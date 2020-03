OPPO Find X2: sigue la presentación del buque insignia y del smartwatch de OPPO en directo

En OPPO asomaban la patita hace unas semanas para recordarnos que tenían algo que contarnos después de que se cancelase su evento pre-MWC 2020 (y posteriormente el propio MWC). ¿Qué quieren mostrarnos? Pues el principal protagonista es el OPPO Find X2, el que se espera que sea su primer tope de gama de este año, y además vendrá acompañado a todas luces.

El OPPO Find X, su antecesor, llegaba a un mercado de smartphones con factor forma casi universal con su llamativo módulo retráctil, pero éste evolucionó de manera distinta en los Reno y se esperan cambios en este sentido para su sucesor. Además, las filtraciones hablan de un smartwatch con un diseño muy familiar que también veríamos oficialmente mañana. Y para que nos podáis acompañar tanto en nuestra página de directos como en Twitter, os decimos el horario de la presentación según las distintas regiones:

Presentación del 6 de marzo:

En la imagen oficial de las sucesivas invitaciones se han mantenido esas formas entrecruzadas en el fondo que parecen emular los contornos del móvil, sin dar prácticamente ninguna pista. Por supuesto, formando una "X" y representando el apellido de esta línea diferenciada, la cual hasta el momento se ha caracterizado por características de gama alta casi en su totalidad.

Decimos "casi" porque el OPPO Find X era algo más contenido en la resolución de pantalla, quedando en un conformista FullHD+. Pero se rumorea que habrá salto a QHD, además de que no habría mecanismo para esconder y sacar la cámara frontal, sino que estaría integrada asomando por un agujero.

En cuanto a esto, se habla de una tasa de refresco de hasta 120 hercios, poniéndose a la altura de los que han apostado por este valor (como Samsung y Realme) y se habla de un aprovechamiento del 90% del frontal. La pantalla al parecer será un AMOLED de 6,5 pulgadas con Corning Gorilla Glass 6.

En su interior, se apunta al Snapdragon 865 acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Sin olvidar de algo que también destacaba en el primer Find X, la carga rápida, hablándose de SuperVOOC de 65 vatios para una batería de 4.065 maAh.

It's almost time to widen your perspective. 📷



With less than 2 days to go, can you guess the #OPPOFindX2 camera setup? 🤳 #UncoverTheUltimate