Hace un mes, hablando con mi pareja y una amiga, les comenté que prácticamente todos los días de mi vida me despierto con una canción nueva metida en la cabeza. Bueno, mi pareja ya lo sabía. El pobre lo sufre cada vez que me escucha cantando en bucle durante el desayuno. Dejando eso a un lado, resulta que yo creía que es algo que le pasa a todo el mundo, pero parece que no es tan frecuente. Es normal despertarse de vez en cuando con una canción taladrándote la mente, pero no prácticamente todos los días. Tampoco es grave. Hay personas más propensas que otras a tener gusanos de oído. Este es el nombre (poco agradable, si me preguntas) con el que se conoce a esas canciones que se nos meten en la cabeza y se repiten sin parar. ¿Pero de dónde salen esas canciones? ¿Siguen una estructura o nuestro cerebro las elige aleatoriamente?

Estas y otras preguntas me las he hecho muchas veces, así que a raíz de aquella conversación decidí contestarlas de la forma más friki posible. Apuntando todos mis gusanos de oído mañaneros durante un mes. Bienvenidos a la playlist de mi cerebro.

Sin más preámbulos, aquí va la lista

He de decir que en el excel inicial incluí una columna con observaciones. No la he copiado directamente porque eran divagaciones mías que prefiero explicar más detalladamente en el artículo. Había comentarios del tipo “la escuché ayer en el coche” o “yo qué sé”. Esto último para canciones que me resultó imposible explicar cómo habían llegado a mi mente.

De inicio, vemos que de 32 días que hay en la lista hubo solo cuatro en los que no tuve un gusano de oído al despertar. Según lo que apunté en mis observaciones, fueron días que o bien dormí mal o bien me desperté con mucha prisa. Esto es bastante curioso, como veremos más adelante.

Algo que también llama la atención es que en los primeros cinco días se repite el mismo grupo cuatro veces. Esto tiene una explicación muy sencilla. Un par de días antes de empezar con la lista estuve en un concierto de Ultraligera, el grupo que tanto se repite. Los había escuchado tanto los días previos para repasar las letras que los tenía muy presentes.

Hay otro que se repite tres veces: Huecco. Este es un caso curioso; ya que, si bien es un músico que me gusta y al que escucho regularmente, una de las canciones, que de hecho se repite dos veces, es de las que menos me gustan de su repertorio. Siguiendo con eso, no todas las canciones de la lista me gustan, ni muchísimo menos. Hay canciones que aborrezco. Véase La Graciosa de Quevedo. En este caso, la había escuchado el día antes de forma involuntaria y, por algún motivo, se me quedó grabada hasta convertirse en gusano de oído. Tampoco me gusta demasiado la de Pablo Alborán y Ana Mena. De hecho, este también es un caso interesante, ya que he escuchado esta canción tan pocas veces en mi vida que cuando sonaba en mi cabeza ni siquiera sabía cuál era. Tuve que preguntarle a la IA qué canciones tiene Pablo Alborán con mujeres cantantes para poder identificarla y apuntarla en la lista.

Algo similar a eso último me pasó también con la de Cher. Podía hacer perfectamente años que no escuchaba esa canción y diría que jamás la he escuchado por mi cuenta. Aun así, ahí estaba. Tampoco he reproducido yo misma la de David Bisbal. Posiblemente la escuché este verano en alguna celebración del Mundial, pero nada más.

En cuanto a las demás, todas me gustan y las escucho con asiduidad, así que es más fácil entender cómo llegaron ahí.

El curioso caso de los gusanos de oído

Los gusanos de oído son fragmentos de música que se repiten en la mente sin que los iniciemos deliberadamente. No piensas en una canción y entonces suena en tu cabeza, sino que empieza a reproducirse sin tu permiso.

Según un estudio publicado en 2023, en este fenómeno está implicada la memoria de trabajo. Este es un sistema cognitivo de capacidad limitada que permite mantener y manipular información temporalmente para realizar tareas complejas como el razonamiento, la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones. Por ejemplo, en la memoria de trabajo guardamos una receta mientras la preparamos, un número de teléfono que estamos marcando o las reglas de un juego. En el caso de los gusanos de oído, no parece que haya ninguna finalidad, pero la información se guarda temporalmente. Ahora bien, ¿de qué depende?

