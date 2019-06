Qué soluciones tecnológicas están ofreciendo los fabricantes para la plaga del siglo XXI, distraernos continuamente con el móvil

No hace tanto tiempo, los teléfonos servían para llamar y recibir SMS, ¿te acuerdas? Actualmente, son prácticamente ordenadores de bolsillo que cada vez utilizamos más, hasta tal punto que los propios fabricantes de teléfonos se están dando cuenta de que abusamos de ellos. El aumento de los tamaños de pantalla, autonomía y capacidades multimedia facilitan que pasemos horas y horas con los teléfonos, incluso en situaciones en las que no deberíamos, como la conducción.

El smartphone es una distracción, y son varias las propuestas sobre la mesa para reducir su uso en distintas circunstancias. Desde actualizaciones en los sistemas operativos para controlar su uso, hasta jaulas en el reposabrazos del coche con inhibidores de frecuencia para impedir que el teléfono nos distraiga. Repasamos algunas de las soluciones tecnológicas que se están proponiendo para evitar la adicción al móvil.

La era del "Bienestar Digital"

El concepto de "Digital Wellbeing" está de moda, y tanto Google como Apple han querido sumarse a la iniciativa. El gigante con sede en Mountain View lanzó su aplicación Digital Wellbeing de forma estable en noviembre del año pasado, como una de las herramientas más completas a nivel de software para controlar el uso del teléfono. Por suerte, la mayoría de terminales con Android 9.0 Pie, la incorporan de fábrica en el propio menú de ajustes.

Digital Wellbeing o Salud Digital está disponible en cualquier dispositivo con Android 9.0 Pie y puede incluirse en los propios ajustes del terminal

Al abrir esta herramienta, nos encontramos con un panel de control que nos muestra el tiempo que hemos utilizado el teléfono, así como las principales aplicaciones que hemos usado. Del mismo modo, nos indica el número de desbloqueos que hemos realizado, y las notificaciones que nos han llegado. El número de desbloqueos es un dato que nos puede hacer abrir los ojos, ya que con uso intensivo, es fácil pasar de la centena.

Más allá de ser una mera herramienta informativa, Digital Wellbeing o Salud Digital de Google nos permite establecer temporizadores, restringir las notificaciones, y escoger periodos de descanso. Por ejemplo, podemos establecer que, cuando pasemos más de una hora en Instagram, o cierto tiempo usando el teléfono, la aplicación nos avise y pase el contenido a una escala de grises poco atractiva a nivel visual.

Desactivar el número de notificaciones o bloquear el acceso a las apps son algunas de las propuestas más tajantes de Google y Apple para utilizar menos el teléfono

Del mismo modo, podemos desactivar las notificaciones de las aplicaciones para evitar distracciones, ya que el número de mensajes, correos o avisos del propio sistema que recibimos durante el día se puede contar por cientos con uso medio.

Apple también ha decidido integrar herramientas en el sistema para controlar y reducir el uso de nuestro smartphone. Su propuesta recibe el nombre de Tiempo de Uso, funciona a partir de iOS 12, y pretende informarnos del tiempo que le dedicamos al teléfono, así como a definir tiempos de inactividad, límites de uso de apps, restricciones de contenido y demás.

Al entrar a su menú, lo primero que encontramos es el tiempo que hemos pasado con el teléfono durante el día (aunque podemos escoger ver la vista de la semana), y la división del mismo en tres categorías: Redes Sociales, Productividad y Creatividad. Al igual que la herramienta de Google, nos informa sobre las consultas totales del teléfono, aunque se detallan las consultas por hora, hora de primera consulta, y listado de apps ordenadas por dichas consultas.

La interfaz de Tiempo de Uso de Apple es más completa que la que encontramos en la propuesta de Google. Tenemos algo más de margen con los límites de las apps, y la monitorización es más profunda

Entre sus funcionalidades encontramos Tiempo de inactividad, haciendo referencia al periodo de tiempo en el que tan solo estarán disponibles las aplicaciones que decidamos. Por ejemplo, podemos seleccionar que de lunes a viernes, en nuestro horario laboral, tan solo funcionen las apps del trabajo y las llamadas. Del mismo modo, podemos definir límites para las aplicaciones, así como para sus categorías principales.

A nivel de notificaciones, también se nos muestran las notificaciones totales, por hora, y aplicaciones que más notificaciones nos muestran. En resumidas cuentas, es una herramienta similar a la de Google, pero bastante más completa.

¿Qué pasa con el resto de desarrolladores?

Que Google y Apple lancen sus propias herramientas para controlar el uso del teléfono pone sobre la mesa la importancia de ofrecer este tipo de soluciones a nivel de software. Por si no era suficiente prueba, Facebook se une del mismo modo a estas propuestas. En las aplicaciones de Instagram y Facebook encontramos un apartado de tu actividad, en el que se nos muestra el tiempo medio diario que hemos dedicado de forma semanal a las apps.

