Kodak inicia la segunda vida de Ektachrome, una de sus películas más populares, lanzada originalmente en 1940

Seis años después de que la versión original de esta película dejara de comercializarse, el renacimiento de Ektachrome se ha materializado. Fue hace más de un año y medio, en pleno CES 2017, cuando Kodak anunció su vuelta para finales de ese año. El resurgimiento de la fotografía química iba a contar con un nuevo aliciente.

El desarrollo de este película conocida por su grano fino, su gran contraste y su representación tan llamativa del color, sin embargo, se retrasó.

Fabricar Ektachrome como en los años 40, cuando se lanzó, ya no era posible por su receta y la falta de muchos ingredientes

Y es que la tarea de resucitar un producto fotográfico como este no era sencilla. La compañía, a través de su división Kodak Alaris dedicada a la fabricación y comercialización de suministros fotográficos tradicionales, no pudo utilizar el mismo método de producción que antes, cuando se lanzó Ektachrome a principios de la década de 1940. El proceso requiere más de ochenta ingredientes y muchos de ellos ya no están disponibles, por lo que se buscaron alternativas dentro y fuera de la compañía.

Resucitando un clásico

Una de las fotos de muestra de la nueva película Ektachrome. (Kodak)

Hace unos meses, culminando el proceso de recuperación de película tan apreciada por cineastas, el equipo de Kodak mostró adelantos a través de Facebook e Instagram con capturas en las que poder apreciar el aspecto de los colores y el detalle del grano de la resucitada Ektachrome.

Ahora, ya se encuentra disponible la Kodak Professional Ektachrome Film E100. Esta película positiva en rollos de 35 milímetros estará disponible inicialmente en el formato estándar de película de 36 por 24 milímetros, enviándose inmediatamente a todo el mundo según la compañía, que espera que sea una de las preferidas tanto de fotógrafos profesionales como de grandes aficionados.

La Kodak Professional Ektachrome Film E100 estará disponible inicialmente en el formato estándar de película de 36 por 24 mm

Por otro lado, la película Kodak Ektachrome 7294 Color Reversal en formato Super 8 estará disponible la próxima semana, a partir del 1 de octubre, mientras que una versión de 16 milímetros llegará "más adelante" este mismo 2018 de acuerdo con las previsiones que manejan actualmente.

Steve Bellamy, presidente de la división de cine y entretenimiento de Kodak, quiso sacar pecho de la película y ha asegurado que el aspecto "distintivo y sin parangón" de películas como 'Domino', de Tony Scott, e 'Inside Man', de Spike Lee, no se podría haber conseguido sin Ektachrome. "Estamos muy emocionados de volver a presentar esta película a aquellos que la conocen y la aman, y a una nueva generación de artistas cinematográficos", ha dicho.

La vuelta de Ektachrome es una respuesta a la vuelta de la fotografía tradicional y un paso más en la estrategia de Kodak por recuperar algunos de sus productos más icónicos tras resistirse a morir hace un lustro. Uno de los mayores ejemplos de esta dinámica es la recuperación de otro icono, este mucho más masivo: el de su mítica cámara Super 8. Una vuelta al pasado, con pantalla LCD y otras innovaciones actuales, que esperaban comenzar a vender este año por entre 2.500 y 3.000 dólares.

