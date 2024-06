Todos los datos de la Tierra caben en una taza llena de ADN. 'Parque Jurásico' lo ha inspirado y el MIT está en ello

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es la molécula de la vida. Hay otras moléculas esenciales para que la vida tal y como la conocemos sea posible, pero el ADN ocupa una posición privilegiada entre todas ellas. Y lo hace porque contiene las instrucciones que indican a las células cómo deben fabricar las proteínas o las moléculas de ARN (ácido ribonucleico). También es el responsable de la herencia genética. No obstante, esto no es ni mucho menos todo.

Desde el nacimiento de la informática los científicos han coqueteado con la idea de utilizar el ADN para codificar y almacenar información. Al fin y al cabo esta es su función natural dentro del organismo de los seres vivos. Sin embargo, se han topado con varios problemas. Manipularlo no es sencillo, pero lo más difícil es preservarlo a lo largo del tiempo sin que se degrade para poder recuperar la información almacenada previamente en la molécula en perfecto estado.

James Banal, Jeremiah Johnson y otros químicos del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) defienden, al igual que buena parte de sus colegas, que el ADN es el método de almacenamiento del futuro. De hecho, su densidad es tal que sería posible almacenar la información que contienen todos los ordenadores y servidores del planeta en el volumen de una taza de café si estuviese llena de moléculas de ADN. Ahora, gracias a estos científicos, estamos más cerca que nunca de lograrlo.

Michael Crichton tenía razón

El punto de partida de 'Parque Jurásico', la popular novela de ciencia ficción escrita por Michael Crichton, nos propone que el ADN de los dinosaurios puede perdurar a lo largo de millones de años en buen estado en el interior de un cristal de ámbar. A los investigadores del MIT que he mencionado en el párrafo anterior se les ocurrió que quizá podrían desarrollar un polímero capaz de comportarse con el ADN tal y como lo hace el ámbar de la novela de Crichton. Y lo han logrado.

La tecnología del MIT permite preservar el ADN intacto durante períodos de tiempo muy largos, haciendo posible su utilización como método de almacenamiento masivo de la información

En el artículo científico que han publicado en la revista de la Sociedad Estadounidense de Química defienden que su método 'T-REX' (lo han llamado así en homenaje a su fuente de inspiración) permite preservar el ADN intacto durante períodos de tiempo muy largos, haciendo posible su utilización como método de almacenamiento masivo de la información. O bien para almacenar el genoma humano completo. La mayor parte de los métodos de conservación del ADN actuales requieren mantenerlo a una temperatura muy baja, lo que conlleva un gasto de energía importante.

Sin embargo, el polímero desarrollado por el MIT permite preservar las moléculas de ADN a temperatura ambiental. Y, además, las protege del calor y el agua para evitar su degradación. Para demostrar que su innovación funciona estos científicos codificaron el tema principal de la banda sonora de la película 'Parque Jurásico' y un genoma humano completo, lo almacenaron en ADN dentro de su polímero y lo recuperaron posteriormente con éxito y sin dañarlo.

"La congelación del ADN es la forma más habitual de preservarlo, pero es un método muy caro y no es escalable [...] Creo que nuestro nuevo método de preservación será una tecnología con la capacidad de impulsar el futuro del almacenamiento de información digital en ADN", asegura James Banal, uno de los químicos del MIT involucrados en este experimento.

Suena muy bien, de eso no cabe duda, pero no debemos pasar por alto que esta tecnología se encuentra en una fase prematura de desarrollo, y muchas innovaciones finalmente no consiguen salir del laboratorio y llegar a la industria. Ojalá no le pase esto a la tecnología 'T-REX'. Quién sabe, quizá en unos años nuestros ordenadores puedan prescindir de las unidades de estado sólido y apostar por este vanguardista sistema de almacenamiento.

