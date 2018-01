Tablet PC, la tablet con la que Microsoft quiso sorprender al mercado diez años antes de la llegada del primer iPad

Microsoft presentó su concepto de tablet en noviembre del 2001. Fue durante la feria COMDEX de Las Vegas, y le llamaron Tablet PC. El encargado de mostrárselo al gran público fue el propio Bill Gates, y se trataba del prototipo de un nuevo tipo de dispositivos que llegarían al año siguiente de mano de varios fabricantes como HP Compaq o Acer.

Pero pese a que Gates se mostraba confiado con que este tipo de dispositivos eran el futuro, el Tablet PC no terminó de cuajar. Lo estuvieron intentando durante casi una década, pero para cuando Apple lanzó el iPad unos años después, aún no habían conseguido hacer despegar el concepto.

El Tablet PC no era un concepto demasiado definido, y durante su presentación oficial se mostraron varios factores de forma de diferentes fabricantes. Había de todo, desde portátiles convertibles que giraban la pantalla para transformarse en tablets, hasta tabletas tal cual los conocemos hoy. Incluso había dos en uno muy parecido a los portátiles híbridos o "360" que tan comunes son hoy en día.

El sueño que eludió a la industria durante décadas

El concepto de tablet tampoco era una novedad ideada por Microsoft. Para empezar, llevaba rondando en la cabeza de varios escritores de ciencia ficción durante toda la segunda mitad del siglo XX, con escritores como Arthur C. Clarke o Isaac Asimov describiendo dispositivos parecidos en novelas como '2001: Una odisea espacia' o 'La Fundación'. Sin embargo, los primeros productos reales de características parecidas no empezaron a aparecer hasta los 80.

Fue entonces cuando la empresa Pencept empezó a desarrollar su PenPad, cuyo sistema operativo PenPoint OS fue comprado después por GO Corp, que años después denunciaría a Microsoft por violar patentes con su tablet. En esta década, también vimos a la startup Hindsight desarrollar la tableta Letterbug, y en los años siguientes se vieron otras aproximaciones curiosas como el Apple Newton o el WeekBook, la primera tableta con Internet.

En 1999 Microsoft decidió rescatar el concepto de tablet que la industria llevaba décadas intentando desarrollar.

En 1999, Microsoft decidió rescatar del olvido este concepto, algo que medios como el New York Times calificaron como un intento de "cumplir un sueño que ha eludido a la industria durante casi tres décadas". Para esta aventura fichó a Butler Lampson y Chuck Thacker, dos investigadores que habían trabajado en el "Palo Alto Research Center" de California, de donde en los 70 salieron innovaciones como el ratón o las conexiones Ethernet.

Un año después, la empresa de Gates acuñaba el término 'Tablet PC'. Lo hacía anunciando que se trataba de un tipo nuevo de ordenador personal, el cual llegaría de la mano de Windows XP Tablet, una versión del sistema operativo adaptada para poder utilizarse con stylus, y la cual permitiría la escritura a mano y aplicaciones que funcionasen con nuestra voz.

Finalmente, la presentación oficial de estos dispositivos tuvo lugar en noviembre del 2001. Microsoft los presentaba como un producto pensando para quienes necesitasen un dispositivo con el que tomar notas a mano, pero que también tuviese toda la capacidad de un portátil convencional.

Los primeros dispositivos de fabricantes como HP Compaq, Toshiba, ViewSonic, Acer o NEC empezaron a llegar al mercado entre finales del 2002 y principios del 2003. La prensa los veía como una oportunidad para abrir un nuevo mercado, aunque durante toda esa década Microsoft fue incapaz de hacer que el concepto calase como lo acabó haciendo después.

Así fue el primer Tablet PC de Microsoft

Aunque Microsoft fue quien puso sobre la mesa el concepto de Tablet PC, sus múltiples factores de forma y su versión adaptada de Windows XP, la fabricación de estos dispositivos corrió a cargo de terceros. Así pues, no estamos hablando tanto de un dispositivo fabricado por ellos mismos como puedan ser los Surface actuales, sino de un concepto más abierto como el de la antigua gama "Nexus" de Google.

El más icónico por ser el que se mostró en la presentación del 2001 fue el Acer TravelMate TM100. Este también fue el primer Tablet PC que se mostró oficialmente a la prensa en junio del 2002 después de dos años en los que Microsoft no paró de publicitar el concepto.

