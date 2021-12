NFTs y copyright: por qué por mucho dinero invertido los derechos siguen en manos del creador original

Has comprado un NFT y te preguntas: ¿Para qué me sirve?, ¿a qué derechos tengo sobre la obra?, ¿tengo licencia para crear derivados?. La adquisición de estos 'Non-fungible tokens' genera muchas preguntas relacionadas con el copyright y es conveniente remarcar que hay que diferenciar los derechos del autor original y los del comprador. Aquí vamos a intentar aclarar qué ocurre con los NFTs y cómo quedan los derechos sobre la obra en la que se basan.

Comprar un NFT significa hacerse con un token criptográfico. Sin entrar en detalles sobre blockchain, puede entenderse como un código público y único ligado a la obra original, debido a que el propio creador así lo ha determinado. Uno de los símiles que se utilizan es que es como si tuviéramos una "edición limitada con autógrafo", un sello donde el autor dice al resto del mundo que nosotros tenemos la versión buena, la original o la copia con más valor.

Los NFTs no giran tanto en el valor de la obra como tal, sino en la exclusividad y confianza que genera el creador al darnos el NFT. La diferencia entre tener un JPG de una obra digital y tener un JPG junto al NFT es que en este último caso tenemos la confianza de que el autor dará el máximo valor a nuestro NFT, por encima de cualquier otra versión de su obra.

Técnicamente el autor podría crear nuevos NFT sobre la misma obra original, pero esto haría perder toda la credibilidad en el creador. La propia idea del NFT, que tecnológicamente sí es algo único, se basa en el fondo en la confianza que genera el autor.

Dicho esto, el autor de la obra sigue siendo el creador original. La autoría no cambia, únicamente al vender el NFT lo que se permite es que el comprador pueda hacer negocio con ello. Cuando hablamos de autor nos referimos al "creador de la expresión original en una obra". Esta persona es también la propietaria de los derechos de autor, salvo que exista un acuerdo mediante donde se cedan los derechos de autor a otra persona o entidad.

Las leyes del copyright no se crearon con los NFT en mente, pero sí establecen toda una serie de medidas que los contemplan. Según describe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), existen los derechos patrimoniales y los derechos morales. Entre los derechos patrimoniales se contempla que el autor puede prohibir o autorizar la reproducción de su obra, la interpretación, la grabación en varios formatos, la radiodifusión, la traducción y la adaptación. En el caso de los derechos morales, se reconoce el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda modificación que pueda perjudicar la reputación del creador.

Tanto los derechos patrimoniales como los derechos morales siguen en manos del autor de la obra y la compra del NFT no transfiere ninguno de estos derechos. Aún así, diversos organismos gubernamentales y registros de PI, como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) están estudiando intensamente las posibilidades de la cadena de bloques.

La compra de un NFT puede llegar a ir asociado a un contrato adicional, donde sí se establezcan cláusulas concretas, entre ellas la cesión de algunos derechos. Sin embargo, esto se trata de algo puntual y no está necesariamente ligado a la compra de un NFT.

Como comentario, obviamente la creación de un NFT únicamente pertenece al autor original. Si alguien extraño crea un NFT de una obra ajena a él, está infringiendo derechos de autor. De manera equivalente, quienes comprasen este NFT ilegal tampoco obtendrían nada a cambio. Es el caso de MetaBirkins, quien ha vendido a través de OpenSea una colección "tributo a Hermes", alcanzando algunos tokens el equivalente de 24.000 dólares. Sin embargo, posteriormente Hermes acusó al vendedor de infringir sus derechos de autor.

La creación de NFTs de obras ajenas es uno de los problemas que está afectando en plataformas como OpenSea, donde autores digitales ven como sus obras están siendo minteadas (proceso de acuñar un NFT) por extraños y tienen problemas para conseguir que la plataforma los bloquee.

today I found out that searching my own name on @opensea brings up 132 instances where my art was minted as NFTs without my permission. apparently the only way to get them removed is by writing individual emails for each listing, which I literally don't have the time for.