Esto nos permite el poder programar recordatorios diarios de uso, así como configurar las notificaciones para pausarlas durante periodos de tiempo determinados. Del mismo modo, Instagram nos muestra un "estás al día" cuando hemos visto todas las publicaciones del feed, para invitarnos a dejar de utilizar la aplicación.

Del mismo modo, fabricantes de telefonía como OnePlus apuestan por modos de descanso independientes a la Salud Digital. El de la firma china, en concreto, recibe el nombre de Zen Mode. Se basa en establecer periodos de descanso de 20 minutos, en los que no podremos recibir notificaciones ni abrir apps, tan solo llamar, recibir llamadas y hacer fotos o vídeos.

Por otro lado, encontramos varias aplicaciones para controlar el uso del móvil, tanto en Android como en iOS, siendo las más populares las que se basan en el método Podomoro. Esta es una técnica que se basa en establecer periodos de trabajo de 25 minutos (aunque muchas de las aplicaciones permiten ampliarlo), tratando de que no atendamos a ninguna tarea ajena a la que estamos realizando.

Si buscamos aplicaciones para usar menos el móvil o mejorar nuestra concentración, la mayoría de los resultados nos llevarán a aplicaciones con el método Pomodoro

Ejemplos como Forest, una aplicación que nos permite generar un bosque virtual, en el que los árboles tan solo crecen si respetamos los tiempos de trabajo. Otras, como AppBlock, son más radicales, y nos permiten bloquear el acceso al teléfono o a determinadas apps durante ciertos periodos de tiempo.

Otro ejemplo más que curioso, aunque ya no está disponible, es el de Cinemark y su aplicación. Esta, permitía a usuarios de los Estados Unidos activar el Modo Cine, que recompensaba el ver la película al completo, sin salirnos de ella para abrir otra aplicación. Las recompensas pasan por descuentos de precios para entradas y demás compras en el cine.

A pesar de no estar disponible, es una propuesta interesante, ¿te imaginas que Netflix o HBO ofreciesen descuentos si logramos ver alguna serie o película sin consultar el móvil para nada más?

Convertir el teléfono en un pad para centrarnos en la productividad

El modo escritorio de los smartphones empezará a ser un estándar a partir de Android 10 Q, que lo incluye de forma nativa. No obstante, fabricantes como Samsung llevan un tiempo apostando por él, y probando las mejores soluciones para integrarlo. Una de ellas es a través de Dex Pad, una solución que permite utilizar el móvil como Pad, mientras utilizamos la potencia del mismo para generar una interfaz de escritorio en un monitor externo.

Con Samsung Dex Pad eliminamos el smartphone de la lista de elementos distractores. Pasa a ser un elemento necesario y útil para el trabajo

Esto nos permite (siempre que sepamos gestionar bien las ventanas y programas que abramos), centrarnos en la productividad y en las tareas que estamos realizando, al eliminar el móvil como elemento distractor, y utilizarlo como una herramienta de productividad (Pad).

La vuelta de los "feature phones"

Hace unos años, que el teléfono sirviese para llamar y mandar SMS era lo más habitual. Con la llegada de los smartphones la tónica cambió, y estas dos pasaron a ser algunas de las funciones menos utilizadas por los usuarios, en pos de la mensajería instantánea y las redes sociales.

Actualmente, varios fabricantes están apostando de nuevo por los llamados "feature phones", teléfonos pensados para evitar distracciones, y limitarnos a llamar y recibir mensajes. Claro ejemplo de ellos son algunas de las propuestas de Nokia como el 130, un terminal de 1,8 pulgadas, conectividad Bluetooth, radio FM y un precio de apenas 40 euros.

Mirando datos globales, nos encontramos con que este tipo de móviles básicos crecieron un 5% en 2018 respecto a 2017. Estas cifras no correlacionan con una demanda de feature phones a nivel global, ya que su principal grueso de ventas se encuentra en regiones africanas. No obstante, las compañías apuestan por ellos y los distribuyen a nivel global.

Jaulas Faraday

Siendo más radicales, encontramos un método prácticamente infalible para no utilizar el móvil, inutilizarlo. Desde Meet BLOCK se comercializan cajas de 700 gramos capaces de almacenar unos seis teléfonos.

Esta caja bloquea toda la señal que pueda recibir el móvil, haciendo así que deje de ser una distracción (siempre y cuando no tengamos la jaula a la vista). Esta solución no deja de ser idéntica a la de poner el teléfono en modo avión y meterlo en un cajón alejado de nuestra vista, pero por propuestas que no quede.

El mundo del automóvil contra las distracciones al volante

Las distracciones al volante, como te adelantamos, suponen el aumento del riesgo de accidente. Para evitar el uso del teléfono durante la conducción, se han realizado propuestas desde dos frentes, los propios fabricantes de automóviles, y las firmas de telefonía.

