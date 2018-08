Android 9 Pie a fondo: estas son las siete novedades por las que querremos tener en nuestro móvil lo nuevo de Google

La nueva encarnación de Android ha llegado puntual a su cita. Como esperábamos, Google desveló ayer el nombre definitivo por el que conoceremos en adelante a la última versión de su sistema operativo para smartphones. También confirmó que Android 9 Pie, que es como se llama, ya está aterrizando en los terminales de la propia Google (los Pixel, Pixel XL, Pixel 2 y compañía) y en el Essential Phone, y durante las próximas semanas lo hará en los dispositivos que participan en el programa Android Beta.

Los demás smartphones tendrán que esperar un poco más, pero, al parecer, muchos modelos de marcas como Samsung, Huawei, Sony Mobile, OnePlus, OPPO, LG o Xiaomi, entre otras, recibirán su actualización durante el próximo otoño. Conocer la estrategia que seguirán Google y los fabricantes de móviles para desplegar este sistema operativo es importante porque puede ayudarnos a calmar nuestra ansia y a intuir cuánto tendremos que esperar hasta que esté disponible para nuestro smartphone.

Pero lo realmente interesante es conocer las razones por las que merece la pena que recibamos a Android 9 Pie con los brazos abiertos. Los portavoces de Google se han esforzado para explicarnos que su nueva propuesta llega cargada de inteligencia artificial (IA) «hasta los topes». Pero esta frase en sí misma no dice gran cosa. No sería la primera vez que una empresa recurre a esta tecnología como una herramienta más de marketing. Lo que nos importa a los usuarios es saber en qué medida este sistema operativo puede mejorar nuestra experiencia.

Afortunadamente, desde que esta revisión de Android fue presentada durante la última edición de Google I/O hasta ayer mismo hemos ido conociendo la mayor parte de las novedades incorporadas por los de Mountain View en este software. Y probándolas gracias a las betas que han ido liberando. Muchas de ellas pintan bien. Realmente bien. Y lo hacen porque, sobre el papel, nos permitirán sacar más partido a nuestros teléfonos móviles y mejorarán nuestra experiencia. Si quieres conocer aquellas que prometen marcar la diferencia te sugiero que sigas leyendo.

1. Más autonomía

Los tentáculos de la inteligencia artificial se extienden por todas partes. Bien utilizada puede resultar muy útil para ayudar a Android a conocer nuestras rutinas y hábitos de uso con el objetivo de utilizar esta información para reducir el consumo del terminal. ¿Cómo es posible? Sencillamente, reservando la energía para aquellos procesos y aplicaciones que utilizamos realmente, y privando de ella a los que no solemos usar. El rol de la inteligencia artificial en este contexto no es otro que aprender cómo utilizamos nuestros teléfonos y tomar las decisiones apropiadas para reducir el consumo energético. Esta prestación de Android 9 Pie se llama batería adaptativa.

El frente en el que acabamos de profundizar es importante, pero hay otro que también tiene un impacto profundo en el consumo: la iluminación de la pantalla. Iluminar los enormes paneles que utilizan nuestros smartphones actualmente requiere una inversión energética importante, por lo que una manera de ahorrar energía pasa por ajustar la intensidad de la iluminación al mínimo imprescindible.

Esto en realidad no es nuevo. El ajuste de la iluminación en tiempo real lo hacen los móviles desde hace varias generaciones. Lo que contempla Android 9 Pie es la posibilidad de ajustar el brillo no solo tomando como referencia el sensor que evalúa la luminosidad ambiental, sino también nuestros gustos. Si en una franja horaria concreta o con una determinada aplicación nos gusta reducir el brillo, o incrementarlo, Android lo descubrirá y lo ajustará por nosotros. A esta prestación en Google la llaman brillo adaptativo.

2. Más rapidez

La inteligencia artificial también puede ayudar al sistema operativo a trabajar con más velocidad. O, al menos, a brindarnos la sensación de que hace lo que queremos llevar a cabo en menos tiempo. Una forma ingeniosa de conseguirlo requiere anticiparse a nuestras acciones para ponerlas en marcha antes de que nosotros demos la orden. Aquí es donde, de nuevo, entra en acción la inteligencia artificial de Android y su capacidad de reconocer patrones y aprender de ellos.

A este componente de Android 9 Pie lo han llamado App Actions, y su objetivo es predecir qué estamos a punto de hacer para comenzar a hacerlo antes de que se lo pidamos al sistema operativo. Parece algo muy complicado, y seguro que en gran medida lo es, pero todos recurrimos constantemente a rutinas que repetimos una y otra vez, incluso cuando utilizamos nuestro teléfono móvil, por lo que estamos recreando unos patrones que a los algoritmos de inteligencia artificial se les da muy bien reconocer e interpretar.

3. Más eficacia

Continuamos en los dominios de la inteligencia artificial. Una de las novedades más interesantes de Android 9 Pie es su habilidad a la hora de analizar la información de contexto y utilizarla para mejorar nuestra experiencia. Esto significa, sencillamente, que la IA es capaz de identificar qué partes de cada app o función son las más relevantes para nosotros con el propósito de anticiparse a nuestras acciones, colocándolas, de esta forma, en primer plano.

