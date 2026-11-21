Hace unos años, un grupo de investigadores australianos metieron un puñado de neuronas humanas en un chip y les enseñaron a jugar al Pong. La empresa que lo logró, la australiana Cortical Labs, ha dado ahora otro paso más allá en su investigación y ha conseguido enlazar quince de sus ordenadores biológicos para que trabajen en equipo. Los investigadores presentaron su nuevo proyecto de centros de datos basados en neuronas humanas a finales de octubre en la primera conferencia de inteligencia organoide en Washington.

Más allá del sorprendente avance científico, el concepto de mente colmena basada en biocomputadoras recuerda a los Borg, que pusieron en serios apuros al capitán Jean- Luc Picard en 'Star Trek The Next Generation': una colmena sin jefe visible donde cada pieza aporta algo al resultado. Según sus creadores, nadie programó ese reparto de tareas.

Quince cultivos, un solo sistema. El CL1 es una especie de incubadora que mantiene vivas neuronas humanas sobre un chip con electrodos que las estimulan y leen sus respuestas. Cortical Labs lo vende desde 2025 y ya mostró que unas 200.000 de esas neuronas sabían jugar a Doom. Hasta ahora, cada unidad del CL1 trabajaba sola, pero ahora han unido quince unidades CL1 para formar lo que los investigadores denominan HIVE (colmena, en inglés).

Según recogía New Atlas, al unir los CL1 formando un solo enjambre, se cumple la máxima de "dos cabezas piensan más que una" y funcionan mejor y de forma más inteligente que por separado. Según se explica en un preprint (un estudio abierto, pero sin revisión por el momento) publicado por los investigadores, las máquinas parecían dividirse la gestión de los movimientos de la paleta en el juego, algo que los científicos no pudieron enseñarles. Su cofundador Brett Kagan asegura que: "la naturaleza resuelve problemas complejos de forma colectiva".

Los números de la colmena. Aunque basta con trabajar con un grupo de humanos para descubrir que la suma de cerebros no eleva el potencial de inteligencia en la misma proporción, en una prueba de reconocimiento de símbolos, unir siete unidades CL1 incrementó la precisión de un 80% a un 99%. En otra prueba había que guiar a un personaje virtual por una cuadrícula hasta una meta. Una IA clásica basada en algoritmos (Deep Q-Networks o DQN) sacó cerca del 32% de la puntuación máxima. El mejor resultado de un CL1 en solitario llegó al 40%.

En cambio, cuando eran varios CL1 quienes decidían juntos cada movimiento, la cifra escaló hasta un 70% de la puntuación. Al repartir esa tarea entre grupos especializados, la puntuación rozó el 80%. Es casi el doble que el mejor cultivo neuronal por separado. Es decir, varios biochips formados por neuronas fueron capaces de superar los resultados de una IA.

Ordenador CL1

La victoria con truco. Por el momento, estos experimentos están en una fase muy temprana y sus resultados son todavía preliminares. Además, tal y como apuntan en El Confidencial, Cortical Labs no ha detallado con qué IA compara HIVE para confirmar que la ha superado. En la documentación que ha publicado la compañía se asegura que probaron unas 1.300 combinaciones de ajustes eléctricos durante más de 4.000 horas. Solo 12 de esos ajustes lograron que los cultivos aprendieran de forma constante.

Ese trabajo enfrenta a las neuronas de los CL1 con una IA diminuta, formada por ocho neuronas artificiales. Con pocas partidas, los cultivos integrados en los CL1 solo la superan entre un 18% y un 25% de las veces. Con hasta 200 veces más práctica, la IA se estanca en el 75% de la puntuación máxima.

Según Ferrante Neri, Catedrático de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial en la Universidad de Educación de Hong Kong que no participó en el experimento, "Es una evidencia prometedora de que se puede aprender de la experiencia limitada en estas condiciones experimentales. Obtener una ventaja en esta tarea es un primer paso para afrontar la complejidad de la navegación en el mundo real". No obstante, aunque supone un avance importante, guiar a un personaje en un videojuego está a años luz de las capacidades necesarias para redactar un correo o realizar cálculos como es capaz de llevar a cabo cualquier IA actual.

Un perro guiado por neuronas humanas. Paralelamente a esta línea de investigación en enjambre, Cortical Labs ha sacado también sus neuronas del ordenador. Las cultivó sobre un chip con electrodos y lo conectó a un perro robot. Según publicaba Science Alert, la actividad de esas células se traduce en movimiento y lleva al robot hasta una meta.

Brett Kagan, cofundador y director ejecutivo de Cortical Labs, asegura que "el perro robótico es una sencilla demostración de cómo el progreso en los sistemas biológicos también se puede aplicar al mundo real, pero ayuda a hacer tangible la oportunidad".

Según el responsable de Cortical Labs, los robots ya caminan, corren y hacen acrobacias. Decidir dónde y cuándo actuar sigue siendo "un desafío con los métodos tradicionales". Falta mucho para comprobarlo, porque la empresa no ha publicado todavía los datos del experimento y se ignora cuántas neuronas intervienen, qué sensores usa el robot y cuánto entrenamiento hizo falta conseguir el objetivo, pero el futuro apunta a un escenario más allá del hardware tradicional basado en silicio.

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