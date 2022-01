Un grupo cripto compra por 2,6 millones de euros una copia original del 'Dune' de Jodorowsky con la (absurda) idea de liberar la obra

El grupo cripto Spice DAO ya es el nuevo dueño de una de las copias originales del libro de 'Dune' de Jodorowsky. Un compendio de imágenes, ilustraciones y bocetos originales del director chileno-francés que intentó hacer una película de la clásica obra de ciencia ficción en los años 70, antes de la versión de Lynch o la más moderna de Villeneuve. El Dune de Jodorowsky era un montaje de locura, con una versión de hasta 10 horas, según contaba el propio director.

Tras el pago de 2,66 millones de euros a Christie's, la histórica casa de subastas ha otorgado la obra de Jodorowsky a este DAO, un grupo descentralizado de fans de Dune.

El mismo grupo ha publicado hoy en su cuenta personal de Twitter que son los nuevos dueños de este excepcional libro con una ambiciosa intención: liberar el libro de Jodorowsky, producir una serie animada y venderle los derechos a algún servicio de streaming. Lástima que no puedan estar más equivocados.

Tiene mérito lograr reunir 2,66 millones de euros y posteriormente hacer un comunicado donde se muestra que se ha entendido mal cómo funcionan las cosas. Según Spice DAO, su misión pasa por intentar liberar la obra e intentar vender los derechos. Sin embargo, pese a la gran cantidad de dinero invertida, esa obra original no confiere derecho alguno sobre propiedad intelectual.

We won the auction for €2.66M. Now our mission is to:



1. Make the book public (to the extent permitted by law)



2. Produce an original animated limited series inspired by the book and sell it to a streaming service



3. Support derivative projects from the community pic.twitter.com/g4QnF6YZBp