Un móvil, una jaula

Por el lado de los fabricantes de coches, encontramos propuestas de la mano de Nissan. La firma japonesa presentó en su Juke un nuevo concepto aún no comercializado. Se trata otra jaula Faraday, esta vez ubicada en el reposabrazos del coche, y en la que podemos introducir nuestro teléfono móvil, evitando así que reciba llamadas y señales de ningún tipo.

La propuesta, denominada como "Signal Shield", tiene como objetivo crear un espacio libre de teléfonos, en el que se reducen las distracciones y, por ende, la probabilidad de sufrir un accidente.

Por el momento, la propuesta no apunta a convertirse en un estándar, pero pone sobre la mesa un tipo de conducción en la que el teléfono deja de ser un elemento distractor.

¿Y si es el coche el que "te regaña" cuando usas el móvil?

Fabricantes como Volvo llevan apostando desde hace más de diez años por los sistemas de seguridad y mejora de la atención al volante. Modelos como S80, V70 y V80 ya incorporban Driver Alert System, un sistema de vigilancia mediante una cámara instalada encima del retrovisor interior del vehículo.

Si el sistema detecta que no estamos controlando adecuadamente el vehículo (algo bastante usual cuando soltamos una mano para sujetar el móvil), avisa al conductor mediante señales acústicas, para que se vuelva a centrar en la conducción.

Del mismo modo, apuestan por incorporar un sistema de cámaras por todo el vehículo, que analiza constantemente las reacciones y estado del conductor. Así, el sistema es capaz de detectar la ausencia de manejo de la dirección, los zigzagueos o los tiempos de reacción excesivos. Del mismo modo, el vehículo es capaz de detenerse si detecta una distracción excesiva del conductor.

Volvo apuesta por el sistema de control por voz y por cámaras que nos avisan cuando no estamos atendiendo a la carretera. En 2020 algunos de sus vehículos tendrán cámaras por todo el habitáculo

En el caso de la firma sueca tiene en mente incorporar estos sistemas en 2020. Del mismo modo, en sus modelos actuales, la compañía apuesta por el control por voz para controlar la radio, los sistemas multimedia o el propio teléfono, para evitar así las distracciones al volante.

Volantes inteligentes para que no te distraigas

Uno de los principales problemas cuando utilizamos el móvil al volante es que perdemos información sobre el comportamiento del coche. Para evitar este efecto, e intentar que el conductor se mantenga siempre con las dos manos al volante, Jaguar trabaja sobre un "volante sensorial".

Este volante, según Jaguar, ayudará a los conductores a mantener la vista sobre la carretera, reduciendo las distracciones al volante. En cuanto a su funcionamiento, se basa en un sistema que calienta el volante para dar indicaciones al conductor. Por ejemplo, si necesitamos cambiar de carril, el volante se calentaría indicando el lado al que debemos girarlo.

Las soluciones de Google y Apple

Por el lado de Apple y Google, encontramos modos para conectar el teléfono al coche, y olvidarnos así de tener que sujetarlo. Por el lado de Apple, nos topamos con CarPlay, una interfaz que convierte nuestra pantalla del coche en un dispostivo con iOS, desde el que podemos llamar, escuchar música o recibir mensajes sin perder la vista de la carretera, gracias a su integración con Siri. Actualmente, CarPlay es compatible con más de 400 coches.

En cuanto a Google, nos ofrece como solución Android Auto. Del mismo modo que hace Apple, Google integra su asistente en este modo auto, pretendiendo que utilicemos los controles mediante voz. Mientras conducimos, podemos acceder a información sobre nuestros mapas, música, aplicaciones y demás. En la página de Google también hacen hincapié en que está disponible para más de 400 modelos distintos de coche.

Aparte de Google y Apple, hay empresas tratando de inventar dispositivos para evitar las distracciones con los smartphones. Un buen ejemplo de ello es O6, un dispositivo estadounidense que nos permite controlar el smartphone desde un pequeño dispositivo en el volante, sin que sea necesario interactuar directamente con el teléfono.

Un mundo conectado que invita a la desconexión

Son varias las soluciones que se están poniendo sobre la mesa para que utilicemos menos el teléfono, a pesar de que tengamos en nuestras manos pequeños ordenadores capaces de mantenernos enganchados durante horas. Evitar el uso excesivo del teléfono nos ayuda a concentrarnos, ser más productivos, y en el caso de que tengamos el mal hábito de usar el móvil al volante, a reducir el riesgo de accidente.

Tengamos iOS o Android, hemos podido ver que contamos con limitadores y contabilizadores del tiempo que utilizamos, por lo que prácticamente nadie tiene excusa para usar el móvil más horas de las que debería.

Por suerte, aunque la tecnología logre retenernos junto a ella durante horas, cada vez son más las soluciones para que logremos reducir el uso de aparatos tan cotidianos como los teléfonos. No obstante, e independientemente de las propuestas comentadas, el autocontrol sigue siendo el mejor método para evitar el uso excesivo del móvil, y es que desconectar de vez en cuando no nos vendrá nada mal.