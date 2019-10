Es oficial: así es como Google asegura haber alcanzado la «supremacía cuántica»

El día que esperábamos desde hace varias semanas ha llegado. El artículo científico en el que un grupo de investigadores de Google explica qué procedimiento ha utilizado para alcanzar la tan ansiada «supremacía cuántica» ha sido publicado hace unas horas en la prestigiosa revista científica Nature. Lo curioso es que, como os explicamos en su momento, conocemos su contenido desde hace varias semanas porque fue publicado, probablemente por error, en la página web de la NASA.

Que una revista con el prestigio de Nature respalde un artículo es motivo suficiente para dar por hecho que su contenido ha superado los cauces de validación que debe sortear un artículo de carácter científico, pero este texto está sometido a un debate intenso desde hace semanas. Y es que desde que se conoce su contenido varios expertos han puesto en tela de juicio que realmente Google haya alcanzado este hito. Incluso IBM, que compite con Google en el ámbito de la computación cuántica, ha negado que este experimento realmente represente la consecución de la supremacía cuántica.

Aunque lo hemos explicado en otros artículos, no podemos indagar en el artículo que Google acaba de publicar en Nature sin repasar qué es la supremacía cuántica y por qué es tan importante. Afortunadamente, entender este concepto no es difícil. En realidad no es más que el hito que alcanzaremos cuando un ordenador cuántico sea más rápido en la práctica que un ordenador clásico cuando ambos se enfrenten a la resolución de un mismo problema. No obstante, esta definición admite matices.

El equipo de Google liderado por John Martinis asegura que su ordenador cuántico les ha permitido resolver en 200 segundos un problema que a un súper ordenador clásico le habría llevado 10.000 años

¿En qué medida debe ser más rápido el ordenador cuántico? ¿Mucho? ¿Basta que lo sea solo un poco? La idea comúnmente aceptada propone que la máquina cuántica consiga resolver en un plazo de tiempo abarcable un problema que un súper ordenador clásico resolvería en un plazo de tiempo inasumible dada su extensión. Precisamente esto es lo que los investigadores de Google aseguran haber logrado en su artículo.

El equipo liderado por John Martinis explica en su informe que ha sido capaz de diseñar un ordenador cuántico con cúbits de la suficiente calidad para resolver un algoritmo matemático muy complejo que tiene como objetivo generar números aleatorios. A priori lo que han hecho no parece gran cosa, pero lo interesante es que, según estos investigadores, el súper ordenador clásico más potente que tenemos hoy en día, que es el superordenador Summit del Laboratorio Nacional Oak Ridge (Estados Unidos), invertiría en este proceso 10.000 años. Y al ordenador cuántico de Google le ha llevado solo tres minutos y veinte segundos.

Hasta aquí todo parece estar bien atado. Entonces ¿dónde está el problema? Algunos expertos, como la física y criptógrafa estadounidense cuyo tuit podéis leer a continuación, defienden que no será posible alcanzar la supremacía cuántica hasta que no desarrollemos un sistema de corrección de errores lo suficientemente robusto para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina cuántica. Otros expertos, como el matemático Gil Kalai, que da clase en Yale, es aún más pesimista porque asegura que nunca alcanzaremos este logro porque a medida que se incrementa el número de estados de un sistema cuántico, y, por tanto, su complejidad, es más probable que se comporte como uno clásico, lo que provocaría que pierda cualquier ventaja sobre una máquina convencional.

i was leaked a cached copy of the Google/NASA paper claiming quantum supremacy. it’s latin extended only, and missing figures, tables, and ligatures—and i’ve not done physics for ten years—so it was a little hard to decipher (heh) but i have some thoughts https://t.co/8PXsSxQMAK