Las 21 mejores sagas de cómics de Los Vengadores

Desde que en 1963 Stan Lee y Jack Kirby recibieran el encargo de competir con la Liga de la Justicia, han pasado más de media centuria de cómics y una veintenta de películas (cuatro si nos ceñimos solo a las del grupo en sí) con sus personajes. Sin duda, Los Vengadores es una de las franquicias superheroicas del momento.

Al igual que ha habido películas mejores y otras peores, con los cómics es igual: 700 números en la "colección principal" e innumerables series paralelas, miniseries y crossovers de calidad variable. Una inmensidad de historias entre las que hemos seleccionado las mejores 21 sagas de Los Vengadores.

'La guerra Kree-Skrull', de Roy Thomas y Neal Adams

'Capitana Marvel' introdujo al público de las películas a los skrulls y su guerra perenne con los kree. Las dos razas más beligerantes y entrometidas con nuestro planeta, se meten de lleno en uno de sus episodios más violentos metiendo de por medio a los Vengadores en uno de los grandes clásicos de los años sesenta. (38 euros en Amazon)

'La Madonna celestial', de Steve Englehart y Sal Buscema

Cada autor tiene su personaje fetiche. Y para Englehart este era la seductora Mantis, a la que fue desarrollando y profundizando hasta llegar a esta magnífica historia. Un presagio en el cielo marca el despertar de la Madonna celestial, que dará a luz a un ser de inmenso poder cósmico. Aquí entran en juego Kang, Rama-Tut e Immortus, los sabios del mañana que intentarán hacerse con ello. (Por 21 euros en Amazon)

'La saga de la Corona Serpiente', de Steve Englehart y George Pérez

Es curioso como para muchos (yo incluido) cuando hablamos de grandes autores de los Vengadores pasamos muy por encima de Englehart cuando su etapa fue de menos a más hasta darnos maravillas como 'La saga de la Corona Serpiente'. El siempre maravilloso, valga la redundancia, Pérez dibuja una magnífica historia en la que el Escuadrón Supremo ha caído bajo el influjo del místico objeto. (12 euros en Amazon)

'La saga de Korvac', de Jim Shooter y George Pérez

Probablemente este sea uno de los cómics más épicos de Los Vengadores (y de los Guardianes de la Galaxia originales) y con una estructura tan de manual como efectiva. Sin embargo, que el título no os lleve a engaño ya que Michael Korvac, un hombre máquina ultrapoderoso del siglo XXX que es trasladado por el Coleccionista mil años en el pasado, no es el centro de la historia sino todo un grupo de precisos enfrentamientos con todo tipo de villanos. (En Amazon por 21 euros)

'Noches de Wundagore', de David Michelinie, David Byrne et al.

Entre tanta obra maestra de los setenta y ochenta queda un poco ensombrecida la gran 'Noches de Wundagore', todo un ejercicio de dotar de orígenes (que luego se han modificado, claro) a dos de los Vengadores más peculiares: la Bruja Escarlata y Mercurio. Una sensacional historia que logra mezclar con éxito conceptos como los Vengadores "gubernamentalmente sancionados" y el Alto Evolucionador con sus movidas. (Agotado en español, en inglés por unos nueve euros)

'La dinastía de Kang', de Roger Stern, John Buscema et al.

Es curioso cómo, viendo lo que da de sí Kang a lo largo de la vida de los Vengadores, no nos hayamos metido en las películas en todo el lío temporal que implica (aunque si en 'Endgame' introducen estos temas puede que la próxima fase sea muy divertida). Aventuras interdimensionales con X-Men de superhéroes invitados en una de esas sagas como ya no se hacen. (Agotado en español)

'Asalto a la Mansión', de Roger Stern y John Buscema

¿Sabéis de esas historias que se quedan una y otra vez en el cerebro? Pues esta es una de estas y eso que es una de esas aventuras a "pequeña escala" pero tremendamente bien ejecutadas que cuenta la historia del plan definitivo del Barón Zemo para reunir a un grupo de villanos y destruir a los Vengadores. (18.95 en Amazon)

'Operación Tormenta galáctica', de Bob Harras, Mark Gruenwald, Fabian Nicieza et al.

En la era de los grandes macrocrossovers de los 90 se pueden encontrar un par de cosas que merecen mucho la pena. Inspirados en la Operación Tormenta del Desierto, Marvel desplegó toda una historia en la que la guerra entre los kree y lo shi'ar llegaba a la Tierra y los Vengadores intentan encontrar una solución al problema dividiéndose en varios equipos. Una saga enorme (casi veinte números) que lidiaba con los temas candentes de la política militar de EEUU. (En tres tomos, por 9 euros)

'The Ultimates', de Mark Millar y Bryan Hitch

A pesar de que es una obra fundamental para entender Los Vengadores del Universo Cinemático Marvel (y, en general, los superhéroes del siglo XXI), creo que el cómic ha envejecido algo mal, o por lo menos eso me pareció en la última (de muchas) relecturas. Una nueva versión de los Vengadores como si se hubieran creado en los albores de nuevo milenio le sirve a Millar para hacer algo con su gamberrada y diversión palomitera propia. (Por unos 33 euros en Amazon)

'Siempre Vengadores', de Kurt Busiek y Carlos Pacheco

Tengo que hacer una gran advertencia con este cómic: es una delicia, sí. Pero no lo recomiendo a nadie que no haya leído nada de Los Vengadores antes. Busiek se pone en su labor de obseso de los personajes y su historia para hacer todo un homenaje a todo lo que representan los "Héroes más poderosos de la Tierra" montando un equipo de miembros en su momento más bajo. (Por unos 33 euros)

'Ultrón ilimitado', de Kurt Busiek y George Pérez

Dentro de su intensa etapa, Busiek dotó de un back to the basics al grupo y, entre otras grandes sagas, la que es probablemente la mejor (o una de las mejores) historia de Ultrón. Sin dejar de ser fiel a la esencia del villano y su relación con Pym, el guionista ejecuta un nuevo episodio inigualable en la vida del robot.