El dispositivo contaba con un procesador Pentium III de 700 MHz, 256 MB de memoria RAM y una pantalla XGA que podía ser de 10,4 pulgadas. Le acompañaba una gráfica Silicon Motion Lynx3DM de 8 MB de RAM, y como almacenamiento tenía un disco duro con capacidad para hasta 20 GB HDD. Todo ello con dos puertos USB, un 1394, otro VGA, dos de audio y un IrDA.

El Tablet PC de Acer y Microsoft también incluía conectividad WiFi 802.11b, touchpad con botón para scroll y una batería Li-ion de 26,6 Wh capaz de ofrecer una autonomía de entre tres y cuatro horas. Todo ello con un peso de 1,45 Kg. Por supuesto, la pantalla se podía girar y plegar para pasar de modo portátil a modo tableta

Más allá de estas catacterísticas y pensando sobre todo en las funciones como tablet, la pantalla del dispositivo incluía cinco botones físicos en la parte inferior derecha del marco. Uno era un acceso directo a la combinación Control + Alt + Suprimir, y el segundo un botón Function para modificar las acciones de los tres botones restantes.

Estos tres botones, por defecto efectuaban las acciones Arriba, Abajo y Enter para facilitar la navegación, pero junto a la Function cambiaban a Girar pantalla, Esc y Tab. Sin embargo, se trataba de botones programables, por lo que los usuarios tenían la posibilidad de otorgarles hasta 23 funciones diferentes según sus necesidades.

Además de este Tablet PC de Acer, otras marcas también sacaron sus propuestas. Una de las más interesantes fue la HP Compaq Tablet PC TC1100 cuya pantalla también se podía girar con todas las de la ley, o un ViewSonic Tablet PC V1100 que también se podía separar del teclado para convertirse en un tablet independiente.

Más allá del factor forma con el que cada fabricante interpretaba a su manera el concepto Tablet PC, en su hardware todas las propuestas eran bastante parecidas. Sus componentes eran prácticamente los mismos que los del resto de ordenadores portátiles de la época, por lo que las diferencias las marcaba un software diseñado para poder reemplazar el tablado por un stylus.

¿Qué falló con el tablet PC?

Tal y como analizaba Ars Technica en 2010, las ventas del iPad de Apple en el primer trimestre después de su lanzamiento fueron mayores que las de todos los Tablet PCs vendidos por diferentes fabricantes a lo largo de todo el año anterior. ¿Qué fue entonces lo que falló en un producto que buscó el mismo concepto que Apple pero llegando casi una década antes?

Básicamente, mirando atrás podemos decir que Microsoft acertó en que los usuarios querrían utilizar tabletas, pero hay bastante consenso en que falló a la hora de diseñar el software para ellas. Apple lanzó su iPad con un sistema operativo totalmente diferente al que utilizaba en el escritorio, mientras Microsoft estuvo toda una década intentando adaptar sus sistemas convencionales.

Además, las aplicaciones de los Tablet PC eran básicamente las mismas que en el escritorio, aunque con algunos añadidos para poder utilizarlas con stylus. Mientras, Apple ya estaba apostando por un nuevo tipo de apps diseñadas para poder utilizarse de una manera mucho más intuitiva con nuestros propios dedos.

Microsoft pecó de hacer sus tablets demasiado parecidos a portátiles convencionales

La manera en la que se había aproximado al hardware tampoco fue la más adecuada. En esencia, Microsoft veía las tabletas como auténticos ordenadores portátiles, y las equipaba acorde a esa visión. Eso daba como resultado unos dispositivos gruesos y pesados, con precios de unos 2.000 dólares de media que tampoco terminaban de sustituir a un sobremesa convencional, por lo que acabaron siendo relegados a la categoría de productos de nicho.

Tras la salida del iPad Microsoft no quiso adaptarse, y siguió apostando por el concepto que llevaba años desarrollando. Esto hizo que no pudiese competir contra una nueva generación de tablets mucho más ligeros, mejor enfocados y que no necesitaba del stylus para poder operar.

En cualquier caso, y pese a que los Tablet PC no consiguieron ser todo lo relevantes que podrían haber sido, si miramos ahora a la gama Surface de Microsoft podemos reconocer en ella a un descendiente directo de aquellos primeros híbridos. Incluso siguen utilizando la misma versión de Windows 10 que en el escritorio, sólo que ahora son más ligeros que un portátil y ya puedes utilizarlos de forma táctil.

