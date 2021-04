Un mono jugando al Pong es la primera demostración de Neuralink, el proyecto para conectar el cerebro con los ordenadores de Elon Musk

Neuralink aspira a conectar cerebros y ordenadores. Es el último proyecto de Elon Musk y del que sabemos menos. Tras varios años con pruebas con ratones, cerdos y muestra de varios prototipos, ahora finalmente muestran la que es la primera demostración de las supuestas capacidades de Neuralink aplicada a seres "inteligentes".

En los vídeos de presentación, Neuralink muestra un mono jugando al Pong. Inicialmente el primate se encuentra utilizando un joystick pero posteriormente, según la narración, el juego se mueve únicamente de manera inalámbrica, a través de las reacciones mentales del animal.

Según explica Neuralink en su página web, el macaco, llamado 'Pager', mueve el curso en una pantalla de ordenador utilizando su mente, gracias a los 1.024 electrodos que están implantados en el dispositivo N1 Link.

"Hemos implantado el N1 Link en las áreas de la mano y el brazo de la corteza motora, la parte del cerebro que participa en la planificación y ejecución de los movimientos. Colocamos Links bilateralmente: uno en la corteza motora izquierda (que controla los movimientos del lado derecho del cuerpo) y otro en la corteza motora derecha (que controla el lado izquierdo del cuerpo)", describen desde la compañía.

Neuralink afirma que para conseguir esto se han necesitado décadas de investigación y que su misión es "construir un sistema de interfaz neuronal directa (BMI, por sus siglas en inglés) clínico seguro y eficaz que sea inalámbrico y completamente implantable que los usuarios puedan operar por sí mismos y llevarlos a cualquier lugar que vayan".

Coincidiendo con la demostración, Elon Musk ha publicado varios de sus populares tuits. En ellos describe los objetivos de Neuralink, afirmando que "el primer producto Neuralink permitirá que alguien con parálisis use un smartphone con la mente más rápido que alguien que usa los pulgares... Las versiones posteriores podrán desviar señales de Neuralinks en el cerebro a Neuralinks en grupos de neuronas sensoriales / motoras corporales, permitiendo así, por ejemplo, que los parapléjicos vuelvan a caminar".

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again