Amazon Sidewalk quiere conectar tus Amazon Echo con los de tus vecinos, y lo hará a no ser que no desactives esa opción

Amazon Sidewalk se anunció en 2019 sin hacer apenas ruido: El servicio está dirigido a compartir una pequeña fracción de nuestra conexión Wi-Fi con nuestros vecinos, que a su vez la comparten con otros.

La idea es que se cree una gran red tolerante a fallos que permita que los dispositivos de la familia Amazon Echo puedan seguir funcionando incluso si nos quedamos sin WiFi en casa. El servicio va a empezar a funcionar en Estados Unidos, pero para sorpresa de muchos Amazon lo activará por defecto y son los usuarios los que tienen que desactivarlo de forma activa si no quieren formar parte de esta inquietante red que la mayoría de la gente probablemente no sabrá que tiene funcionando gracias a Sidewalk.

Sidewalk utiliza esa pequeña parte de la cobertura WiFi para enviar señales Bluetooth Low Energy o bien (si el dispositivo lo permite, como los nuevos Echo y Echo Dot esféricos) señales de radio (LoRa) en la banda de los 900 Hz que se envían a dispositivos compatibles (como altavoces y pantallas inteligentes de la familia Amazon Echo) y que llegan a mucha mayor distancia de la que llegan las señales Wi-Fi por sí mismas. Según Amazon, esa distancia puede ser de 800 metros.

Cuando nuestros dispositivos forman parte de esta red dispositivos como los altavoces inteligentes, las luces inteligentes o los sistemas de apertura inteligente de puertas de garaje pueden beneficiarse de esas señales de largo alcance que plantean una alternativa curiosa a las señales WiFi cuya cobertura es más limitada. También pueden ser interesantes para ayudar a que los sensores de localización como los de Tile puedan funcionar a mucha mayor distancia y ayudarnos a encontrar nuestra cartera o nuestro perro si los usábamos de esa forma.

Como indican en CNET, Sidewalk no hace necesario comprar ningún software especial, y es una opción que llegó como una actualización del firmware de los altavoces Echo o las cámaras Ring. Los usuarios de hecho no tienen que hacer nada, y aquí viene lo preocupante: si tenéis un altavoz, una pantalla o una cámara de Amazon, el servicio estará activado por defecto cuando Amazon decida ponerlo en marcha.

Lo está ya en Estados Unidos, donde muchos usuarios han descubierto con sorpresa que formarán parte de esa red de Amazon Sidewalk sin más. Allí los usuarios de estos dispositivos tendrán activada esta conexión de serie, algo que ha provocado cierta polémica.

Para algunos expertos la idea es curiosa, pero cualquier servicio de este tipo hace inevitablemente que ciertos datos se envíen a los servidores de Amazon. En septiembre la compañía ya indicó en un informe cómo protegía la privacidad al poner en marcha este servicio.

Al hacerlo comparaban Sidewalk con el servicio de correos: como ellos, Sidewalk procesa los datos que tus dispositivos envían y reciben y garantizan que todo llega a donde tiene que llegar, pero eso no significa que "lean tus cartas", sino solo las direcciones desde y hacia las que se envían.

La información que los clientes considerarían sensible, como el contenido de un paquete enviado a través de la red de Sidewalk, no es vista por Sidewalk. Sólo los destinos previstos [el punto final y el servidor de aplicaciones] poseen las claves necesarias para acceder a esta información. El diseño de Sidewalk también asegura que los propietarios de las puertas de enlace de Sidewalk no tienen acceso al contenido del paquete desde los puntos finales [que no son de su propiedad] que utilizan su ancho de banda. De manera similar, los propietarios de los puntos finales no tienen acceso a la información de las pasarelas.