Dos años en paradero desconocido. Tres órdenes de ingreso en prisión. Y, aun así, la Policía lo encontró en ese lugar donde cualquiera puede entrar con mochila e ir a su bola: el gimnasio de un polígono. Esconderse de la justicia suena a vida de película pero, en la práctica, suele ser una cuestión de rutinas. En Jerez, tras varias semanas de investigación, ha dado con alguien que llevaba más de dos años siendo buscado por la justicia.

Sobre él pesaban tres órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión, emitidas por órganos de Cádiz. Ni su nombre ni su edad constan en la información oficial, y tampoco los procedimientos concretos. Sí consta de qué trata el asunto: de presuntos vuelcos de droga.

¿Un vuelco? Es el robo de un cargamento de droga a otra banda. Los ladrones van armados y a menudo se hacen pasar por policías. Así, los narcos a veces disparan sin saber quién llega. La Guardia Civil los considera sumamente complejos de investigar, porque las víctimas no quieren denunciar que les han robado droga.

Qué dice la ley. Hasta donde se sabe, no existe un delito llamado "vuelco". Los tribunales aplican la maquinaria general: robo con violencia o intimidación (artículo 242 del Código Penal), de dos a cinco años de prisión, en su mitad superior si hay armas. Si actúan varios, suman grupo criminal. Una sentencia de la Audiencia de Zaragoza sobre cinco vuelcos incluía pertenencia a grupo criminal y usurpación de funciones públicas.

Qué es una orden de ingreso. Técnicamente, una requisitoria: la orden de un juez para que se investigue el paradero y se detenga a un investigado o a un reo. Los edictos oficiales muestran cómo funciona. Se cita al reclamado para que comparezca en un plazo y entre en prisión, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Y se encarga a todas las autoridades y a la Policía Judicial su busca y captura. Si no aparece, empieza la caza. Pero ojo: las penas menos graves prescriben a los cinco años. Las de prisión de más de 5 y hasta 10, a los 15.

Cómo se caza a un prófugo. Con paciencia. La operación, bautizada Kali, la llevó el grupo de delincuencia violenta de la comisaría de El Puerto de Santa María. Pasó semanas reconstruyendo los movimientos del sospechoso y los lugares que frecuentaba. No es un caso aislado. La Policía Nacional participó en 460 detenciones de prófugos en 2024.

En el primer semestre de 2026, solo la jefatura de Melilla detuvo a 170 fugitivos, sobre todo en los pasos fronterizos. Muchos eluden las citaciones de forma deliberada, según la propia Policía. Uno de "Los 10 más buscados" pasó tres años oculto, cambiando de domicilio cada pocos meses con ayuda de familiares y amigos. En marzo, un fugitivo que no regresó de un permiso penitenciario cayó en un gimnasio de Tenerife tras el aviso de un ciudadano.

La detención. En el caso de Jerez, los investigadores situaron al hombre en el gimnasio y pidieron refuerzo a varios indicativos de la comisaría. Había motivos para la cautela: se le atribuía una presunta vinculación con robos con armas de fuego.

Cuando vio a los agentes, huyó por las escaleras de emergencia, cruzó el aparcamiento y se metió en las calles del polígono. Después saltó varias vallas de naves comerciales y ganó terreno pero la carrera acabó cuando los policías lo interceptaron mientras intentaba superar otra valla. El juez decretó su ingreso inmediato en prisión, donde sigue actualmente.

Imágenes | Policía Nacional

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