Después de 'Fundación' y 'Dune': 11 libros clásicos de ciencia- ficción aparentemente imposibles de adaptar

Los estrenos en semanas consecutivas de 'Dune' de Denis Villeneuve y la serie de 'Fundación' de Apple TV+ nos han obligado a relativizar lo que considerábamos que eran "adaptaciones imposibles" de clásicos literarios de la ciencia-ficción. Ambas han tenido que tomar una serie de decisiones argumentales y de formato para llevar a buen puerto los proyectos, pero podemos decir que han saldado sus complicados objetivos con éxito.

Pero hay más, muchos más clásicos literarios de la ciencia-ficción que durante años han sido catalogados como "imposibles". ¿Estamos ante un giro en cómo hemos aplicado las etiquetas? ¿Pueden las nuevas narrativas seriales y la renovada generación de efectos especiales llevarnos a mundos hasta ahora desconocidos? De momento, aquí hay unos cuantos huesos duros de roer: 11 clásicos de la ciencia-ficción cuyas adaptaciones podríamos calificar de absolutamente imposibles.

'En las montañas de la locura' - HP Lovecraft (1936)

Sigue siendo ese Moby Dick eterno en la carrera de Guillermo del Toro, pero de momento no llega a buen puerto, y es fácil entender por qué: su icónico final es literariamente perfecto, pero no funcionaría en imágenes. Como tantas y tantos iconos de la literatura de Lovecraft que se quedan a medio gas cuando llega el momento de mostrarlos en pantalla. Las únicas soluciones son la desvergüenza ('Dagon') o la abstracción demente ('Color Out of Space').

'Las estrellas, mi destino' - Alfred Bester (1956)

Este clasicazo está considerado el gran precedente del género cyberpunk, y aunque a menudo sea definido como un 'El conde de Montecristo' en clave espacial, la trama de aventuras y acción que sugiere esa definición no es tan sencilla de llevar a imágenes. Entre otras cosas porque el actor que accediera a encarnar a su fascinante protagonista tendría que sacar adelante a un personaje magnético, pero antipático, amoral y con el rostro marcado. La pareja de antihéroes da para imaginar una química cinematográfica muy potente, pero este siglo XXV en el que existe el teletransporte, la alambicada trayectoria social del protagonista y, sobre todo, la exquisita prosa de Bester, complican el proyecto.

'Ubik' - Philip K. Dick (1969)

Prácticamente cualquier libro de Dick podría ir aquí, incluidos los que ya se han adaptado (a menudo mal). Las buenas adaptaciones de Dick son las que, como 'Desafío total', se olvidan de los enrevesados argumentos y los conceptos intraducibles y se centran en replicar su mundo de paranoia y espejismos mentales. Traemos aquí 'Ubik' por ser una novela icónica que, curiosamente, aún no se ha adaptado -trama circular, constante confusión de realidades gracias al uso del lenguaje, ambición conceptual- pero en este trono podrían sentarse sin problemas cualquiera de sus libros post-revelación, como 'Valis' o 'Radio Libre Albemut'.

'Mundo Anillo' - Larry Niven (1970)

Las afortunadas adaptaciones de 'Dune' y 'Fundación' hacen pensar en un momento en que Mundo Anillo sea convenientemente adaptado, pero de nuevo, la enormidad de lo que cuenta que retrata y la complejidad de visualizarlo de forma narrativamente interesante hace que solo la mera idea sea mareante. Hay rumores de que James Cameron podría estar interesado en contar la historia de este misterioso anillo alienígena de trescientos millones de kilómetros de diámetro, y Amazon comentó en 2017 que estaba en ello, así que quién sabe.

'Cita con Rama' - Arthur C. Clarke (1972)

Aunque la idea de un grupo de exploradores humanos que se adentran en una inmensa nave alienígena para explorarla puede parecer atractiva desde el punto de vista cinematográfico (es el arranque, de hecho, de numerosos clásicos del género), 'Cita con Rama' no transcurre por los derroteros previstos, y adaptarla supondría renunciar a muchos de los detalles que hacen especial a la propuesta de Clarke. Para empezar, 'Cita con Rama' es sumamente contemplativa y estática, no hay apenas acción y gran parte de su atractivo reside en largas descripciones de parajes solitarios e impresionantes... y sin aliens.

