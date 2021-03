Insta360 GO 2: esta nueva cámara de acción tiene el tamaño de un pulgar y promete una "estabilización inmejorable"

Hace dos años Insta360 presentó la Insta360 GO, una cámara de acción muy pequeña que, hasta ahora, no ha recibido sucesora. Y es que Insta360 acaba de lanzar la Insta360 GO 2, una nueva cámara del tamaño de un pulgar, que pesa solo 27 gramos y que llega cargada de accesorios para grabar en cualquier sitio y posición.

En su interior el dispositivo monta un sensor de imagen de 1/2,3 pulgadas, que no está nada mal y que es capaz de grabar vídeos en 3K y sacar fotos de nueve megapíxeles. La vamos a conocer un poquito mejor a continuación, no sin antes destacar que su precio (incluyendo un buen lote de accesorios) es de 329,99 euros.

Ficha técnica de la Insta360 GO

INSTA360 GO 2 DIMENSIONES Y PESO Cámara: 52,9 x 23,6 x 20,7 mm - 26,5 gramos

Estuche cerrado: 68,1 x 48,54 x 26,6 mm - 63,5 gramos

Estuche abierto: 132,5 x 26,03 x 26,6 mm LENTE f/2.2

11.24 mm ISO, WB, EV ISO: Auto, 100-3200

WB: Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K

EV: -4 a 4 RESOLUCIÓN DE FOTO En la cámara: 3040x3040 (9MP)



Exportado a través de la aplicación:

16:9, 1920x1088

1:1, 2000x2000

9:16, 1088x1920 FORMATOS DE FOTO INSP (se puede exportar a través de la aplicación o Studio)

DNG (los archivos RAW pueden ser exportados con la App y Studio) MODOS DE FOTO Estándar

Intervalo

Toma nocturna

Starlapse

PureShot RESOLUCIÓN DE VÍDEO Estabilización FlowState:

2880x2880@30fps (en la cámara)

2560x1440@30fps (exportado a través de la aplicación)

1920x1080@30fps (exportado a través de la aplicación)



Estabilización básica:

2560x1440@50fps, 30fps (en la cámara)

1920x1080@50 fps, 30 fps (en la cámara)



HDR:

2880x2880@25fps, 24fps (en la cámara)

2560x1440@25fps, 24fps (exportado a través de la aplicación)

1920x1080@25fps, 24fps (exportado a través de la aplicación)



Timelapse:

Intervalo: 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s

2880x2880@30fps (en la cámara)

2560x1440@30fps (exportado a través de la aplicación)

1920x1080@30fps (exportado a través de la aplicación)



TimeShift (Hyperlapse)

Velocidad: Auto, 6x

2880x2880@30fps (en la cámara)

2560x1440@30fps (exportado a través de la aplicación)

1920x1080@30fps (exportado a través de la aplicación)



Cámara lenta:

1920x1080@120fps (en la cámara)

1920x1080@120fps (exportado a través de la aplicación) FORMATOS DE VÍDEO MP4

H.264

80 Mbps máx. MODOS DE VÍDEO Estabilización básica

Estabilización FlowState

HDR

Timelapse

TimeShift (Hyperlapse)

Cámara lenta RESISTENCIA AL AGUA IPX8 hasta 4 metros ALMACENAMIENTO 32 GB BATERÍA Cámara: 210 mAh, hasta 30 minutos (1.440p@30FPS con estabilización básica)

Estuche: 1.100 mAh, hasta 150 minutos (1.440p@30FPS con estabilización básica) CONECTIVIDAD Bluetooth 5

WiFI ac COMPATIBILIDAD iOS: procesador A11 o superior

Android: Kirin 980, Snapdragon 845, Exynos 9810 o superior PRECIO 329,99 euros

Pequeñita, pero capaz

La cámara tiene unas dimensiones de 52,9 x 23,6 x 20,7 mm y pesa solo 26,5 gramos, por lo que es más o menos del tamaño de un dedo pulgar. De hecho, es lo suficientemente pequeña para poder guardarla en un estuche y recargar su batería sobre la marcha, como si de unos auriculares completamente inalámbricos se tratase. En la parte trasera tiene un imán que, combinado con el colgante magnético, permite que nos pongamos la cámara en la camiseta, aunque con otros accesorios podremos colocarla en casi cualquier sitio.

La Insta360 GO 2 es resistente al agua IPX8 y se puede sumergir hasta cuatro metros. La lente está protegida por un cristal endurecido a prueba de rayones. De hecho, se puede quitar y atornillar un reemplazo o cambiarlo por un filtro ND para mejorar la toma de imágenes en situaciones de mucha luz. El estuche, por su parte, funciona como un control remoto, trípode y empuñadura de mano, tiene rosca de 1/4 y se conecta a la cámara por Bluetooth.

Pero hablemos de imagen. La nueva cámara de Insta360 tiene un sensor de imagen de 1/2,3 pulgadas que, para ponerlo en contexto, es del mismo tamaño que el de la GoPro Hero 9 Black. Este sensor es capaz de grabar en resolución 3K y sacar fotos de nueve megapíxeles. La estabilización queda en manos de los algoritmos FlowState y la nivelación de horizontes que la compañía ha implementado ya en otras cámaras. La lente tiene un campo de visión ultra gran angular de hasta 120º, aunque permite elegir entre cuatro campos de visión distintos.

En cuanto a la autonomía, Insta360 asegura que su cámara, que tiene 210 mAh, es capaz de grabar hasta 150 minutos con una sola carga. El estuche de carga, donde tendremos que insertar la cámara y que monta una batería de 1.110 mAH, es capaz de cargarla por completo "en media hora", afirman desde la compañía. Cargar el estuche por completo llevará alrededor de una hora.

Finalmente, hablemos de la app. Una de las cosas que caracterizan a las cámaras de Insta360 es su app, que no solo permite tener una vista previa en tiempo real de lo que está grabando la cámara y editar obre la marcha, sino que tiene una tecnología de inteligencia artificial llamada FlashCut 2.0 que edita los clips automáticamente. Podemos elegir entre varias plantillas temáticas (deportes, viajes...) y dejar que la app se encargue de elegir los mejores momentos.

Versiones y precio de la Insta360 GO 2

La Insta360 GO 2 está disponible hoy a través de la web de la compañía y otros distribuidores. Su precio es de 329,99 euros e incluye la cámara, el estuche de carga, un colgante magnético, un clip de ajuste, un soporte giratorio y un protector de lente.