La resurrección de 'Rime', el juego que volvió a poner al desarrollo español en el radar

“Nuestros fans han esperado muchos años”, reconocía Raúl Rubio, director de ‘Rime’, en una de sus últimas apariciones. No le falta razón porque a lo nuevo de Tequila Works lo llevamos esperando desde antes incluso que se anunciase, habiéndonos dejado con ganas de más tras el recomendable ‘Deadlight’.

Lo que no esperábamos entonces es que el salto fuese a ser tan grande, generando una atención nunca antes vista en esta última época de videojuegos patrios y convirtiéndose su desarrollo en la comidilla de medio internet. Ahora, por fin, unos cuatro años después de que lo viésemos en movimiento por primera vez, ‘Rime’ ya casi está al alcance de nuestros dedos.

El año que soñamos con hacer el mejor juego

Acostumbrados a una industria en la que la información fluye a borbotones como principal medio de promoción, no podemos negar que el constante silencio de ‘Rime’ nos ha provocado más de un susto. Lo vimos por primera vez en 2013 y tuvimos que esperar un año entero para poder ver cómo le iba al proyecto.

Teníamos la sensación de estar ante el nuevo fenómeno de la industria

No hubo problema ahí, el desarrollo venía amparado por el apoyo de Sony gracias a un acuerdo de exclusividad en el que la compañía se quedaba con la IP como compensación por apoyar el proyecto, así que en cierta medida la tranquilidad sobre el mismo era inevitable.

Pensamos de él lo que solemos hacer siempre con este tipo de juegos, que se tomen todo el tiempo del mundo, que lo hagan sin prisas y que lo hagan bien, un sentimiento más acentuado si cabe por estas tierras donde todos corrimos a golpearnos el pecho con orgullo reconociendo que, sí, ese juego que ocupaba portadas internacionales y tenía a media industria suspirando por él, estaba hecho en nuestro país.

La sensación de estar ante el nuevo fenómeno de la industria, ese nuevo indie que podría alcanzar la revolución que anteriormente habían conseguido juegos como ‘Braid’ o ‘Limbo’ , se acentuó aún más cuando en mayo de 2015 pudimos acercarnos a las oficinas de Tequila y hablar con el equipo. Inevitable fue el, ojo, esta gente sabe de lo que habla y tiene algo grande entre manos.

Problemas en el paraíso

Y entonces el miedo nos paralizó. Fuentes cercanas a quien escribe estas líneas ya habían apuntado en más de una ocasión que si ‘Rime’ no volvía a asomar la patita era porque el desarrollo estaba teniendo más contratiempos de lo deseado. Lo que en su día tomamos como simples habladurías o la pataleta de un trabajador acusado por la presión, se tornaba una preocupación más cuando en marzo de 2016, Tequila Works anunciaba que había decidido recuperar la licencia del juego.

Así, lo que antaño era un juego exclusivo de PS4 y tenía a Sony detrás para respaldar el proyecto, se quedaba en el aire colgado de un discurso tan escueto como poco esclarecedor. Sólo Tequila Works sabía lo que estaba ocurriendo con el juego y, tras haberlo visto en movimiento en apenas dos ocasiones, inevitablemente nos temimos lo peor.

No ayudó que las habladurías y rumores propios que siguen a este tipo de situaciones en la industria pusiese en entredicho todo lo que habíamos visto hasta la fecha. Lo habíamos visto pero no lo habíamos jugado, sabíamos que existía pero no hasta qué punto, así que cuando llegó el momento de preguntarse, “¿cómo ha dejado escapar Sony algo así?”, el miedo por la salud del proyecto y el estudio nos dejó en shock.

Afortunadamente no hubo que esperar mucho más para saber que, con Sony o sin ella, Tequila estaba moviendo todos los hilos posibles para conseguir acuerdos que mantuviesen el proyecto a flote y, superada la vorágine veraniega del E3, el pasado mes de agosto el equipo salió al paso para anunciar que, junto con Grey Box y la consultora Six Foot, Tequila Works publicaría ‘Rime’ en 2017. No sólo eso, a principios de año, podríamos volver a verlo en movimiento y conoceríamos más detalles sobre él.

