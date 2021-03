Barcelona contra las cocinas fantasma: suspenden las licencias de los restaurantes del 'delivery' por proteger los tradicionales

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la suspensión de licencias de obras y de actividad para las conocidas como cocinas fantasma, restaurantes dedicados por completo a la venta online, sin mesas ni camareros. Se trata de un negocio que durante los últimos años está experimentando un fuerte crecimiento, en paralelo al negocio del 'delivery' y el envío de comida a domicilio.

Según explica Janet Sanz, segunda teniente de alcalde y concejala de Ecología y Urbanismo: "es una realidad que no está regulada y necesitamos una propuesta para estudiarla". Para ganar tiempo, desde Barcelona han decidido suspender las licencias de este tipo de restaurantes virtuales durante un año.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento está que estos restaurantes virtuales no cumplen la normativa y que suponen una competencia desleal para los restaurantes tradicionales. Jaume Collboni, primer teniente de Alcalde, explica que "añadir en este momento tan difícil para el sector de la restauración una competencia sin normas de las grandes plataformas sería dar el toque final a muchos bares y restaurantes de la ciudad".

Desde el Gremio de Restauración de Barcelona han expresado que dan apoyo a esta medida y describen la proliferación de estas cocinas fantasma como un "nuevo modelo de negocio que requiere de una reflexión" en lo que respecta a su implementación en las ciudades.

El Gremi de Restauració donem suport a la suspensió de llicències per instal·lar macrocuines a BCN. Estem davant d'un model de negoci nou que requereix d'una reflexió pel que fa als criteris d'implantació en trama urbana. Tenim 1 any per consensuar una regulació específica https://t.co/XZXNtDLshR