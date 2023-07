Gigantesco, de lujo y 100% eléctrico: así es el alucinante catamarán ecológico de Fernando Alonso

Fernando Alonso se pasa media vida subido a uno de los vehículos más rápidos, ruidosos y contaminantes del mundo. Sin embargo, el bicampeón asturiano elige la tranquilidad de un catamarán ecológico de lujo para equilibrar su huella de carbono. Puede que el yate de Alonso no sea tan ostentoso como el superyate de 500 millones de dólares de Jeff Bezos, pero no pasa inadvertido por la alta tecnología que alberga en su interior.

Cuando aprieta el calor y las temperaturas sofocantes de las grandes ciudades se hace insoportable, los millonarios ponen rumbo a aguas más tranquilas y apacibles a bordo de sus yates de lujo. Cada uno a la medida de sus bolsillos.

El 80 Sunreef Power Eco que ha elegido Fernando Alonso no es un superyate al uso. Es cierto que no escatima en todo tipo de lujos y comodidades en su interior, pero lo que lo diferencia del resto es el hecho de ser un catamarán con perspectiva ecológica.

El piloto asturiano se convirtió en imagen del astillero Sunreef Yatchs y, en contrapartida, la naviera le está construyendo un yate ecológico de lujo de 23,8 metros de eslora y una manga (ancho) de 11,5 metros en sus instalaciones de Gdansk en Polonia. El piloto ha elegido el modelo 80 Sunreef Power Eco, aunque mientras se lo construyen, la marca le ha cedido un 60 Sunreef Power Eco, con la misma tecnología, pero con 18,3 metros de eslora.

Un vistazo a… ELON MUSK VS JEFF BEZOS: LA GUERRA DE LAS GALAXIAS

Alta tecnología para surcar los mares de forma sostenible

Una de las ventajas de tener un yate eléctrico es que su autonomía es ilimitada. Toda la estructura de la nave está cubierta por 200 m2 de paneles solares integrados en los laterales del casco, en la cubierta y en algunas zonas de la cabina. Esto supone la generación de 36 kWp para unos motores eléctricos de última generación alimentados por un conjunto de baterías ultraligeras con las que el armador ha conseguido reducir un 30% su peso.

Tal y como sucede en los coches, los motores eléctricos proporcionan una navegación silenciosa y sin vibraciones. El armador ofrece este yate en dos versiones que obtendrían la etiqueta ECO en cualquier ITV: 100% eléctrico o con motores híbridos.

Los paneles solares y las turbinas eólicas aseguran la autonomía

Los dos motores eléctricos principales pueden ser de 180 o 360 kW, mientras que la opción híbrida necesita añadir dos depósitos de 4.000 o 6.000 litros de combustible. En ambos casos, la autonomía de cada travesía es notable gracias al autoabastecimiento infinito que permite la energía solar.

Además, el catamarán cuenta con el apoyo de turbinas eólicas y sistemas de energía regenerativa que aprovecha el movimiento pasivo de la hélice para recargar las baterías. Algo como el sistema de freno regenerativo del KERS que montan los Fórmula 1 que conduce Fernando Alonso.

La embarcación elegida por Fernando Alonso para sus travesías marinas lleva la sostenibilidad hasta el extremo, no solo en lo relativo a la propulsión. El fondo del casco está pintado con pigmento no tóxico y en la construcción del casco se emplean materiales no contaminantes. Además, a bordo cuenta con su propia estación de purificación de agua, de forma que no se generan residuos adicionales ni se vierten al mar sin tratar.

La eficiencia en los materiales llega a detalles como el uso de titanio en el sistema de aire acondicionado que refresca los camarotes y estancias interiores con el objetivo de hacerlo hasta un 30% más eficiente que con el uso de aluminio habitual.

Una de las cubiertas del yate

El yate del piloto asturiano tiene capacidad para 12 huéspedes y una tripulación de cuatro personas. Como no puede ser de otro modo en este tipo de embarcaciones orientadas a clientes de alto poder adquisitivo, se cuida cada detalle en su interior y el lujo es una constante en cada rincón de la embarcación.

El fabricante permite personalizar toda la decoración y distribución de los seis camarotes, cubiertas y terrazas del yate en las que no puede faltar un jacuzzi, televisor de gran pulgada e incluso instalar un piano en su interior.

Como es obvio, todo esto condiciona un precio final del yate. Aunque no se ha revelado el precio final de este ecoyate de lujo, medios especializados calculan que puede oscilar entre los 4,95 y los 6 millones de euros.

Yates sostenibles, la nueva tendencia entre los millonarios

Al igual que en el resto de medios de transporte, las embarcaciones están experimentando un proceso de transformación que apunta a un futuro más sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles. De la misma forma que se han electrificado los superdeportivos de lujo, la llegada de los motores eléctricos a los yates era previsible.

Fernando Alonso no es el único millonario que ha apostado por invertir en una embarcación de recreo sostenible con el medioambiente. Nombres muy comprometidos con el planeta como Bill Gates también han invertido en superyates que no renuncian a la conciencia de preservación.

El fundador de Microsoft pagó 645 millones de dólares por una fastuosa embarcación fabricada por la naviera holandesa FeadShip con 112 metros de eslora y propulsada por motores de hidrógeno que le proporciona una autonomía de 3.750 millas náuticas, lo suficiente para cubrir una travesía desde las costas de Nueva York a las de Reino Unido.

Superyate de Bill Gates

El superyate de Gates tiene capacidad alojar a los 31 miembros de la tripulación que se encargan de atender las necesidades de los 15 huéspedes a los que no les faltarán las comodidades de un gimnasio a bordo, piscina con cascada, salón de belleza y masajes, etc.

Tampoco se queda atrás el superyate ecológico “A” del oligarca ruso Andrey Melnichenko, que actualmente se posiciona como el hombre más rico de Rusia, un valor aproximado de 233 millones de euros y un sistema de propulsión en el que se combinan motores eléctricos y un sistema de vela tradicional.

El millonario ruso tampoco ha escatimado en equipamiento y a bordo cuenta con espacio para 14 invitados y hasta 37 tripulantes, ocho cubiertas, gimnasio, piscina con spa, un helipuerto e incluso un submarino privado para disfrutar de los fondos marinos.

En Xataka | Los multimillonarios ya no tienen suficiente con los superyates: su nueva obsesión son los minisubmarinos

Imagen | Sunreef Yachts