En Corea del Sur, la obsesión con los famosos está teniendo consecuencias extremas en su salud mental: suicidios

El 16 de febrero encontraron en su casa de Seúl el cuerpo sin vida de Kim Sae-ron, una intérprete de 24 años que se había hecho famosa por sus papeles para Netflix y Disney+. Fue un amigo quien descubrió el cadáver y alertó a la policía. Kim estaba sola. No había pistas que sugiriesen un asesinato. Ni signos de violencia. Tampoco constaban problemas de salud. Lo que sí arrastraba eran años oscuros, reclamos de pagos, acoso en las redes y la sombra de un escándalo que hundió su carrera.

Desde un primer momento la policía manejó el caso como un suicidio. La trágica muerte de Kim Sae-ron ha levantado sin embargo una enorme polvareda que toca varios temas sensibles en Corea del Sur: el suicidio, el acoso online a celebridades, la hipercompetitividad, la desigualdad de género y las relaciones marcadas por la diferencia de edad, algo que ahora está pasando factura (en el sentido literal) a una de las mayores celebridades de Corea del Sur, el actor Kim Soo-hyun.

Un tragedia… y un terremoto

En torno a qué ocurrió en el apartamento de Kim Sae-ron antes de que la encontrara uno de sus amigos, hace ya un mes, hay pocas dudas. "Creemos que tomó una decisión extrema y planeamos manejarlo como un suicidio", reconocía poco después del levantamiento del cadáver la policía de Seúl. Sin grandes dudas sobre ese particular, la gran pregunta que quedaba botando era, ¿por qué? ¿Qué llevó a una actriz de solo 24 años a tomar "una decisión extrema"?

Para el padre de Kim hay pocas dudas. El mismo día del funeral señaló a un youtuber con más de 620.000 suscriptores que se dedica básicamente a propagar chismes sobre famosos. En una de las muchas piezas incisivas que dedicó a Kim, el influencer se burlaba por ejemplo de que la actriz se había visto obligada a trabajar en una cafetería. Es más, incluso la acusó de estar haciendo un paripé para llamar la atención. "Sus vídeos le causaron una profunda angustia", recuerda el padre de la actriz. Tras el suicidio, el youtuber acabó eliminado los contenidos.

En el caso de Kim hay sin embargo mucha (muchísima) más tela que cortar. A lo largo del último mes ha trascendió más información que ayuda a entender mejor cómo transcurrieron sus últimos años de vida. Alguna ya era de dominio público. Otra no tanto. Entre la primera, lo que ya se conocía, figura el incidente que protagonizó hace varios años por conducir bajo los efectos del alcohol.

En 2022, en un episodio que no tardó en llamar la atención de los medios, Kim se estrelló contra una barandilla y un transformador eléctrico por conducir ebria. La consecuencia: un pequeño apagón, una multa de 13.000 euros… y algo más, un daño irreparable a su imagen que pareció precipitar el fin de su carrera.

Ese mismo año la agencia Gold Medalist y Kim no renovaron su contrato y se cuenta que las productoras llegaron a editar (o directamente eliminar) escenas en las que aparecía la joven, como 'Bloodhounds', estrenada en 2023. Sea o no así, lo cierto es que Kim, quien debutó como modelo siendo todavía un bebé y logró su primer papel protagonista con solo ocho años, vio cómo su carrera se truncaba de la noche a la mañana. Hace justo un año intentó volver a los escenarios con un papel en una obra teatro, pero se retiró alegando "problemas de salud".

Lo del accidente de 2022 con el alcohol de por medio, los vídeos satíricos y la retirada in extremis de 2024 eran hechos sabidos; pero son solo una parte de la crónica de Jim Sae-ron. Otra circunstancia que ha despertado mucho más interés en Corea del Sur es su relación con Kim Soo-hyun, un actor de 37 años famoso en el país (y fuera) por sus papeles en 'Queen of Tears' o 'One Ordinary Day'.

En torno al supuesto romance hay muchas sombras entre otras razones por cómo ha gestionado la polémica el propio actor y la agencia que lo representa, la misma que trabajó en su día con Kim Sae-ron. Según precisa India Today, en 2024 la compañía negó que tal relación existiese para auto enmendarse poco después.

