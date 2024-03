A la oficina en pijama: los empleados de la generación Z en China se rebelan contra sus jefes

Una de las de las mejores cosas del teletrabajo es que puedes trabajar con ropa cómoda e incluso en pijama. Algo que nunca se te ocurriría hacer cuando vas a la oficina. Sin embargo, una nueva tendencia está creciendo en China: ir a la oficina en pijama, bata mullida, calcetines calentitos y hasta pantuflas. Si lo único que te retenía en casa era teletrabajar en pijama, ya no tienes excusa.

El control en la forma de vestir es el origen. El origen de esta pequeña revolución tiene su origen cuando un jefe llamó la atención a Kendou S, una sus empleadas, por el tipo de ropa que llevaba a la oficina, que calificó como “demasiado informal o descuidada” y que “necesitaba arreglarse para cuidar la imagen de la empresa”.

Como digna integrante de la combativa generación Z, la joven se rebeló. Su protesta consistió en colgar un vídeo en Douyin, el equivalente de TikTok en China, equipada con un pijama, pantuflas y un par de guantes y se dispuso a ir de esa guisa a la oficina. El vídeo en cuestión se ha hecho viral y se ha extendido con la etiqueta “trajes groseros para el trabajo” por Weibo (el equivalente a X en China), Xiaohongshu (Instagram) y otras plataformas sociales.

Los “viernes informales” ahora toman un nuevo sentido. En occidente, algunas empresas han implementado los “viernes informales”, sobre todo en verano, en el que se permite a los empleados relajar el código de vestimenta permitiendo usar pantalones cortos, camisetas o prescindir de la corbata. La tendencia impulsada por Kendou S da una vuelta más de tuerca más frente a la imposición de un código de vestimenta en las oficinas.

No es solo un vídeo, es la continuación de una revolución. La rebeldía de ir a la oficina en pijama no responde únicamente a la indignación aislada de una joven. Es el clamor de la juventud en China que está buscando cambiar las cosas y se niegan a llevar la vida de semiesclavitud que llevaron sus padres.

Este movimiento social entre los jóvenes se conoce como ‘Tangping’, que viene a significar “tumbarse y no hacer nada”, representando la apatía de los jóvenes chinos ante la presión que la sociedad ejerce sobre ellos. Los jóvenes de la generación Z en China que ahora se incorporan al mercado laboral con títulos universitarios no quieren someterse a los constructos e imposiciones sociales e ir vestidos con un pijama a la oficina es la última forma de demostrarlo que se ha hecho viral.

La pandemia ha cambiado el concepto de comodidad. La moda, siempre atenta a la realidad social, también se ha movido en este sentido. El estudio de la consultora IWG The evolution of workwear fashion in a hybrid world revela que muchas empresas han flexibilizado su código de vestimenta tras la pandemia para eliminar los encorsetados trajes de chaqueta y se descubrió que con la vuelta a la oficina los empleados apuestan más por la comodidad que por la “etiqueta”.

De hecho, cada 16 de abril en Estados Unidos se celebra el National Wear Your Pajamas To Work Day, o lo que es lo mismo, una tradición en la que todos van en pijama al trabajo. Algo similar al Ugly Christmas Sweater Day previo a la Navidad, pero en versión de andar por casa. No llega al extremo contestatario de Kendou S y su vídeo viral, pero todo es empezar.

