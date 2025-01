DeepSeek, en el punto de mira de los reguladores europeos: Italia e Irlanda actúan ante las preocupaciones de privacidad

Era cuestión de tiempo que DeepSeek entrara en el radar de los reguladores europeos. La compañía china de inteligencia artificial (IA) ahora está bajo el escrutinio de las autoridades de protección de datos de Irlanda e Italia. No estamos hablando de una investigación formal, sino de requerimientos de información que emergen en medio preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios que utilizan el famoso chatbot en el Viejo Continente.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, encargada de garantizar el cumplimiento del RGPD, ha solicitado a DeepSeek detalles sobre el procesamiento de datos de los usuarios. El organismo equivalente en Italia, conocido como Garante, ha tomado una decisión similar: quiere saber qué datos personales se recopilan, de qué fuentes, con qué fines, cuál es la base jurídica del tratamiento y si se almacenan en servidores ubicados en China.

DeepSeek, bajo el escrutinio de los reguladores europeos

A principios de esta semana indicábamos que DeepSeek se estaba haciendo tremendamente popular, pero que no quedaba claro que estaba haciendo la compañía con nuestros datos. Sin embargo, algunas de las preguntas que se han planteado los reguladores tienen respuesta en las políticas de privacidad de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., las firmas detrás de DeepSeek.

El mencionado documento señala que los datos de todos los usuarios de DeepSeek, incluidos aquellos que residen en Europa, se almacenan en China. También da cuenta de una enorme recopilación de datos, que incluye desde los patrones de pulsación de las teclas hasta las conversaciones. Las opciones de optar por no participar del entrenamiento de modelos tampoco quedaban demasiado claras, y ahora deberían aclararse por completo.

No obstante, Garante ha ido un paso más allá. El regulador italiano, que en su momento prohibió a ChatGPT y multó a OpenAI con 15 millones de euros, quiere saber qué tipo de información utiliza DeepSeek para entrenar sus modelos de lenguaje. En este sentido se enfoca en la técnica ‘web scraping’ y si se ha informado a los usuarios registrados y no registrados del servicio sobre el tratamiento de los datos recopilados.

Queda por ver cómo se resolverá este tema en el futuro cercano. Sabemos que DeepSeek tiene 20 días para responder a Garante, pero no está claro cuál es el plazo que ha establecido Irlanda. Tampoco podemos descargar acciones de otros miembros del Comité Europeo de Protección de Datos, integrado por una veintena de autoridades nacionales, entre las que encontramos a la Agencia Española de Protección de Datos.

Es importante señalar que las preocupaciones de recopilación de datos por parte de DeepSeek giran en torno a sus servicios online. La compañía china, que ha provocado un terremoto en la industria de la IA con el lanzamiento de DeepSeek V3 y DeepSeek R1, permite utilizar sus modelos de forma local y completamente gratuita. Es decir, abre la puerta a acceder a su novedosa tecnología sin necesidad de usar Internet.

Imágenes | DeepSeek | Guillaume Périgois

En Xataka | Ya conocemos el secreto de la extrema eficiencia de DeepSeek: ha esquivado el estándar CUDA de NVIDIA

En Xataka | LaLiga quiere tus datos biométricos para entrar al campo. Europa tiene algo que decir