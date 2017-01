Obama ha conmutado la sentencia de Chelsea Manning, ¿Julian Assange cumplirá su promesa de entregarse?

En un movimiento que se antojaba poco probable, el aún presidente Barack Obama acaba de anunciar que conmutará la condena del ex soldado y analista de inteligencia del ejercito de los Estados Unidos, Chelsea Manning. Algo que se empieza a catalogar como una técnica estratégica, ya que Obama está a unos días de dejar la Casa Blanca, y el poner en libertad a Manning podría significar la extradición de Assange y Snowden, lo que sin duda sería una victoria para su administración.

Para poner las cosas en contexto, hay que recodar que Manning es actualmente una mujer transexual, quien cambio de ser Bradley Edward a Chelsea gracias a un tratamiento hormonal que inicio en prisión el 22 de agosto de 2013. "Soy Chelsea Manning. Soy una mujer. Teniendo en cuenta la forma en que me siento, y he sentido desde la infancia, quiero comenzar la terapia hormonal lo antes posible."

Algo que puede ser el broche de oro de la presidencia de Obama

Según explica el New York Times, la orden de Obama no representa un perdón a Manning, sino una reducción en la condena de 35 años que había sido impuesta por cargos de traición. Manning deberá ser liberada de custodia federal el próximo 17 de mayo, lo que significa que sólo habrá pasado poco más de siete años en prisión.

Manning fue encontrada culpable de haber filtrado más de 700.000 documentos clasificados de la guerra de Afganistán a Wikileaks, donde se incluye el video conocido como Collateral Murder, que muestra un ataque aéreo a Bagdad que resultó en la muerte de dos periodistas de Reuters, además de una gran cantidad de cables diplomáticos de diversas embajadas estadounidenses.

En 2010, después de su captura en una prisión provisional, se habló de casos de tortura y condiciones deplorables para el ex soldado, lo que despertó los reclamos de varias agrupaciones de Derechos Humanos, quienes exigían al gobierno estadounidense un juicio público y hasta su liberación. En 2013, ante la acusación formal por parte del Pentágono, Manning fue sentenciada a 35 años de condena y la expulsión del ejercito con deshonor, además de habérsele trasladado al cuartel disciplinario de los Estados Unidos en Fort Leavenworth, donde actualmente cumplía su sentencia.

Pero lo que ahora hace que el mundo esté a la expectativa, además de la liberación anticipada de Manning, es el papel que juegan en todo esto Julian Assange y Edward Snowden, quienes se habían comprometido a entregarse a la autoridades estadounidenses si Manning recibía el perdón por parte del gobierno.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 de enero de 2017

Mr. President, if you grant only one act of clemency as you exit the White House, please: free Chelsea Manning. You alone can save her life. — Edward Snowden (@Snowden) 11 de enero de 2017

Sólo le restan tres días al gobierno de Obama, y junto al caso de Manning se están anunciando 209 conmutaciones y 64 indultos, lo que hace un total de 1385 reducciones de condena durante sus dos mandatos, la mayor cantidad otorgada por un presidente en la historia de los Estados Unidos.

Ahora habrá que estar atentos a las próximas horas, ya que debido a este movimiento se espera que tanto Assange como Snowden hagan un pronunciamiento acerca de lo que habían prometido, y que será determinante para el gobierno de Obama.

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN — Edward Snowden (@Snowden) 17 de enero de 2017

Assange: "Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning's clemency. Your courage & determination made the impossible possible." — WikiLeaks (@wikileaks) 17 de enero de 2017

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer — WikiLeaks (@wikileaks) 17 de enero de 2017