Rime ya es una realidad cercana

De la mano de un nuevo tráiler que nos mostraba hasta qué punto había evolucionado el proyecto, Tequila anunciaba que ‘Rime’ llegaría en mayo de 2017 y que, además, lo haría dispuesto a llegar al máximo de jugadores posibles con una edición para PC, PS4, Switch y Xbox One.

No sólo eso, también lo haría a lo grande contando con una edición física para PS4 y Xbox One, reflejando así su categoría de ser algo más que un juego independiente, incluiría un mapa de los que invitan a ser enmarcados en la pared y, si Amazon no nos traiciona, llegaría a un precio reducido de unos 30 euros.

Tras ello sólo nos quedaba algo por descubrir, conocer con el mayor lujo de detalles posible qué es lo que nos espera en ‘Rime’, ese juego de paisajes preciosos bañados por la luz del Mediterraneo que la industria había comparado en más de una ocasión con gigantes de la talla del Team ICO.

¿Pero entonces, qué es Rime?

Con ‘Rime’ nos enfrentaremos a un juego que pone la exploración por bandera. Controlando a un niño del que nada sabemos nos encontraremos en una isla con más misterios todavía. Nuestro papel desde ese punto será descubrir dónde estamos y, por lo desvelado en su último tráiler, puede que incluso intentar escapar de ahí.

Paseando por la isla iremos superando formaciones rocosas y atravesando espectaculares edificaciones que parecen sacadas del surrealismo de Chirico, paseando por playas como las de Sorolla y cruzándonos con animales y extrañas máquinas que parecen haber escapado de una película de Ghibli dirigida por Dalí.

Rime será un juego en el que primará la exploración, pero también las plataformas y los puzles

Sería fácil, llegados a ese punto, caer en la idea de que estamos ante un juego de plataformas, pero desde Tequila anuncian que la apreciación no es del todo correcta. Gran parte de culpa la tiene la importancia de los puzles, el otro gran aliciente de una aventura en la que el descubrimiento de sus escenarios nos irá obligando a correr de aquí para allí transportando objetos o jugando con la luz y la perspectiva para abrir nuestro camino.

Lo que sí sabemos es que no tendremos un sistema de combate propiamente dicho, siendo acciones como saltar, agarrarnos a un saliente, recoger objetos y manipular otros nuestro principal catálogo de opciones. A eso tocará sumarle la voz, una acción clave para la solución de muchos de los puzles a los que nos enfrentaremos.

¿Qué podemos esperar de Rime?

Por muy encantados que estemos con el aspecto de ‘Rime’, ahora le toca superar su gran prueba de fuego, la que se pondrá sobre la mesa el próximo mes de mayo cuando el juego llegue a las tiendas físicas y digitales y jugadores de todo el mundo puedan alcanzar, ahora ya con la mano completa, lo que Tequila ha preparado para nosotros.

Aspectos como su historia, la profundidad de sus mecánicas o la complejidad de sus puzles se unen a la otra gran pregunta que nos aguarda en él, cómo de grande será la isla y qué secretos nos aguardan en ella. Si de algo estamos convencidos es de que la expectación generada no es baladí, que hay un juego que destila belleza e inmersión por los cuatro costados y que estamos deseando ponerle las manos encima para comprobar hasta qué punto la espera ha merecido la pena.

Hasta entonces la espera, una vez más, pero ya con la tranquilidad de saber que el proyecto español que catapultó nuestra escena independiente hasta las portadas internacionales es por fin una realidad, que ‘Rime’ quiere trasladar la belleza de nuestro Mediterraneo a todo el mundo y que aquí estaremos nosotros, ilusionados, deseando que Tequila marque un antes y un después.