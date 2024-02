Los ataques de tiburones llevan años traumatizando a la humanidad. En realidad deberíamos preocuparnos por las vacas

Día funesto en Nava del Rey, una pequeña localidad de la provincia de Valladolid. Uno de sus vecinos, Manuel, estaba intentando el jueves devolver varias de sus vacas al establo cuando una de ellas lo golpeó en un camino con tal mala fortuna que el hombre, de 62 años, sufrió heridas y acabó perdiendo la conciencia. Allí lo encontraron a media mañana. Y aunque hasta el lugar se trasladó una ambulancia, médicos y la Guardia Civil, poco pudieron hacer por salvarle la vida. El accidente ha sido dramático, pero no excepcional, ni desde luego una rareza. Aunque suelen mostrarse mansas, las vacas pueden ser también peligrosas. Y letales.

Lo suficiente como para representar una amenaza mayor que los tiburones.

Vacas tranquilas, vacas letales. Tiene fama de ser tranquilo, pero eso no quita que el ganado bovino, incluidas las vacas, animales que pueden pasar fácilmente de los 1,2 metros de altura y 700 kilos de peso, pueda resultar también mortífero. Nava del Rey acaba de dejar un ejemplo dramático. Y no es el único.

Hace apenas un mes fallecía en Alconchel, Badajoz, un veterinario de 56 años que recibió una coz de la vaca que estaba tratando. En Salamanca encontramos otro caso en 2019, otro más en A Coruña ocurrido en 2017 y uno muy similar en Madrid en 2011. Y la lista sigue y sigue con casos repartidos a lo largo y ancho del mundo, desde los apacibles Alpes suizos a las tranquilas granjas de Missouri.

¿Cuánta gente matan las vacas? No es fácil responder a esa pregunta. No hay datos globales, que den una visión de conjunto, pero a lo largo de los últimos años sí se han ido desgranando algunos estudios que permiten hacerse una idea de cuántas personas fallecen al año por ataques de ganado y, más específicamente, de vacas y toros de granjas. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) intentó abordar hace años la cuestión y comprobó que en las explotaciones de EEUU se registraron 108 muertes relacionadas con ganado entre 2003 y 2007. La mayoría por golpes en el pecho y la cabeza de personas que trabajan en establos.

El informe del CDC va más allá y centra el foco en lo ocurrido en los estados de Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska entre 2003 y 2008. Solo allí y durante ese lustro se registraron 21 muertes causadas por ganado bovino. En 10 casos el protagonista fue un toro, en seis vacas y en los cinco restantes "ganado múltiple".

22 muertes al año. La estimación vuelve a ser del CDC y la citaba en 2014 la ABC News. Según sus datos el ganado bovino dejó una saldo luctuoso notable, con una media de 22 muertes anuales en EEUU. La mayoría por pisotones y cornadas. Con semejante marca ganaban en "letalidad" a los caballos, responsables de 20 muertes al año, aunque se queda lejos del balance de los perros.

El "mejor amigo" del hombre acaba implicado también en un buen número de incidentes de final luctuoso: las cuentas del CDC mostraban en 2014 que cada año hay casi 4,5 millones de estadounidenses que sufren mordiscos de canes. Si bien se estima que únicamente 40 de esas mordeduras resultan mortales —al menos según los registros dogsbite.org—, el organismo sanitario asegura que cerca de 27.000 personas necesitan pasar por quirófano para someterse a una cirugía.

Sin bajar la guardia. Los accidentes con ganado son lo suficientemente importantes como para haber captado la atención de otros organismos, como el Health and Safety Executive (HSE) de Reino Unido, que ha realizado sus propios cálculos. En 2014 Independent citaba uno de sus estudios que concluía que en cuestión de 15 años habían muerto 74 personas a causa de las vacas.

La media del organismo británico se situaba así en cinco muertes cada año, suficientes como para que el diario señalase a estos rumiantes como "los animales grandes más peligrosos" de Gran Bretaña. "Como el 70% de estas muertes involucran a un toro o una vaca recién parida, las actividades con estos animales deben planificarse con cuidado", aconsejaban los expertos del HSE.

Ganado… y seguridad laboral. Las estadísticas de accidentes laborales elaboradas por la US Bureau of Labor Statics, organismo de EEUU, son también elocuentes: en 2021 sus tablas mostraban 52 lesiones mortales relacionadas específicamente con la cría de ganado vacuno. 27 de ellas se corresponden con accidentes durante el transporte y nueve con incidentes y lesiones provocados por personas o animales. En general, la ganadería y agricultura dejaron un balance de 96 sucesos con heridas fatales.

Hace unos años incluso el Swiss Medican Weekly publicaba un informe sobre traumatismos relacionados con el ganado Suizo. Su foco se centró en la década comprendida entre 2012 y 2021, durante la que identificó 94 pacientes con esa clase de heridas. "La tasa de ingreso hospitalario fue del 49% por lesiones relacionadas con vacas frente al 90% por las relacionadas con toros. En general, la mortalidad hospitalaria fue del 3% y la mediana de la duración de la estancia hospitalaria fue de 4,5 días", concluía.

¿Y los tiburones? Por más llamativo que resulte, los tiburones dejan un saldo de víctimas bastante más discreto. Al menos con las estadísticas disponibles a día de hoy. El último informe anual del International Shark Attak File (ISAF), la única base de datos completa sobre ataques de escualos a nivel mundial, muestra que durante 2023 se confirmaron 69 mordeduras no provocadas por humanos y otras 22 provocadas. En cuanto al cómputo de víctimas mortales de 2023, ISAF habla de 14 confirmadas. De ellas apenas 10 responden a incidentes no provocados.

El dato se queda bastante por debajo de la medida anual de 22 fallecidos que, según el CDC, deja el ganado solo en EEUU. Su informe usa esa etiqueta genérica, "ganado", pero al bajar al detalle en los casos registrados en Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, muestra que en todos ellos se trata de bovino, incluidos tanto toros como vacas. En EEUU los tiburones protagonizaron el año pasado 36 ataques "no provocados" y únicamente dos acabaron con una víctima mortal.