'El arco iris de gravedad' -Thomas Pynchon (1973)

Aunque Pynchon no está exclusivamente asociado con la ciencia-ficción, sí tiene fama de ser un autor críptico, alambicado y con una narrativa escasamente traducible a imágenes. Esta es su obra más encuadrable dentro del género (aunque a menudo tontea con la literatura popular en sus muchas formas), y como en otras, cuenta los esfuerzos de un grupo de personas por destapar una trama de tintes conspiranoico-gubernamentales. En este caso, un artilugio secreto instalado en cohetes alemanes al final de la II Guerra Mundial. Su ingente argumento, lleno de meandros, sería imposible de encorsetar en los límites de una película (o de una serie) debido a sus continuas disgresiones argumentales, aunque siempre me he preguntado cómo se lo plantearía Charlie Kaufman.

Saga 'El libro del sol nuevo' - Gene Wolfe (desde 1980)

Ausente de las librerías españolas desde hace bastantes años, Gene Wolfe es uno de los autores más inclasificables de esta lista. Su prosa alambicada y enigmática dificulta cualquier intento de adaptación, como sucede con los ambientes misteriosos y post-apocalípticos de esta tetralogía a medio camino entre la ciencia-ficción y la fantasía, y que cuenta la historia de Severian, un torturador que ha caído en desgracia y recorre el planeta en un futuro en el que el Sol se ha apagado. Alienígenas del tamaño de montañas e intrigas palaciegas y políticas son la curiosa combinación de una saga que exige al lector que ponga en marcha su imaginación más salvaje, y que sería muy complicada de visualizar.

'Neuromante' - William Gibson (1984)

El primer libro en ganar el mismo año los premios Nebula, Hugo y Philip K. Dick fue editado a la vez que David Lynch estrenaba su versión de 'Dune', y tomó al asalto a los aficionados, marcando un antes y un después en el género. Y aunque es una de las novelas más influyentes de esta lista (su impacto alcanza hasta 'Matrix' y los videojuegos de última generación), sería imposible de adaptar con justicia, aunque ha habido innumerables intentos -el último por parte del director de 'Deadpool' y con guión del propio Gibson-. Aún así, con poca probabilidad rozaría el revolucionario uso del lenguaje de Gibson y su visionaria observación de un futuro presente, controlado por las corporaciones y rebosante de entornos virtuales que nos deshumanizan.

'Hyperion' - Dan Simmons (1989)

Con solo decir que este clásico moderno de Simmons está basado en 'Los cuentos de Canterbury' de Chaucier, poco más cabe añadir: la multiplicidad de voces, personajes e historias es sencillamente imposible de constreñir en una película. Ya no se trata de una estructura episódica (que se podría solventar en una serie de televisión), sino en la compleja trama que los arropa, relacionada con viajes en el tiempo en el inexplorado planeta Hyperion, presentando la Hegemonía, miles de planetas conectados por portales y humanos modificados en conflicto. Un pitote.

'Snow Crash' - Neal Stephenson (1992)

Otro hito del cyberpunk, en versión hiperevolucionada desde el fundacional 'Neuromante' de Gibson, Se habló de una adaptación en su día, cuando la novela vio la luz (por el director de 'Demolition Man', nada menos), pero la cosa quedó en nada con toda lógica, porque aunque conceptos como el Metaverso van camino de hacerse reales de forma más o menos literal, esta historia de un repartidor de pizzas que detecta un error de programación en esta realidad virtual que afecta al lenguaje y cuyos orígenes se remontan hasta los sumerios es demasiado trascendental y abstracta como para que una adaptación respete toda su complejidad.

'Justicia auxiliar' - Ann Leckie (2013)

Anne Leckie, Anna Starobinets o Nnedi Okorafor son solo algunas de las muchas autoras que están renovando el género en los últimos años, y no alcanzan la popularidad de sus compañeros, en parte, porque son inadaptables. Sucede con esta soberbia historia de una potencia galáctica que usa IAs que controlan cuerpos humanos (los auxiliares) como soldados. Sus miembros no distinguen por género, lo que lleva al empleo continuo de pronombres personales femeninos. Y cuenta Leckie que fue precisamente esa última ausencia de género lo que impidió que una adaptación para televisión en Fox saliera adelante.