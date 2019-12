Se acabó la fiesta en Airbnb: el alojamiento turístico endurece sus normas y prohibiciones antes de Navidad

Entre 100 y 200 personas y destrozos de hasta 12.000 euros. Fue el resultado de una fiesta organizada a mediados de 2018 en Torrelodones en un chalé alquilado de Airbnb. Un auténtico desmadre que representa lo que ahora la plataforma de alojamientos vacacionales quiere evitar y poner fin.

Según sus propios datos, los daños importantes (más de 500 dólares) a las propiedades fueron únicamente reportados en el 0,03% de los casos. Pero pese a esta cifra, Airbnb ha decidido prohibir las fiestas no autorizadas, controlar el ruido excesivo o vigilar si se fuma en alojamientos donde no se permita.

Un endurecimiento de su normativa que llega justo antes del periodo navideño, aunque tiene su origen en los graves incidentes ocurridos durante la pasada celebración de Halloween en los EE.UU, donde hubo hasta cinco muertos en San Francisco en una “party house”. Un tipo de fiestas que aprovechan una vivienda que no es la suya. Ahora, la compañía pone el foco también en los arrendadores, a quienes ha avisado que si permiten a huéspedes irresponsables celebrar fiestas que generen molestias, tendrán consecuencias.

El auge de Airbnb ha cambiado la estructura de algunos barrios, donde los alquileres han experimentado una subida y la concentración de visitantes puede llegar a afectar a la harmonía del vecindario. Precisamente estas fiestas no autorizadas son un problema para los residentes y Airbnb ha tomado nota de las quejas recibidas.

Ante el suceso de Orinda del pasado 31 de octubre, Brian Chesky, CEO y cofundador de Airbnb inició un hilo en Twitter anunciando nuevas medidas para intentar poner fin a más situaciones como la ocurrida.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: