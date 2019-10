"Muchos desearían que fuera cualquiera salvo Facebook": estas son las preguntas que han acorralado a Zuckerberg ante el congreso de los EE.UU

Ahora todas las palabras de Mark Zuckerberg parecen ser buenas intenciones. Los escándalos y las acusaciones llegaron a tal punto que el CEO de Facebook ha acabado colocando su apuesta por la privacidad en el centro de sus declaraciones. El fundador de la red social y dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram ha comparecido por segunda vez ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar su último proyecto, la criptomoneda Libra.

Sin embargo, esta vez congresistas como la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez han ido más allá y también le han realizado preguntas sobre la gestión de la publicidad, la visibilidad que reciben las 'fake news' y su implicación real en el caso Cambridge Analytica. Porque cuando Zuckerberg habla todo parece controlado, pero hay muchísima información que no ha salido a la luz.

Durante el discurso inicial, Zuckerberg ha explicado que retrasará el lanzamiento de Libra hasta que "no esté alineado con los intereses de las autoridades estadounidenses". Y es que la posición del último proyecto de Facebook es muy delicada, más en medio de la guerra comercial. "Mientras debatimos estos asuntos, el resto del mundo no está a la espera, China está moviéndose muy rápido para lanzar ideas similares en los próximos meses", explicaba.

Precisamente por esto, unido al abandono de importantes compañías como Visa, Paypal o eBay, esta semana se ha planteado un giro para ligar Libra a las monedas de cada país donde opere. Los congresistas han preguntado por el abandono de estas compañías al proyecto Libra. Y es que semanas después de su presentación, ya solo quedan 21 miembros de los 28 iniciales. "Creo que han dejado el proyecto porque es arriesgado", ha replicado Zuckerberg.

"El lema de Facebook ha sido durante mucho tiempo muévete rápido y rompe cosas, señor Zuckerberg, no queremos que se rompa el sistema financiero", apuntaba Nydia Velázquez.

"Entiendo que no somos el mensajero ideal, hemos hecho frente a muchos problemas en los últimos años y estoy seguro de que hay gente que desea que fuera cualquiera en lugar de Facebook el que estuviera sacando adelante este proyecto", ha explicado Zuckerberg.

Maxine Waters, la presidenta del Comité de Servicios Financieros, preguntó a Zuckerberg por si estaba haciendo algo para comprobar la veracidad de los anuncios políticos en Facebook, por los que la red social se lleva unos ingresos. La respuesta es que "esta no es nuestra labor, colaboramos con plataformas externas para ello".

El representante demócrata Gregory Meeks preguntó sobre por qué Facebook no hace más para apoyar la infraestructura de las personas sin acceso a los bancos en lugar de embarcarse en un proyecto como Libra. Una pregunta más política a la que Zuckerberg replicó con un "es arriesgado". Curiosamente el mismo adjetivo que empleó previamente en sentido opuesto.

La congresista Velázquez lo definía bien: ¿Es usted consciente de que tiene una crisis de credibilidad aquí?". Una pregunta en la que Zuckerberg respondía explicando su tecnología de trazabilidad y explicando que iban a asegurar la privacidad de sus usuarios. Una respuesta poco concisa a la que la congresista añadía un "permítame que no le crea".

La demócrata Ocasio-Cortez fue una de las congresistas más insistentes con Zuckerberg. "Para que podamos tomar decisiones sobre Libra, creo que necesitamos profundizar en su comportamiento pasado y en el comportamiento pasado de Facebook con respecto a nuestra democracia. ¿Cuándo fue el momento en que Facebook se enteró que Cambridge Analytica estaba recolectando y vendiendo datos de los usuarios?", preguntaba. Una pregunta concreta donde pese a lo relevante del escándalo, Zuckerberg no supo decir una fecha concreta y apuntó que fue aproximadamente en el mismo tiempo en que se desveló la trama.

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no."



Complete exchange between @RepAOC @AOC and Mark Zuckerberg at today's House Financial Services Cmte hearing.



Full video here: https://t.co/heT7Psnlp1 pic.twitter.com/0iiWtfU5gQ