La adaptación más fiel y completa de 'El Señor de los Anillos' no es la de Peter Jackson, sino esta otra que dura 13 horas

Está más o menos consensuado entre los fans de Tolkien que la trilogía de películas de Peter Jackson es la mejor de las adaptaciones que se han hecho de 'El Señor de los Anillos'. Aunque por aquí le tenemos un cariño especial a la incompleta, imperfecta y adorable versión animada de Ralph Bakshi, lo cierto es que la versión de Peter Jackson, pese a las inevitables libertades que tuvo que tomarse con el original, comprime a la perfección la ingente obra original. Aunque no es la adaptación más completa.

Ese honor corresponde a un serial radiofónico de la BBC de 1981. Se emitió en 26 episodios y permaneció en antena seis meses. Todo un esfuerzo que ha acabado valorándose como una de las adaptaciones más fidedignas de Tolkien. La versión es tan rigurosa que incluye no solo todos los diálogos originales, sino también los fragmentos poéticos que puntuaban la trilogía de libros.

Este serial ha sido elogiado por los fans por un aspecto que es muy complicado de mantener en películas y series: replica muy bien el ritmo cadencioso, a veces extremadamente lento y contemplativo de los libros de Tolkien, que desde luego no constan en todo momento de batallas y acción. El guión fue escrito por Brian Sibley y Michael Bakewell y contaron con la asesoría de Christopher Tolkien, hijo del autor.

Algunos de los intérpretes coinciden con la entonces reciente versión animada de Bakshi: Ian Holm dio vida a Frodo (curiosamente, sería Bilbo en las películas de Peter Jackson, décadas más tarde) y Bill Nighy ('Love Actually', 'Piratas del Caribe') fue Samsagaz Gamyi. Otros intérpretes fueron Michael Graham Cox (Boromir) y Peter Woodthorpe (Gollum). No fue, eso sí, la primera versión: en 1955, la propia BBC ensayó una adaptación previa, pero hubo que condensar los libros en cinco horas, algo que no gustó al propio Tolkien cuando tuvo ocasión de escucharla. Si te animas a escuchar esta versión de 1981, en Archive.org tienes el serial completo en perfecto inglés.

