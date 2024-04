El nuevo rascacielos más alto de EEUU costará más de 1.500 millones y se construirá en un lugar completamente inusual

El One World Trade Center es el edificio más alto de Estados Unidos, pero un proyecto que empieza a despegar podría arrebatarle este preciado título. Se trata del ‘Legends Tower’, un descomunal rascacielos de más de 580 metros que se construiría en Ciudad de Oklahoma.

Uno de los datos más curiosos de esta iniciativa es que no tiene como epicentro a grandes ciudades históricamente conocidas por sus megaestructuras como Nueva York o Chicago. Sus impulsores, en cambio, eligieron un centro urbano de poco más de 700.000 habitantes.

Oklahoma, el hogar del edificio más grande de EEUU

‘Legends Tower’ estaba destinado a ser menos alto. Al principio, los desarrolladores AO Architects y Matteson Capital contemplaban una altura de unos 533 metros. ¿El problema? No podría convertirse en el edificio más alto del país, por lo que decidieron actualizar sus planes.

La variación de 48 metros en el proyecto fue aprobada recientemente por la Comisión de Planificación de la Ciudad de Oklahoma, por lo que este ambicioso proyecto que alguna vez ser creía imposible de realizar avanza a buen ritmo, y podría recibir el permiso final en junio de este año.

‘Legends Tower’ será parte de ‘The Boardwalk at Bricktown’, un espacio comercial que incluye otros dos edificios y que, según AOArchitects, ayudará a la transformación de Ciudad de Oklahoma. La firma de arquitectura busca crear “un nuevo estándar para la innovación urbana”.

The Boardwalk at Bricktown

Se prevé una estructura principal de uso mixto, con un fuerte componente residencial con una gran cantidad de apartamentos y un enorme hotel Hyatt. Como podemos ver en las imágenes conceptuales, se imagina una impresionante decoración con luces LED.

Este estilo moderno tiene la intención de no pasar desapercibido y, precisamente por esto, algunas personas no están del todo de acuerdo. Según recoge The Oklahoman, una residente cree que este tipo de decoración no es adecuada para la ciudad. “No somos Las Vegas”, dice.

The Boardwalk at Bricktown

También han surgido preocupaciones en relación a las condiciones climáticas reinantes en Ciudad de Oklahoma. El lugar es propicio para las fuertes tormentas e incluso ha sido azotada en el pasado por tornados que han dejado destrozos, decenas de muertos y heridos.

Los ingenieros detrás del proyecto dicen tener este escenario contemplado. El edificio, explican a The Wall Street Journal, tendrá un núcleo de hormigón con paredes de entre 1,2 y 1,8 metros de espesor que rodearán el hueco del ascensor y ventanas ultraresistentes.

Ciudad de Oklahoma en 2017

Más allá de los mencionados retos, como decimos, el proyecto va viento en popa. La financiación de alrededor de 1.600 millones de dólares estaría asegurada, la preparación del terreno podría comenzar tan pronto como en junio y más tarde empezaría la construcción.

Se espera que la obra tarde entre 24 y 30 mese en completarse. Cuando ‘Legends Tower’ sea una realidad, se convertirá en el quinto edificio más alto del mundo. Todos los puestos anteriores, cabe señalar, corresponden a rascacielos que están fuera de Estados Unidos.

En primer lugar encontramos el conocido Burj Khalifa de Emirados Árabes Unidos (828 m), en segundo lugar el Merdeka 118 de Malasia (678,9 m), en tercer lugar la Torre de Shanghái de China (632 m), en cuarto lugar la Torre del reloj de Abraj Al-Bait de Arabia Saudí (601 m).

Imágenes | AO Architects | Gerson Repreza

