Esta técnica nos hace ver imágenes en color, cuando en realidad son en blanco y negro

Las imágenes de este artículo parecen de color, pero son todas en blanco y negro. Lo que ocurre es que se les ha aplicado una técnica para engañar a nuestro cerebro. Se trata de una ilusión denominada "asimilación de color por cuadrícula" y desarrollada por el ingeniero de software y artista digital Øyvind Kolås. Como se puede apreciar si nos paramos a mirar es que las imágenes han sido modificadas con una serie de líneas de color encima de las fotos originales.

"Tenemos una cuadrícula de color sobresaturada superpuesta en una imagen en blanco y negro que hace que las celdas en escala de grises se perciban como de color", explica el autor. El efecto no es particularmente sorprendente ya que se basa en una variante de la ilusión Munker, pero sí es muy interesante para ayudar a colorear imágenes de una forma sencilla e innovadora.

Como vemos en las imágenes, lo que se ha hecho es identificar las distintas partes de la imagen y aplicar una cuadrícula de líneas de color. En las camisetas amarillo o en los árboles verde. La elección tiene que ser acorde a lo que estemos viendo, pero las opciones son muy amplias. Lo que ocurre después es que nuestro cerebro asume el color por zonas y con un par de líneas se pueden colorear objetos enteros.

La técnica de Øyvind funciona con cuadrículas pero también con líneas horizontales, verticales o incluso puntos. Lógicamente cuanto más alejados estemos de la imagen mejor efecto nos parecerá. El autor explica que la técnica utiliza el mismo principio que el submuestreo de crominancia, donde la luminancia es mucho más importante que el color para nuestra percepción visual.

Øyvind Kolås publicó su técnica en su Patreon personal el pasado 26 de julio, pero desde entonces ha conseguido bastante repercusión en redes sociales y otros usuarios han aprovechado su trabajo disponible en Gitlab para crear nuevas imágenes.

Implemented this in matlab if anyone want to try: https://t.co/u3UnCWTa6u pic.twitter.com/5NLqijITZY