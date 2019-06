Twitter pone freno a los políticos: los tuits más polémicos quedarán marcados y bloqueados aunque seguirán sin eliminarse por ser de "interés público"

Twitter ha anunciado nuevas reglas para controlar la conversación que se produce en la red social. Durante muchos años, ciertos usuarios con muchos seguidores han gozado de cierta "protección" por parte de Twitter. En ocasiones, políticos famosos o representantes han publicado tuits ofensivos que en ocasiones incumplían las propias reglas de Twitter. ¿Qué ocurría? Pues que en vez de eliminarlos, Twitter los mantenía amparándose en que eran de "interés público". Una libertad de expresión que algunos políticos como Donald Trump han llevado en ocasiones al límite.

Ahora Twitter informa que esto va a cambiar. Estos tuits polémicos seguirán existiendo y no serán eliminados pese a que la normativa los prohíbe. Es decir, los políticos seguirán pudiendo utilizar la red social como un altavoz de sus ideas y opiniones, en ocasiones irrespetuosas, pero al contrario que en los anteriores años donde Twitter no hacía nada a partir de ahora se empezarán a aplicar algunas advertencias y restricciones.

Los tuits que no cumplen las reglas de Twitter porque incitan al odio o promueven ciertas actividades serán eliminados. Sin embargo, en ocasiones si estos tuits provienen de un político o persona de interés público se mantendrán.

En las ocasiones donde esto pase, Twitter lo que hará será añadir una advertencia junto al tuit. Un mensaje claramente visible donde se informará que el tuit no será promovido por el algoritmo y perderá visibilidad ya que no aparecerá en las búsquedas, ni en los mejores tuits, ni en las recomendaciones, ni en notificaciones ni en la pestaña de explorar.

We‘ll now clearly label any tweets which violate our terms of service but decide to keep up due to public interest. https://t.co/0jxS7GrARy