Lo cierto es que se han difundido fotos en las que supuestamente se puede ver a ambos jóvenes en actitud cariñosa y sobre el affair se han pronunciado el canal de YouTube Garosero Resarch Institute y (más importante aún) la familia de Sae-ron. A la prensa coreana tampoco se le ha escapado un detalle que se presta a diferentes interpretaciones: Sae-ron decidió quitarse la vida el mismo día del cumpleaños de Soo-hyun, aunque la relación entre ambos habría finalizado tiempo atrás.

¿Y por qué es importante? Por varias razones. La principal es que, según ha denunciado la tía de la actriz fallecida, la relación entre Sae-ron y Kim Soo-hyun empezó cuando ella tenía 15 años y él 27. Hasta 2023 la edad de consentimiento legal en Corea era de 13 años, aunque más tarde se elevó a los 16. La mayoría de edad se sitúa en cualquier caso en los 19. La perspectiva relación entre un célebre actor de 27 años y una adolescente de 15 ha generado un intenso revuelo en Corea del Sur, azuzando el debate y situando en el ojo del huracán a Soo-hyun.

La familia de Kim Sae-ron ha incidido mucho en el tema e incluso ha reclamado una disculpa al actor. "Le pedimos a Kim Soo-hyun que admita haber salido con Sae-ron cuando era menor de edad y se disculpe de forma pública. También exigimos una disculpa de su agencia, que ha negado la relación durante los últimos tres años e incluso reiteró esta negación hace apenas tres días", demanda.

En torno al caso hay además otra clave y es el papel de la agencia Gold Medalist, cuyo vínculo con Sae-ron se cortó hace años pero que sigue ligada a Soo-hyun. El motivo es simple: en las últimas semanas se ha cuestionado el apoyo que dio en su día a la actriz, tras el escándalo de 2022, y la presión que ejerció para exigirle el reembolso de 700 millones de wones, equivalente a unos 440.000 euros.

La agencia ya ha respondido hablando de acusaciones "inventadas e inaceptables" y denuncia la propagación de "falsedades malintencionadas".

Del estrellato a los "infiernos"

Lo que está claro es que la polémica está afectando de forma evidente a la imagen de Kim Soo-hyun, desgastándola y restándole patrocinios. En un tiempo récord la hasta hace poco popular estrella surcoreana ha visto cómo se alejaban de él o directamente cancelaban sus contratos publicitarios varias marcas coreanas y extranjeras: Dinto, Prada, Eider, Homeplus, Tous Les Jours… En algunos casos con mensajes rotundos por parte de las compañías anunciantes.

"Hemos determinado que existen motivos fundados que hacen inviable el cumplimiento del contrato publicitario. Esta decisión se tomó para defender los valores que representa Dinto y honrar la confianza de nuestros consumidores", explicaba la marca de cosméticos con sede en Seúl en el comunicado en el que anunciaba la cancelación de su contrato publicitario con Soo-hyun.

El diario Dimsum Daily va más allá y asegura que en poco más de una semana el actor coreano ha perdido casi un millón de seguidores en Instagram, lo que da una pista clara de cómo ha cambiado su imagen entre su legión de fanes.

El caso de Kim Sae-ron (y el de Kim Soo-hyun) es interesante por otra razón: entronca con algunos de los debates más sensibles en Corea. En cierto modo conecta con la hipercompetitividad entre las celebridades del país, su exposición pública, el acoso, el desequilibrio en las relaciones (en este caso con una menor de edad de por medio) y la desigualdad de trato a hombres y mujeres.

Durante los últimos meses no son pocos los analistas que han apuntado que el incidente de 2022 podría haber tenido un efecto distinto si Sae-ron fuese varón. El cantante Kangin, el político Lee Jae-myung o el actor Lee Jung-jae, famoso por su papel en 'El juego del calamar', se han visto envuelto en casos similares sin que a priori el daño para sus carreras fuese tan radical como el que padeció Kim.

El de Sae-ron es además el enésimo caso de una celebrity surcoreana que acaba quitándose la vida en un escenario marcado por las presiones. Antes ya lo hicieron iconos del K-Pop o el cine, como Sulli, Goo Hara, Lee Sun-kyun o Song Jae-lim, entre otros. "En el caso de Kim, sufría depresión debido a los constantes ataques que recibía de los medios y YouTube", comenta Kwon Young-chan, psicóloga.

Lo cierto es que en un país que ya tiene un problemas de suicidio de base se ha creado incluso una asociación específica dirigida a las celebrities, Korea Celebrity Suicide Prevention Association, que se ha implicado de lleno en el caso de Kim.

