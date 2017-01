Julian Assange sí accederá a la extradición a EEUU tras haberse conmutado la sentencia de Manning, según WikiLeaks

Hace unas horas saltaba la noticia de que Obama finalmente conmutaba la sentencia de Chelsea Manning, condenada a una pena de 35 años por traición al haber filtrado documentos a WikiLeaks. Y es este portal el que ahora asegura que Julian Assange accederá a entregarse para afrontar los cargos de los que se le acusa en Estados Unidos.

Una promesa en referencia a la determinación que Obama podía tomar con respecto a la clemencia a Manning, y que de hecho casi se comunicó cuando su mandato está prácticamente finalizado. Esta supuesta decisión de Assange se emitía desde la cuenta WikiLeaks, tanto la semana pasada como el pasado mes de septiembre.

Mientras Edward Snowden pedía la clemencia a Manning desde su cuenta personal en un tweet hace justo una semana, en el caso de Julian Assange se ha tratado siempre de comunicaciones a través de la cuenta de WikiLeaks, como el tweet que también se emitía la semana pasada. Una cuenta que aunque se asume que gestiona parcialmente el propio Assange no se trata de una suya personal.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK