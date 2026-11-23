Como acostumbraba, un vecino balear se fue a tomar un baño. Hacía calor, era pleno julio. Pero esta vez se topó con algo que identificó al momento: apenas a 2 metros de profundidad y a unos 100 de la costa de Mallorca, el lecho marino estaba lleno de restos leñosos. De inmediato avisó al Consell. Lo que asomaba entre la arena era un navío pequeño que los arqueólogos atribuyen (a falta de confirmación) a la época musulmana. Si la hipótesis aguanta, cerrará un vacío de siglos.

Cómo se supo. El Consell actuó de urgencia, hace ahora cinco meses, pero la noticia trasciende ahora tras su identificación. La primera inspección solo mostró elementos estructurales algo desenterrados. La segunda, de finales de agosto, dejó a la vista objetos suficientes para plantear una cronología provisional. El casco, de dimensiones modestas, conservaba buena parte de su arquitectura naval en piezas transversales y longitudinales. Y también su carga.

Qué llevaba. Muelas de molino, tinajas, restos cerámicos, piezas estructurales de madera y un número considerable de cuernos de ciervo. Antes de volver a taparlo, el Consell extrajo parte de la cerámica y algunos cuernos. Tras documentar y recuperar los objetos más expuestos, el Consell lo cubrió por el riesgo de expolio y degradación. El Consell ya firmó un acuerdo de vigilancia con la Guardia Civil y Ports IB. Sebastià Munar, arqueólogo subacuático presente en las primeras inspecciones, aclara que "lo espectacular es que sea un pecio islámico", en vez de ser romano.

Fuera de lugar. Mallorca nunca tuvo ciervos autóctonos, su fauna terrestre era endémica, con una cabra enana, el Myotragus, como emblema. El gamo llegó con Roma, se crió en vivarios y desapareció tras el periodo bizantino, según un estudio que combinó datación por radiocarbono, isótopos y ADN preliminar. Las informaciones publicadas no precisan especie, origen ni destino de los cuernos. Si el barco es islámico, la pregunta es de dónde salían.

Una pista. Nadie dice que los cuernos fueran a un taller, pero el contexto invita a pensarlo: el asta era materia prima. En el castillo de Jijona (Alicante) funcionó un taller de asta de ciervo, con astas a medio tallar y más de 100 placas para forrar arquetas; el museo arqueológico de Alicante conserva una caja reconstruida, de finales del siglo XII o primera mitad del XIII.

Esa caja es almohade, y los almohades gobernaron Mallorca entre 1203 y 1229, la última etapa islámica de la isla. Cajas parecidas aparecen por todo al-Ándalus, de Alarcos (Ciudad Real) al castillo de Moura (Portugal). En el pecio fenicio del Bajo de la Campana, los arqueólogos sacaron más de 50 colmillos de elefante, otra materia prima para artesanos.

Por qué no había ninguno. Las islas pasaron al Emirato de Córdoba en 902 y el dominio musulmán duró hasta 1229, cuando entraron las tropas de Jaume I: 327 años y 5 etapas políticas, del califato a los almohades. La cronología del pecio aún no encaja en ninguna. Munar apunta a la carga para explicar la ausencia: los mercantes romanos transportaban cientos de ánforas que forman un túmulo sobre el casco y lo protegen, además de delatar su posición. Después el comercio cambió: las ánforas cedieron el sitio a sacos de tela y botas de madera, perecederos. Es decir, se quedaron sin pistas.

La isla de entonces. Los andalusíes ocuparon la ciudad romana y la rebautizaron Madina Mayurqa, el actual casco antiguo de Palma. Un ataque pisano en 1114 destruyó buena parte de ella, y la ciudad se rehízo hasta la conquista de 1229. Cualquier barco de esa etapa navegó entre una capital amurallada y un archipiélago integrado en al-Ándalus.

El contraste romano. El pecio de Ses Fontanelles, de 12 metros de eslora y del siglo IV, apareció por casualidad en 2019 frente a Playa de Palma con unas 300 ánforas, rotuladas con inscripciones pintadas que identificaban el producto. El Consell lo sacó entero del agua este verano y hoy se conserva en una piscina del castillo de San Carlos.

Por qué importa. Sebastià Munar recalca que no existen casos paralelos y ve una oportunidad para estudiar el comercio de la época: el barco, insiste, puede dar mucha información sobre la vida diaria. Y, si bien no consta la fecha del hundimiento ni la ruta del barco, apenas llevan dos inspecciones superficiales y todavía queda mucho trabajo por desenterrar

Imágenes | Consell de Mallorca (pecio de Ses Fontanelles)

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