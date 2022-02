La Unión Europea prohibirá los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today por su "desinformación dañina"

Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, ha propuesto nuevas medidas comunitarias contra el gobierno ruso por la invasión de Ucrania. Tras los anuncios hechos el sábado, como el de la exclusión de varios bancos rusos del sistema SWIFT junto a Estados Unidos o la financiación europea a la compra y entrega de armas y otros equipos militares a Ucrania, llegan ahora propuestas que incluye poner freno legislativo a la desinformación del gobierno ruso.

Concretamente, la propuesta de von der Leyen habla de vetar las emisiones de Russia Today y Sputnik en territorio comunitario. Ambos medios de comunicación, una cadena televisiva el primero y una agencia de noticias el segundo, son parte de la maquinaria propagandística del gobierno ruso.

Sputnik suele referirse a su motivación editorial como "contar lo que no se cuenta" y ofrecer un posicionamiento "antiliberal, antiglobalización y antisistema". Russia Today, más conocido ahora como RT, argumenta dar "una perspectiva rusa de los acontecimientos mundiales" y se considera como una fuente de información "alternativa". Ambas son propiedad del Kremlin.

RT, por ejemplo, difundió el discurso que dio Vladimir Putin durante casi una hora para explicar la decisión de reconocer las repúblicas de Donetsk y Lugansk, para luego lamentar la descomposición de la Unión Soviética y acabar justificando la invasión de Ucrania por entender su soberanía como "un error que ha de corregirse" o algo a lo que "nos vimos obligados" entre otros pasajes de su disertación.

