Cada vez más repartidores dejan sus paquetes a los vecinos sin avisar. La AEPD acaba de poner la primera multa

Compras algo por internet y cuando esperabas recibirlo, resulta que le han dejado el paquete al vecino. Sin llamarte para avisar antes ni consultar si tienen tu permiso. Puede ser que el repartidor se lo haya encontrado y en un acto de buena fe tu vecino lo haya guardado. Puede ser que el repartidor le picase porque justo en ese momento no estabas en casa. Es una costumbre bastante habitual, pero no por ello tenemos que aceptarlo.

Multa de 70.000 euros a UPS por entregar paquetes de MediaMarkt a otros vecinos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido poner dos multas a la empresa de paquetería UPS por esta mala costumbre. Según describe en su informe, la empresa de reparto decidió entregar dos paquetes comprados a MediaMarkt a otro vecino sin permiso. Por ello se le imponen dos multas, por valor de 50.000 y 20.000 euros.

No solo es una práctica habitual. Se da el caso que UPS lo explica en sus condiciones. Como apunta Banda Ancha, la propia empresa de reparto explica que en sus condiciones de servicio se contempla que el paquete se entrega a otra persona y debe ser MediaMarkt quien indique que el cliente no quiere que así suceda.

"UPS puede entregar un envío al destinatario que figura en la Carta de Porte o a cualquier otra persona que parezca estar autorizada para aceptar la entrega del envío en nombre del destinatario (tales como personas del mismo edificio del destinatario o vecinos de éste). Si el receptor no se encuentra disponible, el paquete podrá ser depositado en el buzón de correspondencia postal del domicilio del receptor, si se considera apropiado, o entregado al vecino salvo que el remitente haya excluido esta opción de entrega mediante la elección del servicio adicional aplicable. El destinatario será informado de cualquier entrega alternativa (o de la redirección a un UPS Access Point™) mediante nota dejada en su establecimiento o domicilio".

MediaMarkt tiene responsabilidad, pero no culpa. No hay nada como iniciar un expediente sancionador para que las cosas cambien. La multa de 70.000 euros a UPS fue iniciada a raíz de la denuncia del usuario, que se quejó a MediaMarkt. Sin embargo, la multa no la ha recibido la empresa vendedora, sino la repartidora.

Según describe la AEPD, MediaMarkt debería "haber excluido la posibilidad de la entrega a un vecino del reparto, pues así lo informa UPS". Es decir, es MediaMarkt quien tiene que avisar si el cliente ha permitido esta acción. Pero si MediaMarkt no le ha dicho nada a UPS al respecto, entonces la empresa de reparto no puede actuar por su propia iniciativa.

Mis datos personales están en la etiqueta de envío. El problema de fondo, y motivo por el que la AEPD se ha animado a poner una multa, es una cuestión de que están en riesgo nuestros datos personales. La Agencia entiende que nuestros personales acaban en manos no autorizadas, ya que estos figuran en la etiqueta de envío.

Por mucho que nuestros vecinos puedan ser de confianza, esta relación no se puede presuponer sin nuestro permiso. El hecho de dar un paquete a un potencial desconocido, es suficiente para representar un problema del tratamiento de nuestros datos.

La AEPD lo manifiesta como una vulneración del artículo 32 del RGPD, al "violar el principio de integridad y confidencialidad, así como no adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos de carácter personal de sus clientes".

Que tomen nota el resto. La multa ha llegado sobre un caso concreto, pero también es un aviso para el resto de empresas. Es esperable que el resto de empresas de reparto, no solo UPS, tomen nota e intenten poner fin a esta práctica. Es difícil que los distintos repartidores dejen de entregar los paquetes a los vecinos, ya que les ahorra mucho el tiempo. Sin embargo, no se descarta que las distintas empresas fuercen por vías distintas a marcar una casilla donde se acepte la posibilidad de entregar al vecino.

Imagen | Meanwell Packaging