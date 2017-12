Cuando Microsoft recurrió al reparto de la serie 'Friends' para anunciar Windows 95

Nunca, nunca subestimes la imaginación del personal de marketing, porque no todo son especificaciones ni mucho menos. Desde hace algunos años estamos acostumbrados a que los denominados influencers aparezcan en presentaciones tecnológicas, pero esta idea no es nueva ni mucho menos, porque los de Microsoft tiraron del reparto de 'Friends' para explicarnos cómo funcionaba Windows 95.

Aunque como veremos a continuación el sistema fue característico también por la campaña publicitaria, esto no se trataba de un anuncio, sino de una guía de usuario bastante peculiar. Así, fueron Rachel (Jennifer Aniston) y Chandler (Matthew Perry) los protagonistas de este CD-ROM (un medio físico de almacenamiento de unos 700 MB) o VHS (otro medio físico, de cinta magnética y apacidad variable) que no tiene desperdicio y que, según de qué generación seamos, nos hace viajar al pasado a dos niveles: el del entretenimiento y el tecnológico.

'The world's first cyber sitcom', ahí es nada

Atentos a la receta: coged dos personajes carismáticos de la televisión en los 90, una sintonía estilo 'Seinfield' y un equipo de sobremesa con un teclado "molón" y un ratón con un botón bien sonoro. Amasadlo todo y ponedlo a hornear 55 minutos. Os quedará una fascinante guía de usuario para mostrar cómo funcionan las grandes características del momento como la papelera de reciclaje, la multitarea o los nombres largos de archivo (recordemos, es 1995).

Como producción de entretenimiento que es, además de la inestimable ayuda de Green y Bing (como se llamaría el buscador de Microsoft, casualidades de la vida) la cinta tiene su puntuación en el popular ranking de iMDB, aunque sus usuarios no le dan el aprobado.

A falta de risas enlatadas, la miniserie (si puede llamarse así) lo tiene todo: estereotipos hechos personajes, ese estilismo tan característico de la época y una buena dosis de énfasis para tecnologías que en ese momento eran bastante nuevas como el Plug and Play para los periféricos (transmitiendo lo "sencillo" que era instalar una impresora HP con su conector para puerto paralelo) o la conexión a internet (mostrando cómo enviar un email), aunque se echa en falta el sonido tan característico de los módems de la época.

Un pequeño vídeo para Rachel y Chendler, una gran campaña para Microsoft

Windows 95 se lanzaba hace 22 años, el 24 de agosto de 1995. Era un momento en el que no había smartphones y los ordenadores tampoco eran un elemento muy habitual como parecen serlo ahora. Si bien es cierto que desde 1990 las ventas aumentaban a medida que había más opciones y los precios bajaban, en 1994 Microsoft vendía unos 37 millones de unidades de sistema operativo (de la mano de ordenadores IBM y clónicos) con respecto a los que 600 millones de instalaciones que tenía este mes de noviembre, según los datos que recogía Ars Technica.

La meta pues era popularizar el PC, concretamente para los de Redmond popularizar su producto. Así que tras Windows 3.1, Gates y los suyos se creyeron conveniente que un sistema tan innovador, con la introducción del archiconocido botón Inicio, la barra de tareas y el soporte del Plug and Play, merecía una campaña publicitaria histórica, o al menos eso parece a tenor de lo visto.

De hecho, en el informe de Ars Technica que enlazábamos describen la presentación del sistema como "algo sin precedentes en la historia de los ordenadores personales", porque en ese momento aún no era habitual que una marca tecnológica montase un gran sarao para presentar un producto (como sí lo es ahora). Qué menos que recordar el desparpajo de Bill Gates bailando y los fascinantes e indescriptibles movimientos de Steve Ballmer al son de 'Start Me Up' de los Rolling Stones.

Microsoft no sólo tiró del reparto de 'Friends', sino que contó también con Jay Leno (también en la cresta de la ola en ese momento con su 'Tonight Show', algo así como Jimmy Fallon hoy en día), y parece que funcionó, porque las colas para comprar aquel revolucionario sistema rodeaban la manzana.

También el New York Times se hizo eco de la espectacular campaña por parte de los de Redmond. En su momento hablaron de unos 150 millones de dólares de inversión para esta particular campaña, lo que más o menos invertían compañías como Pepsico o Taco Bell (es decir, un buen pellizco para un producto que nunca iba a venderse y consumirse como un refresco o la comida rápida).

Transmitir confianza recurriendo a los habituales del Central Perk

¿Por qué tal inversión? Según explicaba Russ Stockdale (jefe de producto de Microsoft en ese momento) al NYT, la campaña era una manera de reflejar la confianza que se tenía en el producto, de manera que ésta contagiase a los usuarios y animase a comprarlo.

Probablemente lo justo sea decir que no hemos escatimado esfuerzos. Esto refleja el hecho de que el PC está convirtiéndose a cada vez mejor ritmo en un producto de consumo.

Y lo importante: ¿por qué una guía con Rachel y Chandler? Según recogía también el periódico estadounidense, explicaba Ron Chaimowitz (CEO de GT Interactive, la productora encargada de la cybersitcom) que la idea introducir el entretenimiento en los vídeos instructivos, y que cabía la posibilidad de que hubiesen creado "un nuevo género de producto".

Cinco millones de cintas se distribuyeron en tiendas de electrónica del momento, las cuales han llegado incluso a estar en Amazon (pero ya están agotadas ahí también). Y al igual que el sistema operativo, la "ciberserie" se promocionó bastante a lo grande recurriendo a anuncios en televisión y medios de referencia como People o Entertainment Weekly.

Imágenes | iMDB, Tekrevue

En Xataka | Revive toda la gloria de Windows 95 desde cualquier navegador de forma nativa y gratis