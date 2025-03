Cabezas intercambiables y rostros aterradores: las cinco marionetas que ponen patas arriba la arqueología de El Salvador

Durante mucho tiempo, El Salvador ha sido un caso curioso dentro de la arqueología precolombina en Latinoamérica. Considerábamos que estaba menos conectado con Mesoamérica que sus vecinos y asumimos que no se encontraba tan integrado en las redes comerciales en la región. Todo eso acaba de ser puesto patas arriba debido a un descubrimiento de lo más curioso:

Cinco figurillas de cerámica con cabezas intercambiables de hace unos 2.400 años.

Complicaciones. La foto arqueológica de El Salvador es curiosa si tenemos en cuenta los restos precolombinos hallados en los países de alrededor porque, realmente, hemos encontrado poco en comparación. No porque no haya restos o porque los investigadores no quieran realizar la tarea, sino por una serie de complicaciones históricas.

Falta de recursos humanos y económicos, una falta de conciencia sobre la importancia de estos restos, inestabilidad institucional a la hora de afrontar medidas, saqueo de los sitios arqueológicos, la guerra civil y la degradación de los mismos debido al paso del tiempo son elementos que han supuesto un desafío para esa investigación de los vestigios arqueológicos del país. Amén de otras prioridades.

Las muñecas. Simplemente, había otras prioridades antes que la investigación arqueológica. Es algo que ha ido cambiando estas últimas décadas y, fruto de ello, han surgido nuevos enfoques e investigaciones para reconstruir el pasado del país. La más reciente es la que ha terminado con el hallazgo de las mencionadas figurillas de cerámica. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Varsovia dio con ellas en la cima de la pirámide más grande de San Isidro en 2022, pero es ahora cuando han terminado de analizarlas.

En un estudio publicado en Antiquity, estiman que datan de entre el 300 y 400 a.C. y los investigadores creen que el lugar del descubrimiento se utilizaba como depósito funerario. Curiosamente, no encontraron restos humanos, pero teniendo en cuenta las características de las muñecas, de entre 10 y 30 centímetros de altura, los restos humanos habrían estado en un segundo plano.

Cabezas inquietantes. El motivo es que tres de las figurillas tienen cabezas articuladas, similares a las muñecas más actuales. No sólo pueden intercambiarse, sino que tienen esa estructura de torso con una especie de aplique que haría de cuello para colocar la cabeza. Cuatro representan mujeres de diferentes edades, una representaría a un hombre y lo más peculiar, sin embargo, es la expresión de sus caras.

“Una de las características más llamativas es su expresión facial dramática”, expone Jan Szymański, uno de los investigadores. “Cambia según el ángulo en el que se observe. Vistas desde arriba, muestran enfado o desdén. Desde abajo, parecen asustadas”, continúa el arqueólogo.

El rostro masculino muestra tatuajes o esferificaciones

Mensaje. Szymański y su equipo tienen claro que esos rostros fueron tallados con esa expresión cambiante a conciencia. “Es un diseño consciente, quizás destinado a enriquecer el rango de interpretaciones rituales en las que pudieron haberse usado”, continúa. Porque sí, consideran que estas marionetas se usaban en importantes rituales, posiblemente públicos, en esa zona superior de la pirámide.

Personalización. Y algo que refuerza la teoría es que las figuras tienen protuberancias y huecos en los que podrían haberse asegurado cuerdas para moverlas a distancia, como si fueran marionetas. Además, tienen zonas específicamente diseñadas -los lóbulos de las orejas, por ejemplo- en las que colocar accesorios como adornos de jade.

Algunas de las figuras son más "neutras" y podrían haber sido personalizables para asumir diferentes identidades a través de prendas intercambiables

Representación de la posición en la que se encontraron

¿Teatro o algo más profundo? Los investigadores manejan una hipótesis más allá del ritual público. No está claro, pero es posible que estas marionetas fueran "retratos" de individuos reales debido a la posición en la que se encontraron. La masculina y dos femeninas estaban boca arriba y podrían representar a un gobernante y sus esposas actuales. Otra figura femenina fue encontrada boca abajo y podría haber representado a una primera esposa fallecida y la figura más pequeña una hija, también boca abajo.

Pero bueno, por teorizar, los investigadores también afirman que podrían ser simplemente acatares de figuras divinas o idealizadas.

Conexión. Lamentablemente, hay piezas del puzle que aún faltan y que corresponden a ese vacío o retraso en conocimiento de la sociedad precolombina salvadoreña en comparación con otras de las que sabemos mucho más (o eso creemos). La de los mayas, por ejemplo. Lo que también tienen claro los investigadores es que “este descubrimiento contradice la noción prevalente sobre el atraso cultural o el aislamiento de El Salvador en la antigüedad”, afirma Szymański.

El motivo es que, aparte de las marionetas, se hallaron otros artefactos como colgantes de jade que tienen semejanzas con otros objetos de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esto demostraría que había conexiones comerciales y culturales entre las sociedades, revelando la “existencia de comunidades dinámicas y de largo alcance capaces de intercambiar ideas con lugares muy distantes”, asegura el investigador.

Así, puede que hallazgos como el de estas muñecas de cerámica animen aún más la investigación arqueológica de El Salvador, ya que es algo clave para la preservación de la historia del país y la identificación cultural.

Imaágenes | Antiquity

