. Miguel no habla de un pueblo, sino de una finca a 20 kilómetros del más cercano, y no es lo mismo vivir en la plaza que al final de un camino. Hay neorrurales satisfechos, como la pareja de científicos que dispararon hasta un 20% la población de Corterrangel, aunque ella se desplaza más de una hora hasta su oficina en Sevilla.

Y los datos oficiales también traen buenas noticias: el Banco de España detecta una mejora del acceso bancario presencial respecto a 2021, aunque advierte de que los canales alternativos se usan poco. Miguel acusa a los políticos de acordarse de la España vaciada solo en campaña. Todo es más barato, sí, pero no siempre es mejor.

Imágenes | Stocks and Tomatoes

Publicado originalmente en Directo al Paladar

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