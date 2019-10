Twitter prohibirá toda clase de anuncios políticos en la red social de forma global a partir de noviembre

El CEO de Twitter, Jack Drosey, ha anunciado el próximo gran cambio en la red social. En un momento en el que Facebook está lidiando con toda clase de problemas (especialmente en Estados Unidos) debido a las campañas políticas en la red social, en Twitter han decidido prohibirlas por completo. Twitter no permitirá más a los anunciantes publicar publicidad de índole política. Es una medida global que se hará efectiva a partir del próximo 22 de noviembre.

"Creemos que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse" es el argumento inicial de Jack Dorsey para explicar por qué han decidido tomar esta decisión. Comenta que los mensajes polítios a través de anuncios se pueden optimizar muchísimo y dirigirse a las personas para influir en su decisión de voto. Esto, al contrario que un anuncio de otra índole, puede "afectar la vida de millones" de personas. Respecto a esto, Twitter anunció hace unos meses que también marcará los tweets más polémicos de los políticos, aunque no los eliminará.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