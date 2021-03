Facebook reinventa el clic: su prototipo de brazalete traduce las señales de nuestro cerebro y permitirá moverse por interfaces con la mente

La evolución del ratón y las pantallas táctiles se acerca. El siguiente paso será hacer clic con nuestra mente. Al menos así lo cree Facebook, que ahora nos muestra su prototipo de brazalete capaz de traducir las señales de nuestro cerebro y permitir controlar objetos digitales con solo pensarlo.

Mike Schroepfer, CTO de Facebook, explica que "la realidad aumentada es la siguiente gran evolución de la computación. Y pese a que muchos de los dispositivos que la hacen posible aún no existen, sí sabemos que van a exigir nuevas formas de interacción". Para adaptarse a este próximo ecosistema que se avecina, el de la realidad aumentada, desde Facebook nos muestran este brazalete que permitirá moverse por la interfaz de una manera natural y sin necesidad de mover los dedos. Simplemente pensando.

El brazalete de Facebook se basa en la electromiografía (EMG), una técnica englobada en el ámbito de la neurociencia que ya ha sido probada en el pasado por investigadores del MIT y que desde hace una década las grandes compañías tecnológicas como Microsoft tienen entre sus planes para abordar el asunto del control sin tocar

Here’s some mind-blowing technology being developed by @boztank and his team for our AR glasses: wrist-based sensors that let you control devices using the same electrical motor nerve signals you use to move your handshttps://t.co/UsVsGA7tm6 pic.twitter.com/T6xZzfoEdM