Un ejemplo que Google ha utilizado para ilustrar esta prestación, y que nos viene bien recuperar ahora, es una búsqueda. Si nos gusta el cine y solemos utilizar nuestro smartphone para consultar la ubicación y la cartelera de los cines de nuestra ciudad, Android lo identificará y cada vez que iniciemos esta búsqueda colocará en primer lugar los resultados que nos interesan sin necesidad de que lo especifiquemos todo. En nuestro ejemplo bastará que le digamos que buscamos un cine para que nos indique su ubicación y su cartelera.

4. Navegación más intuitiva y mediante gestos

En este terreno parece que Google ha tomado prestadas algunas ideas implementadas por Apple en sus iPhone. Y, si son útiles para nosotros, los usuarios, bienvenidas sean. Y es que los gestos van a adquirir un peso muy importante cuando nos movamos a través de la interfaz de Android. Si, por ejemplo, deslizamos nuestro dedo hacia arriba desde la barra alojada en el extremo inferior de la pantalla accederemos a las apps que se están ejecutando para colocar en primer plano la que queramos. Esta mejora pretende, en definitiva, que los botones pierdan relevancia en beneficio de una forma más intuitiva de utilizar nuestros smartphones.

5. Más precisión

Volvemos a los dominios de la inteligencia artificial. Una vez más. Y es que otra prestación interesante de Android 9 Pie que va a permitir a esta revisión del sistema operativo aventajar a su predecesora es su capacidad de analizar el texto que seleccionamos en una app con más precisión. Habitualmente cuando llevamos a cabo esta operación es porque necesitamos transportar la información que contiene el bloque de texto que hemos seleccionado de una app a otra. Y lo que pretende el sistema operativo en este contexto es ponérnoslo un poco más fácil sugiriéndonos las acciones apropiadas justo en el momento en el que seleccionamos el texto.

Ya no solo aparecerá el menú contextual con las habituales opciones de copiar, pegar o compartir, sino también, por ejemplo, enviar, localizar, llamar, adjuntar o lo que corresponda. Se trata, sencillamente, de que el sistema operativo sea capaz de interpretar correctamente qué contiene el bloque de texto que hemos seleccionado y nos sugiera las acciones apropiadas.

6. Más control

Otra característica interesante del nuevo sistema operativo de Google para smartphones es su capacidad de ofrecernos más información acerca del uso que damos a nuestro teléfono móvil. Un componente que ejerce un rol central en este terreno es el tablero de control (dashboard). Recurriendo a él podremos conocer la frecuencia exacta con la que utilizamos nuestro terminal, cuántas notificaciones recibimos, cuánto tiempo invertimos en cada app, con qué frecuencia consultamos el móvil, etc.

Estas estadísticas pueden ayudarnos a interiorizar nuestros hábitos con el objetivo de usar el teléfono con más responsabilidad. Y también pueden ser valiosas, por ejemplo, para cerciorarnos de que los niños no se extralimitan con el tiempo que invierten en estos dispositivos. El tablero de control incluso nos permite definir alarmas que nos avisarán si excedemos el tiempo que queremos dedicar a una app en particular (este componente se llama app timer).

7. Más saludable

En Google llaman bienestar digital a la capacidad de mantener siempre bajo control nuestra dependencia de los dispositivos electrónicos que utilizamos cotidianamente. La prestación que hemos analizado en el apartado anterior queda enmarcada en este contexto, pero no es lo único que contempla Android 9 Pie. Aunque puede parecer una característica menor, esta versión del sistema operativo contempla dos modos adicionales de funcionamiento ideados para facilitar nuestra «desconexión digital» en aquellos momentos en los que es necesaria. Por ejemplo, al irnos a la cama. Y esto también es importante.

La función de relajación (wind down) se encarga de oscurecer poco a poco la pantalla y permite que los colores dejen paso a una más balsámica escala de grises, mientras que el modo no molestar (do not disturb) desactiva las notificaciones. Los modos que estaban presentes en anteriores versiones de Android, como el modo avión, siguen formando parte de esta revisión.

Si tienes un Google Pixel y estás impaciente, así es como puedes actualizarte ya

Los smartphones de la propia Google comenzaron a recibir ayer mismo la actualización OTA (Over The Air) a Android 9 Pie, pero la compañía de Mountain View ha confirmado que el despliegue se llevará a cabo de forma escalonada. Esto significa que ni siquiera tener un Google Pixel nos garantiza que vayamos a recibir la versión final de este sistema operativo ya mismo.

Afortunadamente, los usuarios que no quieren esperar pueden llevar a cabo la actualización de forma manual descargando previamente el archivo OTA. Nuestros compañeros de Xataka Android han publicado un artículo en el que explican pormenorizadamente cómo llevar este proceso a cabo, por lo que, si estás impaciente, quizás te apetezca echarle un vistazo.

