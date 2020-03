El origen de casi todos los animales que conocemos podría estar en este gusano que vivió hace 555 millones de años

'Ikaria wariootia' es el nombre que recibe uno de los antepasados más lejanos del ser humano (y otros animales) que conocemos. Este pequeño gusano (no mide más de un grano de arroz por lo que no llega a ser tan siniestro como otros) recién descubierto vivió hace más de 555 millones de años y por su estructura y forma se le puede considerar el primer ancestro común de casi todo el reino animal actual.

El árbol genealógico de los animales es complejo, grande y diverso. Durante cientos de millones de años han aparecido y evolucionado cientos de miles de especies distintas. Sin embargo, casi todos ellos comparten una serie de rasgos comunes, permitiendo así a los investigadores buscar un ancestro común y entender mejor el origen de las especies.

Una recreación a ordenador del \"ancestro común\" que teníamos hace 555 millones de años.

La relevancia de la simetría bilateral

En la parte meridional de Australia los científicos descubrieron hace años las primeras pistas de este posible ancestro común, aunque no lo supieron hasta ahora. Encontraron grabado en arenisca pequeñas madrigueras fosilizadas sin saber muy bien cuál era la criatura que había cavado esos túneles. Ahora han dado con él, han encontrado más de 100 fósiles corporales de este pequeño animal.

Un equipo de investigadores de la universidad UC Riverside ha utilizado un escáner láser en tres dimensiones para encontrar el pequeño ser vivo responsable de esos túneles. En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences muestran cómo intuyeron la presencia de este pequeño gusano y cómo confirmaron su existencia con el escáner láser en 3D.

La imagen obtenida por el escáner láser 3D.

Ahora bien, ¿qué tiene de especial un gusano de hace 555 millones de años? Ser el primero, o al menos el primero que conocemos en tener simetría bilateral. Esto significa tener una estructura corporal simétrica en forma y órganos. Es la forma más extendida en el reino animal y con diferencia (a excepción por ejemplo de las medusas, las anémonas o las esponjas de mar), por lo que en cierto modo es el antepasado común más alejado que conocemos hasta ahora.

Analizando los rastros dejados por estos fósiles los investigadores creen que Ikaria wariootia tenía una parte frontal y una trasera al no mostrar el mismo tamaño en ambos cabos. Esto indica que utilizaba una dirección concreta para desplazarse. Así mismo, entienden que estaba constituido al menos de una boca, un ano y un intestino que conectase ambas partes. Las formas de las cavidades realizadas permite a los investigadores determinar que se desplazaba en busca de alimento u oxígeno a áreas concretas, dando a entender que tenía algún tipo de órgano para sentir el entorno.

Se cree que los organismos bilaterales evolucionaron durante el período Ediacaran, que se extendió de 571 a 539 millones de años atrás. No obstante la evidencia previa de estos seres se ha basado principalmente en rastros como los orificios que hicieron. Ahora finalmente hay fósiles de los animales en sí.

Los investigadores ven en este descubrimiento del nuevo fósil la posibilidad de entender mejor cuál es nuestro origen primero como animales y luego como humanos. Pero además de registrar nuestro historial como seres biológicos, Ikaria wariootia también puede ayudar a la investigación de vida en otros planetas según los investigadores. Es una de las formas de vida animal más antigua que se conocen y explica por ejemplo cómo buscaba áreas con más oxígeno demostrando la necesidad de este componente en las primeras etapas del reino animal.

Vía | Newsweek