Los autores de ese mismo estudio contaron con la participación de 44 personas a las que hicieron escuchar cuatro estribillos de canciones desconocidas de artistas poco conocidos. Cada uno se repetía en bucle durante 2 minutos. El primer día, cada persona oyó un estribillo 1 vez, otro 2, otro 3 y otro 4, con un reparto equilibrado entre participantes. Al día siguiente hicieron una tarea de memoria serial, consistente en recordar secuencias de números en orden. La hicieron mientras sonaba cada estribillo y en silencio justo después. Los científicos introdujeron este paso en el estudio porque, si la canción seguía “sonando”, la tarea empeoraría incluso en silencio. Así se puede medir el gusano de oído sin necesidad de esperar a ver qué dice la persona. Se evitan muchas sugestiones.

Se vio que todas las canciones elegidas eran muy eficaces como gusanos de oído. El 68% de los participantes dijo haber tenido al menos una como gusano de oído durante la segunda sesión y el 52 % entre las dos sesiones. Era más probable que se pegara la última canción oída. Por eso es más habitual que aparezcan como gusanos de oído canciones que hemos escuchado recientemente. Aunque no siempre. Cher tiene la prueba.

También se vio que, cuanta más exposición previa, más empeoraba la memoria serial, tanto durante como después de la música. Con solo escuchar el estribillo cuatro veces, ya se alteraban mucho los resultados.

Finalmente, no todas se escucharon por igual. ¿Significa eso que hay algo en la estructura de una canción que influye en que aparezca como gusano de oído? Para responder a esta pregunta solo tenían que acudir a la literatura científica, pues en 2017 ya se publicó un estudio en el que se analizaba dicha cuestión.

En él, se vio que las canciones que más típicamente se convierten en gusanos de oído tienen un contorno global muy característico del pop occidental: primero suben y luego bajan. También suelen incluir intervalos menos habituales, como saltos o notas repetidas, que las distinguen de la canción pop media. Además, suelen ser rápidas y con un nivel óptimo de complejidad: no excesivamente complejas, pero tampoco muy simples.

Las canciones de Muse son un buen ejemplo. Crédito: Raph_PH

¿Lo cumple mi lista?

Si nos vamos a mi lista de canciones, vemos que, en general, la mayoría cumplen uno o varios de estos criterios. A excepción de La nieve, o Abuelo, las demás son bastante rápidas. Destaca en este sentido por ejemplo Plug in baby, que no solo es muy rápida, sino que tiene partes instrumentales muy repetitivas y pegadizas. Si bien los gusanos de oído suelen ser más habituales en canciones con letra, las partes instrumentales muy repetitivas o reconocibles pueden grabarse también en nuestra mente. Es algo con lo que juegan muy bien Elfos del Rocío, pues incluyen melodías de canciones absolutamente conocidas, como la intro de “Juego de Tronos”. Y volviendo a Plug in baby, destacan los saltos en la voz del cantante, algo que ocurre también en la de Sia y en la de Benson Boone.

Time Is Running Out y Going Under tienen ese contorno característico tan marcado, con ascensos y descensos en la mayoría, además de incluir una complejidad notable, pero sin llegar a ser pesadas.

Con respecto a las notas repetidas, es algo que vemos en canciones como Believe, RA TA TA o Clint Eastwood, entre otras. Vamos, que no se me incrustaron en la mente por casualidad.

¿Es normal que aparezcan al despertar?

Por lo general, los estudios no hablan de que los gusanos de oído sean más frecuentes al despertar que a otras horas del día. Sin embargo, sí que hubo un estudio en el que se señaló que son más habituales en estados de poca atención. Esto encaja con el momento de despertarnos, pues aún estamos adormilados y no hemos centrado la atención en nada.

Sí que hay otros estudios que señalan que quienes tienen gusanos de oído por la noche una o más veces por semana tienen seis veces más probabilidad de dormir mal que quienes rara vez los tienen. No es mi caso y entra un poco en conflicto con el hecho de que los tengo más habitualmente cuando duermo bien. De todos modos, yo soy solo yo. En un estudio con una persona no se pueden obtener resultados significativos, esto lo estamos haciendo por pura curiosidad, no es un estudio científico.

Y hablando de las cualidades de las personas que suelen tener gusanos de oído con frecuencia, algunos estudios apuntan a que son más comunes en quienes suelen tener rasgos obsesivos, pensamientos intrusivos y/o experiencia musical. Pasé muchos años de mi vida tocando el piano y un poquito obsesiva a veces sí soy, así que tiene sentido.

La parte buena es que algunos científicos apuntan a que si escuchamos la canción entera se puede acabar con el gusano de oído. Yo personalmente suelo desatascarlos con el himno que cantan los aficionados del Betis cuando su equipo mete un gol. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Ya te he dicho que esto iba a ser muy friki.

Imágenes | Pexels (la de la foto no soy yo)

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