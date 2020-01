El "abuelo" del mando a distancia fue un invento español: la historia del Telekino y otros inventos de Torres Quevedo

Cambian los televisores, cambian las tecnologías pero hay interacciones que perduran pese al paso de los años, las décadas e incluso los siglos. Ejemplo de ello es el controlador remoto, que nos ha permitido históricamente interactuar con dispositivos a distancia, aunque lo que actualmente conocemos es muy distinto a el primer concepto de mando a distancia.

Si bien los televisores no empezaron a ser más habituales a partir de las últimas décadas del siglo XX, el concepto de controlador remoto apareció bastante antes. Y un dato que quizás desconozcáis es que uno de los pioneros del mando a distancia fue un español, el ingeniero Leonardo Torres Quevedo.

La historia del mando a distancia se remonta, como decíamos, a los primeros años del pasado siglo. En 1903, el inventor, matemático e ingeniero Leonardo Torres Quevedo (1852-1936) concebía, construía y patentaba el primer mando a distancia de la historia.

Lo llamó Telekino, y como cabe pensar dista mucho de los mandos para televisores y otros dispositivos que vemos ahora. La miniaturización no fue una realidad hasta mucho más adelante y el Telekino ocupaba una mesa entera.

Eso sí, el Telekino no se creó con la idea de controlar televisores a distancia, los cuales en realidad no empezaron a ser una realidad casi hasta la incorporación del tubo de rayos catódicos (con el empujón de Telefunken y otros fabricantes). La idea era controlar dirigibles sin que nadie corriera peligro en las pruebas, pero finalmente lo probó con embarcaciones como recordaron en la edición escrita de El País en 2007, cuando el Instituto de los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) reconocía el invento al incluirlo en su lista oficial de hitos de la historia de la ingeniería.

Era la primera vez que una creación española entraba a formar parte de esta lista, en la que encontramos inventos de Benjamin Franklin, Alessandro Volta y Guglielmo Marconi entre otros. Telekino, como quizás hayáis deducido, viene de tele (del griego antiguo, "lejos", significa "a distancia", "de modo remoto") y kinein (también del griego, "movimiento"), por cierto.

Del Telekino ya hablamos en Xataka precisamente por ese reconocimiento histórico, también para recordar que en su momento no fue demasiado alabado. De hecho, el propio Torres Quevedo abandonaría el proyecto al no recibir apoyos suficientes.

