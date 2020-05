Donald Trump a por las redes sociales: firma una orden ejecutiva para mitigar la inmunidad que tienen sobre el contenido publicado

Todo estalló hace unos días cuando Twitter decidió etiquetar dos tweets del presidente de Estados Unidos como potencialmente engañosos. La reacción de Donald Trump fue una amenaza con cerrar las redes sociales en caso de no poder regularlas para que no silencien "las voces conservadoras". Dicho y hecho, hace escasas horas la Casa Blanca ha anunciado una nueva orden ejecutiva que busca acabar con la protección de responsabilidad que tienen las redes sociales sobre lo que publican sus usuarios.

El artículo 230 de la Communications Decency Act de Estados Unidos protege a las empresas de Internet de gran parte de aquello que se publica en sus plataformas. El Partido Republicano busca cambiar esto, de ahí esta orden ejecutiva. En palabras del presidente estadounidense:

#BREAKING : President Trump signs executive order strip liability protection from companies that censure content: "Companies that engage in censoring or any political conduct will not be able to keep their liability shield." https://t.co/D5ooUw1fNz pic.twitter.com/FHs7kUvJH1

La idea detrás de esto para Donald Trump es que Twitter y otras redes sociales limitan la libertad de expresión de los conservadores a favor de los progresistas verificando los hechos en base a medios como CNN o Washington Post. Así lo indicaba el pasado 27 de mayo:

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....