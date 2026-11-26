Estados Unidos dispone de centros de entrenamiento militar repartidos por todo el planeta y de algunos de los escenarios naturales más exigentes del mundo. Sin embargo, en 2014, cuando un grupo de marines quiso perfeccionar sus conocimientos sobre la guerra de montaña, puso rumbo a una estación de esquí del Pirineo aragonés.

De Estados Unidos a Candanchú. Entre el 15 y el 19 de diciembre de 2014, un contingente de marines y personal de la Marina estadounidense se desplazó hasta Candanchú (Huesca) para entrenarse junto al Mando de Tropas de Montaña del Ejército de Tierra español. Los visitantes pertenecían a la fuerza especial aeroterrestre de respuesta a crisis en África (SPMAGTF-CR-AF), cuyos efectivos operaban desde la base de Morón de la Frontera (Cádiz).

Aunque se trataba de unas maniobras conjuntas entre aliados de la OTAN, había una particularidad que el propio Cuerpo de Marines reconocería posteriormente: eran los españoles quienes dirigían la instrucción.

Cinco días y una revelación. El programa incluía técnicas de supervivencia en condiciones de frío extremo, desplazamientos con raquetas de nieve, ejercicios de tiro y operaciones ofensivas en entornos montañosos. Las jornadas culminaron con unas maniobras conjuntas que comenzaron durante la noche y concluyeron al amanecer con el asalto a una posición fortificada.

El objetivo era que los estadounidenses adquirieran conocimientos especializados y comprobaran su capacidad para operar junto a los militares españoles en un escenario especialmente exigente.

“Son auténticos expertos”. El 29 de diciembre de 2014, el Cuerpo de Marines publicó una crónica oficial de aquellas maniobras que incluía una reveladora declaración del capitán Nathan Bedle, comandante de una de las compañías estadounidenses: “Los soldados de montaña del Ejército español con los que trabajamos son auténticos expertos en guerra de montaña”.

El reconocimiento no se quedó ahí. “Nos ayudaron a adquirir conocimientos sobre cómo operar en un entorno montañoso y esperamos trabajar con ellos en el futuro como aliados de la OTAN”, añadió. La propia publicación estadounidense subrayaba que el ejercicio había sido dirigido por los españoles.

Una segunda visita. Porque en realidad, aquella no era la primera vez que los marines acudían al Pirineo ese año. Entre el 7 y el 14 de junio, una sección estadounidense había recibido instrucción del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia n.º 64 en los alrededores de Candanchú. Los encargados de transmitir sus conocimientos fueron los especialistas de la sección de reconocimiento del Batallón Pirineos I/64, donde estaban encuadrados los guías de montaña.

En aquella ocasión, los estadounidenses practicaron escalada, rápel y técnicas para superar obstáculos naturales, además de participar en una patrulla de 24 horas. Seis meses después, la nieve había transformado por completo el escenario.

Una escuela con décadas de experiencia. Recordaban esta semana en La Razón que buena parte de la explicación se encuentra en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca. Cuando Bedle llegó a Candanchú, el centro impartía la 70.ª edición de su Curso de Montaña, una formación especializada que aquel año comenzaron 27 alumnos y que únicamente 20 terminaron con éxito, entre ellos un militar chileno.

La preparación no se limitaba al Pirineo: los aspirantes también recorrían los Picos de Europa y la sierra de Gredos. La escuela, además, diferenciaba la formación específica de montaña de la de operaciones especiales, con programas y promociones independientes.

La importancia del terreno. La guerra de montaña presenta dificultades que no pueden resolverse únicamente mediante la superioridad tecnológica o armamentística. La altitud, el frío, la nieve, el agotamiento físico y la dificultad para transportar suministros condicionan prácticamente cualquier operación militar.

Incluso desplazarse con el equipo reglamentario puede convertirse en un desafío para quienes no están familiarizados con esas condiciones. De ahí el valor que tenía para los estadounidenses entrenarse con especialistas españoles capaces de trabajar sobre un mismo escenario tanto en verano como en pleno invierno.

Doce años después. La experiencia de 2014 tampoco fue el final de aquella colaboración. En septiembre de 2026, Candanchú volvió a recibir a militares estadounidenses, aunque esta vez pertenecían a la Fuerza Aérea. Durante cuatro jornadas compartieron instrucción con el Regimiento de Cazadores de Montaña América n.º 66 entre Aizoáin (Navarra) y Candanchú, con prácticas de rápel y una ascensión al pico de la Zapatilla.

Habían transcurrido casi doce años desde las palabras de Bedle, habían cambiado los visitantes y las unidades españolas, pero permanecía intacto el atractivo del Pirineo como escenario de aprendizaje militar para Estados Unidos.

Imagen | US Marine

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