'La guerra de Kang', de Kurt Busiek et al.

Pero si queréis una epopeya de las que no parecen terminar nunca y que si es por mí ojalá hubiera durado más, esa es 'La guerra de Kang', la macrohistoria con la que Busiek cerró su etapa en la serie con un Kang que llegaba triunfal a la Tierra derrotando en su terreno a los héroes. (Por unos 21 euros en Amazon)

'JLA/Vengadores', de Kurt Busiek y George Pérez

No exagero cuando digo que Busiek es uno de los mejores autores que ha tenido la franquicia y no me resisto a meter el crossover que realizó con la Liga de la Justicia. Lo que podía haberse quedado como el sueño húmedo de un friki estándar va mucho más allá hasta convertirse en una excelente partida entre dos seres cósmicos que compiten en una partida cuyas fichas son los héroes de Marvel y DC.

'Zona roja', de Geoff Johns y Olivier Coipel

Geoff Johns no es precisamente conocido por su trabajo en 'Los Vengadores', pero en esa época serie por la que pasaba serie en la que nos dejaba boquiabiertos ya sea en Marvel o en DC. Con 'Zona Roja', saga realizada poco después de 'La guerra de Kang', se le ve con ganas de haberse quedado bastante más tiempo de lo que estuvo al frente de la colección. A través de una amenaza en forma de niebla roja tóxica desplegada por los alrededores del Monte Rushmore, el guionista despliega muy buenas ideas con un dibujo de excepción.

'Jóvenes Vengadores', de Allan Heinberg y Jim Cheung

Aún recuerdo las primeras promos de esta serie y el miedo que daba, pero resulta que fue una de las más gratas sorpresas de la primera década del siglo XXI. Sobre todo teniendo en cuenta que se publicó como una de las continuaciones/consecuencias del desastroso 'Vengadores Desunidos' de Bendis. La Visión inicia un protocolo que reúne a cuatro jóvenes para suceder al grupo, el cual se pone en acción de forma inmejorable. Una serie fresca, potente y de las que se necesitan de vez en cuando.

'Civil War', de Mark Millar y Steve McNiven

Reconozco que, como con todo lo de Mark Millar, tengo mis más y mis menos con la trama, pero hay que reconocer que la megasaga marcó un antes y un después en el mundo de los megacrossovers comiqueros. Dos bandos enfrentados, Capitán América vs. Iron Man, en torno a una ley de registro de seres superpoderosos y lo que ello implica para la privacidad y el anonimato de los vigilantes. (Por unos 23 euros)

'Academia Vengadores', de Christos Gage y Mike McKone

Nunca viene mal tratar con nuevas generaciones de héroes, otra cosa es que funcionen. Con 'Academia Vengadores', que seguía las peripecias de los alumnos de una institución comandada por Hank Pym. Jóvenes con superpoderes y la prepotencia propia de su edad y profesores con un pasado algo turbio en algunos casos en un equilibrio perfecto. Una de esas pequeñas grandes sagas que exploran terrenos poco transitados.

'Los Vengadores: Todo muere', de Jonathan Hickman et al.

De lejos, lo más interesante en cuanto a conceptos y, sí, ejecución que se ha hecho en lo que llevamos de siglo con los Vengadores es la etapa de Jonathan Hickman, que se vertebra en torno a dos conceptos: un grupo rotativo de Vengadores que se enfrentará a la llegada de unos extraños seres dispuestos a transformar la Tierra para siempre; y un grupo secreto, "Iluminati", que para intentar parar la eliminación sistemática de universos paralelos, se convertirán en destructores de Tierras. (Por unos 29 euros en Amazon)

'Secret Wars', de Jonathan Hickman y Esad Ribic

El culmen de toda la etapa de Jonathan Hickman es 'Secret Wars' que aun tomando el nombre de la mediocre decana de los crossovers marvelitas, poco tiene que ver. Las incursiones han llegado a su momento definitivo y el universo (multiverso) es destruido en su totalidad... pero el Doctor Muerte logra hacer lo que nadie: de las cenizas de la existencia ha creado su propio planeta, su propia realidad y todo está a su merced. No solo Hickman cierra su etapa en Vengadores, sino también la de Los 4 Fantásticos. (En inglés por 21 euros)

'Vengadores: Punto muerto', de Nick Spencer et al.

Aunque muchas veces cuando hablamos de superhéroes pensamos en épicas y batallas por el universo, hay veces que se pueden hacer joyas a más pequeña escala. Ahí tenemos 'Punto muerto' en el que Nick Spencer nos presenta una pequeña localidad estadounidense cuyos habitantes ignoran que en realidad son supervillanos convictos en una prisión sofisticada de SHIELD... como podéis imaginar, la farsa no durará mucho tiempo. (En inglés por 18 euros)

'Imperio secreto', de Nick Spencer et al.

Nick Spencer firma el que, para mí, es junto a las 'Secret Wars' uno de los mejores eventos de Marvel en décadas y que cierra lo que comenzó en 'Punto muerto'. Tras toda una saga de transformación y preparación en las viñetas de 'Capitán América', un manipulado Steve Rogers se hace con el control de Estados Unidos como líder supremo de HYDRA. Los Vengadores y el resto de héroes Marvel se ven aplastados e indefensos ante un ataque sorpresa de uno de los mayores estrategas. (En inglés, por 26 euros)