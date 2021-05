El Mobile World Congress se abre al público: hasta 30.000 personas podrán asistir con una entrada de 21 euros

El gran evento de telefonía está decidido a volver. La GSMA asegura que el Mobile World Congress de Barcelona será el "evento físico más grande de 2021". Su celebración está prevista para el próximo 28 de junio al 1 de julio y durante una rueda de prensa, John Hoffman, CEO de la GSMA, ha explicado que además del público profesional, la organización ofrecerá 30.000 entradas al público local para acceder al evento.

La organización reconoce que la previsión de asistentes depende de la situación de la pandemia y que sus números podrán variar. El pasado mes de abril, la previsión de asistentes era de unos 50.000 asistentes, un número que se ha reducido a los 35.000 asistentes previstos para este año.

En 2019, el pase de exhibición más económico tenía un precio de 799 euros. Una clara barrera de entrada para convertir el gran evento de telefonía en un congreso especialmente enfocado a la realización de negocios.

Este año, la GSMA ofrecerá a 30.000 personas locales la posibilidad de asistir al MWC por 21 euros. Junto a ello, la organización hará una donación de 300.000 euros a fondos de recuperación para la Covid-19.

"This year, we want 30,000 local people to attend #MWC21, for €21. We want to give back to the community that has always made MWC possible. We will then give €300k to local #COVID19 recovery."



John Hoffman, CEO, @GSMA Ltd. pic.twitter.com/V8LMJnz0kS