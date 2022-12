Elon Musk quiere implantar Neuralink en humanos en seis meses: es un objetivo bastante ambicioso

Neuralink es una empresa distinta, sobre todo si hablamos de Elon Musk. En los seis años desde su creación los avances han sido tímidos Sus avances han sido lentos, pero es que la propuesta es sorprendente: Neuralink quiere conectar mente y ordenador para asistir en cierto tipo de enfermedades. Musk dice estar preparado para dar el próximo paso.

Neuralink, explicado en pocas palabras. Esta compañía de neurotecnología fue creada por Elon Musk y tiene como objetivo inicial crear un dispositivo capaz de tratar pacientes que sufran de discapacidades causadas por desórdenes neurológicos. Ese, insistimos, es el objetivo inicial, porque la empresa quiere ir aún más allá.

Pruebas en humanos. Como indican en Bloomberg, hace unas horas la compañía anunció su intención de comenzar los ensayos clínicos en humanos en los próximos seis meses. El producto consiste en un pequeño dispositivo y una serie de cables y electrodos que se implantan tras hacer una pequeña abertura en el cráneo para colocar esos componentes en el cerebro.

Permisos. Los ensayos clínicos en humanos son una cosa muy seria, y es la Food and Drug Administration (FDA) la que regula este tipo de ensayos clínicos en EEUU. La empresa de Musk asegura que lleva tiempo preparando esta nueva fase con la FDA, y ahora queda por ver si efectivamente se efectúan esas pruebas.

Monos y videojuegos. Los avances que ha ido presentando la compañía son curiosos y mostraron por ejemplo a un mono jugando al Pong. Sin embargo, hasta la fecha no parece haber nada especialmente revolucionario en una idea que es una evolución de la tecnología que había hasta la fecha.

We are now confident that the Neuralink device is ready for humans, so timing is a function of working through the FDA approval process