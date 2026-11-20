¿Cómo se destruye en una mañana una excavación protegida tras doce años documentándola? La Fiscalía de Valladolid y la Junta de Castilla y León piden tres años y seis meses de prisión para cada uno de dos administradores que abrieron una zanja en el yacimiento de Pintia. ¿Para qué era? Para meter una tubería de 10 centímetros con la que regar ajos y remolacha. El juicio será en marzo de 2027. Ellos insisten en ser completamente inocentes y desconocer lo que tenían debajo, pese a los carteles.

Qué pasó. Pintia fue una ciudad de los vacceos, un pueblo prerromano del valle del Duero. Está en Padilla de Duero, en Peñafiel, y su poblado de Las Quintanas es Bien de Interés Cultural desde 1993. Según la acusación, el 12 de enero de 2024 se abrió con una retroexcavadora una zanja para instalar una tubería de riego de diez centímetros de diámetro, sin autorización de Cultura.

Casi toda se tapó después con una pala cargadora, salvo unos 15 metros. Quien lo descubrió fue el director del yacimiento, Carlos Sanz, durante una inspección habitual en época de lluvias. Entonces avisó al Seprona, quienes paralizaron las obras.

Cuánto se destruyó. La acusación habla de unos 260 metros de longitud, que la UVa rebaja a unos 230. Mide entre 40 y 60 centímetros de ancho y entre 1,20 y 1,50 metros de profundidad, y atraviesa las parcelas 62 y 66, en el núcleo de un poblado de 25 hectáreas.

Los primeros sondeos técnicos hablaban de unos 1.200 metros cúbicos de terreno “completamente destrozado”. Es una estimación inicial y habrá que contrastarla con el peritaje en el juicio. Sanz calificó el daño de imposible de recuperar. El consejero de Cultura de entonces, Gonzalo Santonja, dijo que se había destruido en una mañana el trabajo de doce años y comparó los yacimientos BIC con las catedrales.

Datar el tiempo. El problema no es la superficie, sino lo que había debajo. Según el relato de las acusaciones, la zanja cortó la estratigrafía, es decir, los niveles de tierra que permiten fechar con precisión cada resto. Afectó a manzanas de viviendas vacceas y romanas, seccionó un tramo de la muralla vaccea y alteró un sector artesanal extramuros. Afloraron fragmentos de vasijas, cerámicas, adobes y tejas.

Cuánto se pide. Ahora mismo hay tres cifras a tener en cuenta:

Cárcel: 3 años y 6 meses para cada acusado por parte de Fiscalía y Junta, y 3 años por parte de la Universidad de Valladolid. Subsidiariamente, todas piden multa por el delito imprudente.

3 años y 6 meses para cada acusado por parte de Fiscalía y Junta, y 3 años por parte de la Universidad de Valladolid. Subsidiariamente, todas piden multa por el delito imprudente. Restauración: la Junta exige que los acusados ejecuten a su cargo las medidas para restaurar el bien en lo posible.

la Junta exige que los acusados ejecuten a su cargo las medidas para restaurar el bien en lo posible. Indemnización: la Fiscalía reclama 918.853,40 euros, según un peritaje de noviembre de 2024. La Junta pide 669.470,51 euros y la UVa, 235.792,12 por la pérdida de capacidad de investigación de su Centro de Estudios Vacceos.

Las aseguradoras Mapfre y Axa aparecen como responsables directas en la petición de la Fiscalía.

La versión de los acusados. La defensa pide la absolución. Dice que cultivaban ajos y remolacha desde 2017 en una finca de 3,80 hectáreas y que nunca recibieron aviso de la protección arqueológica en el contrato de arrendamiento, el Registro ni el Catastro. Alega error de tipo invencible y que el cartel existente era genérico y estaba deteriorado. La acusación sostiene que había carteles informativos desde 2003 y 2004. La defensa impugna también la tasación.

Qué dice la jurisprudencia. Los casos más conocidos son de saqueadores que sabían lo que hacían, como el de la necrópolis celtíbera de Aratikos, donde el Supremo acabó condenando a tres años. Pintia se parece más a las obras en terrenos con restos, donde la discusión es cuánto sabían los autores. Según repaso académico citado, el artículo 323 exige dolo, pero admite el eventual: basta con representarse el daño como probable y aceptarlo.

¿Error invencible? El error invencible exime al “culpable”, aunque no se admite si el yacimiento es notorio. Si era vencible, se castiga como imprudencia grave (art. 324), solo con multa de 3 a 18 meses, y el deber de cuidado aumenta según el nivel de protección del bien. El mismo trabajo cita una condena por imprudencia grave en Cantabria (2007) por excavar en un terreno catalogado. Añade que los tribunales han atenuado penas por falta de señalización. Además, el Supremo (STS 641/2019) no exige una declaración administrativa previa para que exista protección penal.

Lo que se juzga. Se juzgan dos cosas: qué sabían o podían saber los acusados, y si una zanja de tubería puede acarrear cárcel y casi un millón de euros. Lo irreparable no depende del veredicto, porque lo que se llevó la zanja no volverá a excavarse. Con un BIC desde 1993, un yacimiento en excavación y carteles, el error “invencible” lo tiene complicado; pero todo puede ser.

Imágenes | Yacimiento de Pintia

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