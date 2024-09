“Fueron a por mí”. Los ataques fatales se están multiplicado en Reino Unido. Las vacas están aniquilando personas, literalmente

Cuando pensamos en la campiña inglesa nos imaginamos una sucesión de caminos y senderos donde predomina la paz. De hecho, en líneas generales, el campo de Reino Unido (su “countryside") es eso, un extenso campo verde (y plano) con casitas de cuando en cuando antes de llegar a alguna ciudad. Sin embargo, hay un peligro poco anunciado que está en boca de todos estos días, uno que contamos hace un tiempo. En el campo también hay vacas, y parece que se han revelado.

Un testimonio para no dormir. Lo contaba hace unos días The Guardian en un reportaje del que se ha hecho eco todo el país. Historias como la de Jill Gilmore y su marido, Mark. Un paseo por el campo con el perro se convirtió en una pesadilla para la pareja. Gilmore terminó en un hospital y se sometió a tres días de cirugía con ambos lados de la pelvis, 12 costillas y dos huesos del cuello y el brazo rotos, además de tener los pulmones dañados y heridas en la cabeza y tobillo.

Durante su desgarradora experiencia cercana a la muerte con el que no ha dudado en llamar como 'el animal más peligroso de Gran Bretaña', su testimonio arrancaba una serie de datos e historias estremecedoras en torno a un animal que normalmente nos hace esbozar una sonrisa: las vacas. Jill fue brutalmente atacada por una manada de 20 o 30 vacas que la tiraron al suelo con saña.

No es un hecho aislado. La mujer pasó a engrosar la lista de los más afortunados. Otros no han tenido tanta suerte en encuentros similares. Brian Bellhouse murió en 2017, y en 2020 perdieron la vida Malcolm Flynn, David Clark y Michael Holmes por ataques fatales de vacas. Kathy McKellar y Huw Evans también perdieron la vida trágicamente por ataques de estas criaturas aparentemente tranquilas en 2022, mientras que otros han escapado por poco, sufriendo heridas que les han alterado la vida en incidentes similares.

Además, hay un hecho particularmente sorprendente en el hecho de que la gente, en su mayoría caminantes que usan senderos públicos, mueran o resulten gravemente heridos en ataques de vacas: que los agricultores también son víctimas. Es más, el ganado vacuno es la causa más común de muerte accidental en la industria agrícola del Reino Unido

El animal más letal en el campo. Este último dato ha llevado a los medios del país a plantear la pregunta, ¿estamos ante la criatura del reino animal británico más temible en el campo? Si nos ceñimos a las cifras oficiales, las publicadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales muestran que los perros fueron responsables de 16 muertes en Inglaterra y Gales entre 2019 y 2023.

Aunque los períodos de cálculo y las áreas geográficas no son idénticos, las estadísticas de la HSE (Health and Safety Executive) para algunos de esos años, combinadas con las evidencias ante el Comité Asesor de la Industria Agrícola, muestran que desde marzo de 2019 hasta marzo de 2023, el ganado vacuno fue responsable de 22 muertes en Inglaterra, Escocia y Gales, de trabajadores agrícolas y miembros del público.

Sin más datos, diríamos que sí, que en el campo no hay animal más temible en Reino unido.

Y no solo muertes. Sin embargo, el dato que quizás sitúa más en perspectiva el peligro de las vacas lo dan los accidentes que no terminaron en fallecimientos. Según el HSE, entre 2015 y 2021 se registraron 257 incidentes relacionados con el ganado (aquí se mezclan algunas muertes y muchas lesiones).

De hecho, contaba a The Guardian David Clarke, de Cows (Cows on Walkers Safety, un pequeño grupo de caminantes que hace campaña para concienciar sobre los peligros que plantea el ganado), que cree que se trata de una falta de denuncias muy significativa. En su resumen más reciente de incidentes relacionados con el ganado registrados a través de su web Killer Cows desde julio de 2017, los datos contabilizaron 889 incidentes en Inglaterra y Gales.

Al parecer, Clarke tuvo un encuentro cercano a la muerte con una manada de 24 vacas en 2014 mientras paseaba a su perro, Merlín, en Yorkshire. Merlín no sobrevivió al incidente. “"Se levantaron, me miraron, empezaron a verse un poco agitadas y luego simplemente fueron a por mí. No fue un paseo normal; eran Usain Bolt. Todas pasaron por encima de mí y una pasó por encima de mi perro", relataba.

Desde entonces, empezó la web para concienciar.

Por qué tantas muertes e incidentes. Para empezar, los expertos del país recuerdan que las vacas son gigantescas: el peso medio de una vaca lechera en el Reino Unido es de 620 kg. “Incluso un leve golpe de una vaca puede provocar que alguien sea aplastado o se caiga”, cuenta Wayne Owen, inspector principal del HSE.

“No creo que se den cuenta de su propio tamaño. Pasan con la cabeza, sin tener en cuenta el ancho del cuerpo que viene detrás de ellas; te empujan para que no te desvíes del camino”. Y por supuesto, se mueven como una manada: “Si una corre, es muy probable que el resto también empiece a correr”, recuerda Wilson.

Plus, cuidado si vienes con perro. Al parecer, los paseantes con perro tienen un plus de peligrosidad ante el posible encuentro con una manda de vacas. ¿La razón? Presumiblemente, porque las vacas los perciben como una amenaza. “Si llevas un perro o varios, el riesgo es mayor”, afirma la especialista en Miriam Parker, que ha trabajado con el HSE en incidentes de pisoteo.

De hecho, una investigación de la Universidad de Liverpool de 2017, basada en 54 informes de los medios sobre ataques a lo largo de un período de 20 años, descubrió que los perros estaban presentes en dos tercios de los incidentes y en el 94% de los incidentes mortales, aunque el tamaño de la muestra era pequeño. Si nos fijamos en los datos de la web Cows, se sugiere que el 52% de los informes al sitio no involucraron a un perro.

En defensa del ternero. Este es uno de los motivos más plausibles de un posible ataque de vaca/s. La presencia de terneros jóvenes es un factor de riesgo porque las vacas que buscan defender a sus crías probablemente sean más reactivas.

De ahí que la guía de HSE para agricultores sugiere: "Si es posible, use campos o áreas no utilizadas por el público cuando el ganado esté pariendo o tenga terneros al pie, especialmente durante períodos de mayor uso público, por ejemplo, vacaciones escolares". El problema es que el espacio es un bien escaso para muchos agricultores.

Recomendaciones. A falta de una guía oficial para minimizar el riesgo ante un encuentro con vacas en el campo británico, solo hay sugerencias de sentido común. A saber: precaución extrema cuando veas una manada en el campo y, por supuesto, no caminar entre un ternero y una vaca, así como mantener a los perros bajo control efectivo y a la vista con correas cerca de los animales.

Si por lo que fuera la vaca comienza a correr hacia ti, se recomienda soltar al perro, ya que son lo suficientemente rápidos como para escapar, y huir como si no hubiera un mañana en busca de un lugar seguro antes del encuentro.

