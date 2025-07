Tenemos un nuevo "planeta fósil" en el sistema solar: Amonite. Son pésimas noticias para los fans del Planeta Nueve

En los confines oscuros del sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno, ha aparecido un nuevo mundo. Detectado por primera vez en mayo de 2023 desde la cima del volcán Mauna Kea en Hawái, los astrónomos acaban de ponerle un nombre: Amonite. Pero no todo son buenas noticias, especialmente para los que esperaban encontrar el Planeta Nueve.

En corto. 2023 KQ14 "Ammonite" es un nuevo objeto transneptuniano de entre 220 y 380 km de diámetro que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica extremadamente amplia. Lo peculiar de su órbita es que no está alineada con otros objetos similares. Según un estudio publicado en Nature Astronomy, el hallazgo desafía la hipótesis de que un planeta distante aún por descubrir (el esquivo Planeta Nueve) pudiera estar alineando sus órbitas.

Un auténtico fósil cósmico. El apodo Amonite, como los antiguos fósiles marinos, no es casual. Los astrónomos creen que este objeto es una reliquia del sistema solar, una cápsula del tiempo cuya órbita ha permanecido prácticamente inalterada durante 4.500 millones de años.

De hecho, su descubrimiento fue posible gracias al proyecto FOSSIL II (Formation of the Outer Solar System: an Icy Legacy), que rastreaba este tipo de objetos con el Telescopio Subaru en Hawái. Lo que encontraron superó sus expectativas, porque Amonite es bastante especial.

Un club muy exclusivo. Además de tener un tamaño considerable, Amonite está muy lejos. Tiene el tercer perihelio más lejano jamás detectado: el punto más cercano al Sol de su órbita es de 66 unidades astronómicas, más del doble que el de Neptuno. Lo interesante es que ocupa lo que los astrónomos llamaban la "brecha del perihelio", una zona entre 50 y 75 UA donde no habían encontrado objetos de este tipo.

Amonite es lo que se conoce como un sednoide, una categoría ultraexclusiva de objetos transneptunianos de los que solo conocíamos tres especímenes: Sedna (el candidato a planeta enano que da nombre al grupo), 2012 VP113 y Leleākūhonua. Lo que los hace tan especiales es que sus órbitas son enormes y extremadamente elípticas, pero su punto más cercano al Sol está tan lejos que la gravedad de Neptuno apenas les afecta. Están gravitacionalmente aislados.

Problemas para el Planeta Nueve. Desde hace años, la hipótesis del Planeta Nueve ha ganado tracción para explicar una extraña anomalía: las órbitas de los sednoides y otros objetos transneptunianos extremos parecen estar agrupadas, como si la gravedad de un planeta masivo, demasiado oscuro para ser detectado fácilmente desde la Tierra, las estuviera dirigiendo.

Además de oscuro y lejano, ahora tenemos otra complicación que dificulta su hallazgo. La órbita de Amonite no solo no está alineada con la de los otros tres sednoides, sino que apunta en la dirección opuesta. Con la mayoría de los modelos propuestos para el Planeta Nueve, la órbita de Amonite sería inestable: habría sido expulsado del Sistema Solar hace mucho tiempo.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si no es el Planeta Nueve, ¿qué moldeó esas extrañas órbitas? Al simular las órbitas de los cuatro sednoides conocidos hacia atrás en el tiempo, los investigadores de Academia Sínica descubrieron algo. Aunque hoy están dispersos, las simulaciones muestran con más de un 97% de confianza que hace unos 4.200 millones de años, sus perihelios estaban agrupados.

Esto sugiere que un evento cataclísmico ocurrido unos 300 millones de años después de la formación del Sistema Solar los colocó a todos en sus extrañas trayectorias. ¿Pero qué fue ese evento tan poderoso?

Hay dos grandes candidatos. El paso cercano de una estrella errante que se aproximó a nuestro Sol en su infancia y que podría haber revuelto gravitacionalmente los confines del sistema. O la existencia de un planeta gigante que, tras interactuar con estos objetos, fue posteriormente expulsado del sistema solar. No un Planeta Nueve, sino un Planeta Rebelde.

